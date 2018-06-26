Наш обозреватель констатирует: на последних ЧМ эту команду всякий раз тренирует какой-нибудь фрик.

Аргентинские тренеры давно считаются элитой тренерского корпуса. Не случайно на ЧМ-2018 сразу четыре команды – собственно, Аргентину, а также Египет, Перу и Колумбию – возглавляют тренеры из этой страны, а на прошлом их было трое. Два аргентинца выигрывали Кубок мира – Луис Менотти и Карлос Билардо. Уроженец Аргентины Эленио Эррера придумал «каттеначчо», его соотечественник Альфредо Ди Стефано, лучший футболист Европы 50-х, долгие годы руководил сборной Испании. Диего Симеоне добивается крупных успехов в современном футболе с «Атлетико». Даже «Зенит» по окончании прошлого сезона порывался зафрахтовать какого-нибудь аргентинца.

Но странная штука: в XXI веке федерация футбола Аргентины, назначая очередного тренера сборной, регулярно делает парадоксальный выбор. Что тому причиной – борьба кланов внутри организации и в национальном футболе, оборачивающаяся победой одного из них, который ставит потом на хозяйство свою марионетку, или какие-то более объективные предпосылки, – вряд ли можно доподлинно узнать и рассудительно объяснить: у каждой стороны здесь своя правда, противоречащая другим. Остается лишь констатировать, что страна, потенциально способная выигрывать мировые чемпионаты не реже Бразилии и Германии, сама себя отчаянно от этого удерживает.

БАЗИЛЕ, ПАССАРЕЛЛА

Последним адекватным тренером был, пожалуй, Альфио Базиле. Ему долго не удавалось наладить командную игру – отсюда знаменитое домашнее фиаско в отборочном матче с Колумбией (0:5), но после того как в сборную вернулся Диего Марадона, все грани этого кубика Рубика сложились верно, и на ЧМ-1994 Аргентина стартовала шикарно. А затем ее подвел Марадона, попавшийся на допинге, и морально уничтоженная команда вылетела в 1/8 финала.

Капитан золотой сборной-1978 Даниэль Пассарелла, который привез аргентинскую сборную на следующий чемпионат, был слишком брутален для нового поколения игроков и слишком предвзят по отношению к ним. Вместо того чтобы отбирать в команду лучших футболистов, он заглядывал к ним в окна спальни, а то и под одеяла, будучи ярым противником мужеложства, а заодно заставлял их – во времена полной свободы нравов – коротко стричься. Прекрасная сборная была замордована окриками и требованиями, и хотя дошла до четвертьфинала, больше запомнилась безобразными поступками – провокацией Симеоне против Дэвида Бекхэма и ударом Ариэля Ортеги головой в челюсть вратарю голландец Эдвину ван дер Сару.

БЬЕЛСА, ПЕКЕРМАН, МАРАДОНА

Его преемник Марсело Бьелса вообще получил прозвище Сумасшедший за нелюдимость на грани аутизма и отрицание технического прогресса и благ цивилизации. Насколько некомфортно звездам работать с таким сложным человеком, показал ЧМ-2002, где Аргентина, безоговорочный фаворит до старта, не вышла из группы, располагая феноменальным составом, и забила 2 гола в трех матчах. Что интересно, в 2004-м с молодежной сборной Бьелса выиграл Олимпиаду. То есть, как тренер-то он был очень силен. Но характер…

Хосе Пекерман, руководивший сборной в 2006-м – специалист, безусловно, очень сильный. И человек вменяемый. Но – слабохарактерный, какой-то водяной. Аргентина при нем играла роскошно, разбила сербов 6:0, дала путевку в жизнь Лео Месси и Карлосу Тевесу, но в четвертьфинале против немцев была такой же пустой и выхолощенной, как ее тренер. Впрочем, эксцентрики ее тоже не доводили до добра (см. абзац про Пассареллу). Вот и Диего Марадона, долгие годы пускавшийся во все тяжкие, но к 2010-му сумевший привести себя в человекообразное состояние, прекрасно провел команду через групповой этап и первый раунд плей-офф, после чего стал слишком доволен собой и самоуверен. Как следствие, проворонил при предыгровом разборе все новые нюансы и сильные стороны Германии, – и получил 0:4. Правда, Аргентине его работа понравилась: Марадону даже упрашивали остаться на тренерском посту. Но ему это было уже не интересно.

САБЕЛЬЯ, САМПАОЛИ…

В 2011-м сборную ни с того, ни с сего поручили Алехандро Сабелье, многолетнему ассистенту Пассареллы. Его самостоятельный тренерский опыт насчитывал всего два сезона в «Эстудиантесе». Разумеется, впервые в жизни взвалив на себя такой груз ответственности, как чемпионат мира, Сабелья зарефлексировал, стал передергивать тактику и расстановку, и в конце концов удумал поручить Лео Месси не играть в футбол, а отвлекать на себя внимание соперников. Аргентинцы, в очередной раз имея сверхзведный состав во главе с лучшим футболистом мира, вымучивали голы, кое-как, на горбу Месси, вползли в финал, но там были обречены, не предложив немцам никакой полноценной контригры.

Наконец, Хорхе Сампаоли, поклонник Бьелсы. Как тренер, он совершенно не проявил себя на родине, зато прославился в Чили, приведя сборную этой страны к победе в Кубке Америки. При нем сборная Аргентины едва не осрамилась в отборочном турнире, и лишь в последний момент, благодаря лично Месси, втолклась в число финалистов, а в России проявила пока лишь полную игровую импотенцию. Говорят, Лео совсем не уважает тренера и диктует ему свою волю: кого использовать в составе, по какой тактике играть. А Сампаоли, чувствуя себя во власти и в своем праве, втихаря воротит по-своему, хотя за все время в сборной так и не смог обвязать вокруг сильнейшего игрока командный футбол – его у Аргентины попросту нет. И вот итог – 0:3 от Хорватии.

А ведь по-прежнему активен Эктор Купер, который мог бы поставить сборной игру – посконную, оборонительную, зато дающую результат. Есть интересный Рикардо Гарека, преобразивший сборную Перу. Есть Пекерман, под управлением которого вот уже на втором ЧМ подряд мощно выглядит Колумбия.

Но Аргентина почему-то опять выбрала черт знает кого.