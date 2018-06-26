Один из его предшественников прокомментировал это знаменательное для нашей страны событие.

«ИРМАТОВ - ХОРОШИЙ ОРИЕНТИР»

- Насколько матч Австралия - Перу комфортен для такого дебюта? - вопрос 62-летнему специалисту, председателю судейского комитета РФС и члену судейского комитета УЕФА, арбитру ФИФА, который 20 лет назад работал главным судьей на чемпионате мира во Франции.

- Простых игр на подобных турнирах не бывает. Дебют - это всегда волнительно. А тут встреча двух раненых команд, одна из которых не потеряла шансы на 1/8 финала. Сергею нужно учесть, что австралийцы делают ставку на атлетичный футбол, действуют в британской манере. А перуанцы - очень техничны.

- При этом Перу никаких турнирных задач уже не решает. Судьи учитывают такие моменты перед игрой?

- Нет. Сергей будет учитывать тактику и манеру игры соперников - подробный аналитический отчет к матчу готовит специальная бригада арбитров. Так происходит на всех крупных турнирах ФИФА и УЕФА.

- Это текстовый документ или видеоролик?

- Это нарезка видеоклипов. Примерно такие же используют тренеры на предматчевых разборах. Но у судей своя специфика. Здесь упор делается том, куда команды подают угловые - на дальнюю или ближнюю штангу, как выходят в атаку - через короткий пас или длинный заброс. Так же указывается, какие игроки склонны к симуляции.

- Почему Карасев ждал назначения так долго - до третьего тура?

- Спрашивать надо у Массимо Бузакки. Комиссия, которая назначает арбитров на матчи чемпионата мира, учитывает множество факторов. В том числе физическое и психологическое состояние. Но самое важное значение имеет опыт работы на высоком уровне. У Сергея его меньше, чем у других европейцев. Он же пока судил только групповые стадии чемпионата Европы.

Тем важнее качественно отработать предстоящую игру. Если получится себя зарекомендовать, появятся хорошие шансы получить назначение на плей-офф.

- Велики ли эти шансы изначально?

- Если Карасев покажет свой высокий потенциал, почему нет? Сразу вспоминается чемпионат мира 2010 года, на который Равшан Ирматов приехал в качестве новичка, но сразу проявил себя и в итоге отсудил пять матчей, включая полуфинал! Сегодня это один из ведущих арбитров мира. Отличный пример для Карасева.

«В 1998-м НЕ БЫЛО НИКАКОЙ КАТАСТРОФЫ»

- Если Карасев действительно отсудит хорошо, отношение к российским арбитрам, которых не приглашали на чемпионаты мира с 2006 года, изменится в лучшую сторону?

- Тут нет зависимости. Каждый судья индивидуален. Например, ваш покорный слуга работал на чемпионате мира 1998 года. После этого мне доверяли самые ответственные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, но до 2004 года, когда на первые роли выдвинулся Валентин Иванов, у нас не было арбитров мирового уровня. И после того, как Валентин ушел, тоже возникла пауза. Нет конкуренции. И это беда!

- Карасев - тоже судья-одиночка?

- Почти. На это чемпионат мира мог попасть и Владислав Безбородов, но у него не получилось пройти отборочное сито, а Сергей сумел это сделать. Теперь все в его руках. Он наш единственный представитель в элитной группе УЕФА из 23 человек. В следующей группе присутствуют Безбородов, который по возрасту почти не имеет шансов подняться выше, и Алексей Еськов. Вот он может к чемпионату мира 2022 года составить Карасеву конкуренцию. А за ним пока никого.

- Чем для арбитра является чемпионат мира?

- Как и для футболиста, и для тренера - это мечта и цель. Слишком долгий путь надо пройти. Ответственность давит сильно. Особенно волнительно ждать своего назначения. Все коллеги уже отсудили, а тебе еще предстоит. Или нет? Психология у людей разная. Надеюсь, что Сергей за время ожидания не перегорел.

- Матч Бразилия - Марокко на ЧМ-1998 оказался для вас единственным на подобных турнирах. Что тогда произошло?

