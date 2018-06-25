МИРАНЧУК, ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ

Алексей должен был заменить Александра Головина, находящегося на скамейке запасных из-за желтой карточки (вторая привела бы к дисквалификации). Станислав Черчесов объяснимо решил не рисковать лучшим игроком сборной и поберечь его для 1/8 финала. Миранчуку наконец-то представился шанс проявить себя на чемпионате мира в роли конструктора, изобретателя и главного выдумщика. Стоит заметить, что ранее в контрольных матчах Черчесов использовал Алексея как второго (подыгрывающего) форварда, хотя в «Локомотиве» он вообще выполняет другие функции в треугольнике с братом Антоном и португальцем Мануэлем Фернандешем.

Скауты «Милана», якобы наблюдавшие за 15-м номером нашей команды во время ЧМ-2018, могли паковать вещи и с тяжким грузом на душе покидать «Самара Арену» уже в перерыве. Миранчук моментально растворился в силовом и тягучем футболе, который Уругвай предложил России. Алексей слишком долго думал, часто терял мяч, уступал в борьбе, а один его обрезов едва не привел к голу: после выноса Игоря Акинфеева он плохо обработал мяч, отдав его сопернику, и только чудом Луис Суарес не пробил нашего вратаря. После удаления Игоря Смольникова Миранчук ушел на левый фланг атаки, но и там оказался бесплоден. Чем же Алексей запомнился? Салатовыми бутсами.

СМОЛЬНИКОВ, НУ ТЫ КУДА ПОЛЕЗ?

У защитника «Зенита» игра тоже изначально не заладилась. Игорь Смольников уже после 20-й минуты возглавил рейтинг главных кандидатов на замену. Он позиционно ошибался, привозил, проигрывал в скорости. Первую желтую карточку Смольников получил уже на 27-й минуте, грубо сыграв против Эдинсона Кавани, вторую – через девять минут, в подкате срубив Диего Лаксальта, которого сам же и упустил.

Сразу же возник вопрос: Смольников, ну ты куда полез с карточкой? И почему не играл Марио Фернандес, до этого проведший два феноменальных матча (против Саудовской Аравии и Египта)? Когда Марио на поле все-таки появился, пусть и вынужденно, стало понятно, что ставка на Смольникова с первых минут – возможно главная кадровая ошибка Станислава Черчесова на турнире.

КУДРЯШОВ НИ РАЗУ НЕ ЖИРКОВ

Увидев предматчевый протокол, стало совсем грустно. Юрий Жирков не восстановился к последнему матчу группового этапа, и его место занял Федор Кудряшов – центральный защитник «Рубина», играющий слева по большим праздникам и ввиду глобальных кадровых потерь (играл крайнего в «Спартаке» и «Тереке», но это было давно). Каменный, рубящий по ногам своих и чужих, фланговый защитник – это как-то не очень.

В эпизодах, где Жирков мог принять длинный пас и сыграть за счет техники, Кудряшов максимально быстро освобождался от мяча. О дриблинге говорить вообще не приходится: Уругвай практически не оставлял свободных зон, куда можно было влететь на скорости. А просочиться сквозь Мартина Касереса и Найтана Нандеса Кудряшову не позволяло техническое оснащение.

НУ И КАКИЕ У НАС РЕЗЕРВИСТЫ?

Оценить действия резервистов, вышедших с первых минут, весьма сложно, но по горячим следам это похоже на провал. Но! Во-первых, для каждого из них это был первый матч на турнире, взаимопонимание с игроками основы оставляло желать лучшего. Во-вторых, все три футболиста основы, которых заменили резервисты, выглядели заметно ярче, лучше и результативнее. В-третьих, главным образом сказался класс соперника. С таким уровнем организации игры (оборона, атака, стандарты) ранее на групповом этапе мы не сталкивались. Уругвай – индивидуально и командно – смотрелся лучше России практически во всех важных игровых эпизодах: штрафные, угловые, подборы, позиционные атаки. Недаром уругвайцев называют «Атлетико» в мире сборных. Сухо, расчетливо и с нужным для себя результатом сыграли теперь уже лидеры квартета А. Противодействовать командам подобного уровня в официальных матчах мы пока не умеем.

Однако стоит признать, что тактически сборная России с тремя резервистами в основе смотрелась неплохо. Команда Станислава Черчесова проигрывала минимум эпизодов, но не смогла извлечь максимум из своих шансов.