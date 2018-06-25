ДО МАТЧА

Станислав Черчесов внес три изменения в стартовый состав по сравнению с матчем против Египта. Вместо фланговых защитников Марио Фернандеса и Юрия Жиркова вышли Игорь Смольников и Федор Кудряшов. А на позиции «под нападающим» вместо висящего на желтой карточке Александра Головина появился Алексей Миранчук, дебют которого с нетерпением ждала российская футбольная общественность.

Неужели хозяева турнира решили отталкиваться от ничьей, позволяющей им сохранить первое место в группе? А как же отечественные рекорды чемпионатов мира? Ведь победа позволит сборной Черчесова не только повторить достижение ЧМ-1966, где наша сборная выиграла все три матча в группе, в том числе и у Уругвая (третий, последний, 2:1), но как минимум повторить снайперский показатель ЧМ-1986, где команда Валерия Лобановского в первых трех встречах наколотила венграм, французам и канадцам аж 9 мячей, пропустив всего один.

Пройдут годы, детали матча с Уругваем наверняка сотрутся из памяти, а рекордная цифирь останется навечно и станет предметом гордости Черчесова и его команды.

Наконец, есть у нас перед соперником бородатый должок. История тянется с четвертьфинала ЧМ-1970, в котором сборная СССР уступила Уругваю 0:1, пропустив в конце дополнительного времени. О том голе до сих пор спорят: покинул мяч перед тем, как посетить ворота, пределы поля или нет.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

О рекордах пришлось забыть уже на 23-й минуте. К этому времени мяч дважды залетел в наши ворота. Сначала Луис Суарес забил с 17-ти метров со штрафного, назначенного за фол Юрия Газинского. А в середине тайма Игорь Акинфеев стал жертвой рикошета от ноги Дениса Черышева. Мяч после удара на авось Диего Лаксальта решительно изменил направление и юркнул в левый от вратаря угол.

Визитной же карточкой команды Табареса, скупой на голы, а тут забившей дважды, считается непробиваемая оборона.

Ее мог взломать Черышев, но его удар из штрафной после скидки Дениса Черышева, пришелся прямо во вратаря.

Могли в третий раз огорчить Акинфеева и уругвайцы. Но вышедший с ним на рандеву Родриго Бентанкур пробил в голкипера, а подбор остался за Романом Зобниным. Подарка к своему дню рождению полузащитник Уругвая не получил.

А на 36-й минуте россияне оказались в почти безнадежном положении. Получив две желтые карточки, поле покинул Смольников. Напомнив матч наших со шведами на ЧМ-1994, когда по той же причине рано ушел Сергей Горлукович, персонально отвечавший за форварда Мартина Далина. Тогда играли в Детройте под крышей при +35. В Самаре стояла такая же изнурительная жара. Как тут взвинтишь темп, да еще в меньшинстве?

Черчесов выпустил на оголившийся правый фланг обороны Фернандеса, заменив Черышева.

Однако пробить бетонную оборону, да еще вдесятером – эутопя. Несмотря на старание вездесущего Дзюбы .

ВТОРОЙ ТАЙМ

Впрочем, Черчесов искал усиливающие атаку ходы. Сначала он бросил в бой Далера Кузяева, а потом и Федора Смолова. Закрыв к 60-й минуте замены и сохранив на матч 1/8 финала Головина.

Но к голу были ближе уругвайцы. Спасибо Сергею Игнашевичу, который играючи накрыл изготовившегося к удару с убойной позиции Эдисона Кавани!

Позиционная атака – не наша стихия. В обороне россиян стали появляться свободные зоны. Повезло, что мяч свалился с ноги ворвавшегося в штрафную Кавани.

Дзюба продолжал сражаться как лев. Он заставил ошибиться вратаря Фернандо Муслеру, но не смог левой ногой закрутить мяч в дальний угол. А чуть раньше капитан уругвайцев Диего Годин локтем заехал Артему в лицо, вызвав праведное негодование нашей скамейки.

Вконец уставший Илья Кутепов поперечной передачей сопернику организовал острейшую контратаку. Суарес вместо напрашивающегося удара решил наградить мячом Кавани, а тот паса не ждал. Третий гол был бы лишним. Но наши его все-таки пропустили. После добивания. От Кавани.

Однако унывать не стоит. Сборная Камеруна Валерия Непомнящего в третьем, ничего не значащем групповом матче на ЧМ-1990 была разгромлена провалившей турнир советской командой 0:4, что не помешало «неукротимым львам» взять первый барьер плей-офф, выйти в четвертьфинал и едва не снять с пробега англичан.

На последних минутах именинник Муслера прервал в броске соло Смолова, на ложном замахе уложившего двух защитников. Для вратаря этот матч за сборную стал сотым, юбилейным.