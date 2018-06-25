И вот, что он он увидел.

Сразу заметно: наши нервничают. С трибун-то это тоже видят, но от кромки поля можно различить даже мимику. Удивительного здесь мало – Игорь Смольников и Алексей Миранчук дебютируют на ЧМ-2018, а Федор Кудряшов отыграл лишь 4 минуты основного и столько же компенсированного времени.

Ошибается даже Илья Кутепов, который полностью отыграл матчи с Саудовской Аравией и Египтом и может считать себя почти ветераном чемпионатов мира.

Форварды Уругвая Суарес и Кавани по телекартинке первых матчей казались неповоротливыми и медлительными. Против России же вышли настоящие монстры! Поджарые, быстрые, заряженные на борьбу. А еще мастеровитые.

На 10-й минуте Суарес вколотил мяч со штрафного в нижний угол – так умелый плотник вбивает острый гвоздь в липовую доску (в дубовую, пожалуй, он так мягко и правильно не войдет) – 1:0. А ведь российская трибуна очень хотела свистом (можно было оглохнуть!) смягчить силу удара. Возможно, даже получилось, но не настолько, чтобы мяч парировал Акинфеев.

Автор бежит праздновать прямо на меня! Падает на колени, улыбается, обнажая зубы. Его облепляют партнеры, но своих он не кусает. Касерес шлепает своего лидера по мягкому месту – мол, давай, не останавливайся большой Лу.

Под прессингом нашим явно не хватает пространства. Поэтому мяч часто отдается вратарю Акинфееву. Суарес и Кавани бросаются на нашего кипера коршунами – попробуй вырвись из их острых когтей. Кавани подгоняет и других партнеров: поджимаем!

А Суарес умеет не только толкаться, забивать и кусаться, но и отлично открывается. В одном эпизоде он мышом прокрался за спины наших зищитников и оказался в одиночестве в радиусе 10 метров! Почти во вратарской! Хорошо, партнеры тоже не сильно глазастые.

Автогол Дениса Черышева из-за наших ворот смотрелся, как в замедленной съемке. Вот мяч задевает ногу нашего полузащитника и почти ползет в ближний угол. За ним старается успеть Игорь Акинфеев, но касается уже за линией ворот. Немая сцена: у нас таких соперников на ЧМ-2018 не было. И вообще, со сборной уровня Уругвая сборная России в последний раз встречалась 27 марта (Франция). Забыли, наверное, как играть с такими командами.

А Уругвай наседал. Зачем Смольников пошел в подкат, имея в пассиве желтую карточку? Сразу после второго нарушения он понял, что чемпионат мира для него закончен – потеребил майку, то заправляя ее, то возвращая. Сосед-уругваец прокричал в свой фотоаппарат кому-то на другой стороне океана – все, победили, с тебя бутылка. О, до чего дошел прогресс.

И счет-то 2:0, и играют наши вдесятером, а эти «двое из ларца» никак не успокоятся. Готовы догрызть (без укусов), додушить, дотоптать.

В перерыве Владимир Габулов и Федор Смолов увидели знакомых в секторе за воротами и что-то показывали им жестами. Потом туда же улетел мяч. Вот это – настоящий праздник! Пока десяток рядом с ним не сделал селфи, стюардам инвентарь не отдали. Ради таких моментов люди и едут на матчи чемпионата мира за тысячи километров.

Во втором тайме на мои ворота атакует сборная России. Но попробуй проводи полномасштабное наступление в меньшинстве да против едва ли не самой непроходимой пары защитников Годин-Хименас. С этими парнями шутки плохи. В единоборстве с Годином падает Дзюба, а уругваец даже бровью не повел. Наш медицинский штаб готов рвануть на поле в полном составе, но Артем встал сам и продолжил игру. Заметы-то уже сделаны.

Смолов пытается обыгрывать один на один – не выходит. Дзюба расталкивает сразу двоих – с нарушением правил. Что-то придумывает правофланговый Фернандес – партнеры не понимают. Наставник россиян Станислав Черчесов постоянно жестикулирует, призывая, похоже, играть компактнее. Ему вторит помощник Мирослав Ромащенко. Получается только тогда, когда Уругвай ослабляет свою петлю футбольного удава.

Вратарь уругвайцев Муслера совсем заскучал. Поэтому трибуна за его воротами затягивает: «Про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла!»

Про сборную России?

Наши не сдаются: Смолов ложным замахом укладывает на газон двух хваленых защитников. Их лица застыли в страшных гримасах. Но прострел идет прямо в руки вратарю.

Высоченный защитник Хименес (его единственный гол принес Уругваю победу над Египтом) даже не идет на свой любимый угловой. Зато первый поздравляет Муслера с третьим голом – 3:0.

На работу над ошибками у наших есть ровно пять дней. 1 июля у сборной России начнется взрослый футбол.