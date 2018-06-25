Ян Коллер: Из всех матчей в Самаре выбрал именно Уругвай-Россия
Выдающийся нападающий дортмундской «Боруссии», самарских «Крыльев Советов», а также сборной Чехии Ян Коллер дал небольшое эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
САМАРСКОЕ ПИВО ХОРОШЕЕ, НО ЧЕШСКОЕ ЛУЧШЕ
- Вы 10 лет не были в Самаре. Сильно за это время изменился город?
- Очень сильно изменилось. Прежде всего, касается инфраструктуры. Я восхищен прекрасным стадионом Самара-Арена. Ну и сам город, дороги стали другими. Я ощутил этосразу,как вошел в здание аэропорта, его теперь не узнать.
- Из всех городов Чемпионата мира вы выбрали Самару и именно матч Уругвай – Россия. Почему?
- Во-первых, Самара не чужой для меня город. А во-вторых,за отсутствием своей сборной, имею в виду сборную Чехии, болею, понятное дело, за Россию. Меня приглашали и на другие матчи в Самаре, но я выбрал именно с участием вашей сборной.
- Вам приятно, что болельщики клуба «Крылья Советов» вас еще помнят?
- Да. Я играл всего сезон, но я рад, что оставил свой след в истории города и этой команды.
Я не перестаю за ними следить. Рад, что они вернулись в премьер-лигу
- В Чехии любят пиво. Самара – город жигулевского пива. Какое лучше: чешское или наше?
- Провокационный вопрос. Скажу так: в Самаре очень неплохое пиво. Конечно, чешское лучше: у нас традиционно вся страна варит и пьет пиво. Ну и у вас тоже ничего, приятное на вкус.
- Вас удивляют результаты нашей команды?
- Я в шоке от России! Естественно, в хорошем смысле. Давно ваша национальная сборная не показывала таких результатов.
НА МЕСТЕ АРГЕНТИНЫ УЖЕ БЫ ПАКОВАЛ ЧЕМОДАНЫ
- Кто из команд вас разочаровал или, наоборот, поразил?
- Мне нравится тот футбол, который демонстрируют бельгийцы. Разочаровали аргентинцы, им необязательно играть третий матч, на их месте я бы уже паковал чемоданы.
- Почему, на ваш взгляд, поляки провалились?
- Сложно сказать. На мой взгляд, у них не отлажена командная игра. По именам футболисты хорошие:Пищек, Блащиковски, Левандовски. Но я не видел сплоченного коллектива на поле. Здесь можно провести параллель с Аргентиной: игроки хорошие во главе с Месси, но нет никакой команды.
- Как вы считаете, почему Чехия не смогла отобраться на Чемпионат мира?
- У нас сейчас слабое поколение. Нет ярких игроков. Времена Недведа, Поборски, Росицки, уже прошли. В нынешней сборной Чехии нет менталитета – победителя.
Сейчас я работаю в юношеской команде Чехии до 17 лет. Готовим новую смену, могу сказать, что ребята очень хорошие.
- Германия тоже не чужая для вас страна…
- Это так. Начали они не важно. Но в матче со шведами проявили характер.
- За «Боруссией» следите?
- Конечно, мои лучшие годы прошли именно в этом клубе. Они продали много игроков. Но в Германии всегда так была, есть «Бавария» и все остальные. Мюнхенцы всегда забирали себе самых лучших футболистов.