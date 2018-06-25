Сегодня нашей команде не хватало куража, который присутствовал в двух первых победных играх. Не могу сказать, что соперник провел выдающийся матч и переиграл нас вчистую. Однако в сборной Уругвая большинство футболистов играют в лучших лигах Европы, они привыкли проводить матчи на таком уровне. Эта разница между игроками нашей сборной и командой Уругвая сказывается – футболисты соперника были более уверенны в себе, играли совершенно спокойно.

И должен сказать, что нас подкосил первый гол. Уругвайцы увели нашего игрока из стенки, а Акинфеев не выручил. К тому же быстро последовал второй гол - мяч залетел в угол после рикошета. И опять, Акинфеев мог выручить, несмотря на рикошет. Он часто после таких рикошетов выручал. Два гола, полученные уже в первом тайме с таким соперником, надломили команду.

Кто-то скажет, не было Головина, не вышел с первых минут Фернандес. Уверен, ничего это не изменило бы – исход был бы такой же. Те футболисты, которые играли в первых двух матчах, они ведь тоже выплеснули много эмоций. И подспудно у игроков сидела в голове мысль, что в плей-офф уже вышли, поражение ни на что не влияет.

Отдельно хочу сказать про одного человека, который очень не хотел проигрывать, - это Дзюба. Сколько он мячей впереди выигрывал, сбрасывал партнерам, но они ни одной скидки так и не использовали. Не могу не упомянуть и Самедова, но в отрицательном плане, который ни одного штрафного не смог нормально подать.

Я сам бывал в таких ситуациях, и считаю, что это поражение пойдет нам на пользу. Уверен, в 1/8 финала мы увидим другой настрой и другую игру. С большой долей вероятности нашими соперниками станут испанцы, и я не могу отдать им преимущество. Такое поражение подействует отрезвляюще на всех.

Пару слов не могу не сказать про судейство – оно в отношении России было безобразным. Можно было в одном из моментов не показывать карточку Смольникову. Но дело даже не только в этом, арбитр часто не фиксировал нарушения со стороны уругвайцев, хотя в этих моментах наших ребят откровенно держали руками.

И последнее. Перед матчем ходило много разговоров о выборе стадиона на 1/8 финала, мол, нам бы лучше сыграть в «Лужниках». Когда мне было семь лет, в 1956 году в Москве открыли стадион «Лужники». Строили его методом народной стройки. И мы всегда гордились, что это наш народ построил эту арену. И ведь сборная страны много лет играла только в «Лужниках».

Сама судьба и весь наш народ выбрал для сборной этот стадион на 1/8 финала. «Лужники» придадут команде дополнительные силы.