- На самом деле я бы съездил и на следующий чемпионат мира, но не прошел по возрасту. А та игра… Никакой катастрофы тогда не случилось. Да, я не удалил марокканца, грубо сыгравшего против Роналдо. Того, бразильского – Зубастика. Предъявил нарушителю желтую карточку, а надо было удалить. К сожалению, самого момента я не видел, а четвертый арбитр, находившийся рядом с эпизодом, не подсказал. К сожалению, видеоповторов тогда не было.

- То есть вы признаете, что ошиблись?

- Если бы это был не Роналдо, никто бы мне и слова не сказал по поводу желтой карточки! Но мы все-таки должны защищать великих футболистов. Это был резонансный момент - и реакция на мое решение выглядела естественно.

«ВИДЕОАССИСТЕНТЫ НЕ ВСЕГДА УСПЕВАЮТ ПОДСКАЗАТЬ»

- Как оцениваете появление на ЧМ-2018 VAR?

- Позитива много, но пока не все моменты проработаны до конца. Из положительного – 11 ошибок арбитров исправлены с помощью VAR. Однако еще с десяток эпизодов, достойных видеоповтора, судьи не стали даже смотреть. Взаимодействие видеоассистента и арбитра в поле надо еще налаживать.

- Почему главные судьи не пересматривают спорные эпизоды? Им же могут подсказать…

- Подсказка видеоассистента должна быть четкой. Ему надо быть на сто процентов уверенным в своей правоте. Увы, времени пересмотреть несколько повторов не хватает.

Например, атакующий футболист падает в штрафной - и мяч выходит за пределы поля. Согласно правилам, после аута или удара от ворот, прерывать игру уже нельзя. Судья имеет право отменить свое решение только до возобновления игры.

- А если мяч остался в игре?

- Тогда пересмотр возможен. Но опять же, видеоассистенты лимитированы по времени. Идеальных видеоповторов не бывает. Нужно изучить несколько ракурсов.

Возьмите матч Сербия – Швейцария. Видеоассистенту было трудно определить, кто все-таки нарушал правила – сербский нападающий, заработавший штрафной, или два защитника, которые его окружали. Феликсу Брыху не успели подсказать, он не успел переварить информацию до возобновления игры. А потом было уже поздно. Регламент.

- То есть, главные судьи не игнорируют подсказки видеоассистентов?

- Нет, конечно. В противном случае, в этой системе не было бы смысла. Но видеоассистент не всегда успевает сделать эту подсказку до того момента, когда это разрешено правилами.

«ЗЛОЙ РОК РОССИЙСКИХ СУДЕЙ»

- Почему на ЧМ-2018 так часто назначаются пенальти? Их уже больше, чем за весь ЧМ-2014…

- Первая причина - смягчили тройное наказание, теперь арбитр не обязан показывать красную карточку за лишение очевидной возможности забить гол, значит, не так страшно ставить 11-метровый. Вторая - появилось очень много интересных нападающих, чьи действия плохо читаются защитой. Третья - это, конечно, VAR. Многие пенальти были назначены после видеоповторов.

- Желтых и красных карточек, напротив, не так много, как обычно.

- Команды получили четкие инструкции ФИФА по трактовке арбитрами тех или иных нарушений, игроки все это учитывают. Поводов для удалений практически нет. При этом судьям было рекомендовано не торопиться с вынесением решений, особенно, в первой трети матча. Порой это происходит в ущерб футболу. На мой взгляд, на чемпионате мира возникали ситуации, когда судья терял контроль над игрой, что давало обратный эффект - желтых карточек показывалось больше, чем могло бы.

- В конце хотелось бы спросить о последнем на данный момент матче ЧМ с участием главного судьи из России. В 1/8 финала ЧМ-2006 Валентин Иванов установил рекорд, показав голландцам и португальцам 16 желтых карточек и 4 красные…

- Я работал на том турнире инспектором и смотрел игру вживую на стадионе - как простой болельщик. Видимо, Роналдо - наш злой рок. У Валентина тоже случился неприятный эпизод - только не с бразильским Зубастиком, как у меня, а с Криштиану, тогда еще совсем юным. После грубого фола на португальце обе команды завелись, утратили контроль над собой - и Валентину пришлось (подчеркиваю это!) применять большое число дисциплинарных санкций.

В целом, считаю, Иванов с матчем справился. Но хорошо, что сейчас в составе перуанцев и австралийцев нет своего Роналду. Так за Карасева спокойнее.