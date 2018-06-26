– Для нас это жизненно важный матч, – начал тренер аргентинцев. – У обеих сборных есть шанс пройти дальше. Обе команды сделают все возможное. Это означает, что матч будет интересным.

– Как вы пережили эти дни после Хорватии? Что из опубликованного было правдой, а что нет?

– У нас было непростое время, но ожидание возрастает, нужно готовиться дальше. Я не могу ничего разъяснить: что правда, а что нет. После матча я взял на себя ответственность. На следующий день мне приходило в голову только то, что мы должны побеждать дальше. Сейчас я фокусируюсь только на подготовке.

– Вас волнует, что о вас пишут в интернете?

– Виртуальный мир меня не волнует, хотя я понимаю, что многие люди причастны к нему. Не так уж просто отделить себя от него. Но есть реальность, которую нельзя отменить. Аргентина не выиграла у Хорватии, но завтра мы можем победить, я убежден, что у нас есть возможность перевернуть страницу. В интернете тебя считают уголовником, если ты проиграл матч. Если все это читать, можно перестать быть профессионалом.

– О чем вы общались с игроками?

– Я много говорю с футболистами: вместе и индивидуально. Хочу внедрить им свои идеи. Это частные встречи, они такими и останутся. Я никогда не расскажу, о чем говорю с игроками.

– У вас было ощущение, что игроки не все высказали?

– Когда ты проигрываешь, появляются жалобы, дискуссии, стороны обвиняют друг друга. Это произошло и со мной. Просто нужно говорить все в лицо, не надо писать смс или что-то в интернете.

– Почему Месси в игре коснулся мяча всего 47 раз?

– Это был сложный матч. Структура игры ему не подходила. Он получал мало передач из центра. Если у него было меньше касаний мяча, значит, у Аргентины не было возможностей доминировать на поле, атаковать. Мы хотели бы завтра исправить. Думаю, в игре с Нигерией он будет касаться мяча чаще. Нам придется вложить всю силу, сердце, выступать собранно. Команде нужна уверенность. Нам нужно выиграть пять матчей, чтобы стать чемпионами мира.

– Что можете сказать о сборной Нигерии?

– У Нигерии есть две стороны. Когда они играли с Исландией, они доминировали. У них есть хорошие игроки. В первом тайме все видели: Нигерия была скучной. Непонятно было, как они могли бы выиграть. А потом они трансформировали игру, у них был шквал атак. Не всегда читаешь все параметры таких команд. Они играют с большой свободой, это усложняет.

– Почему вы делаете ставку на опытных игроков?

– Вы предполагаете, что выйдут опытные игроки, но я не назвал вам ни одной фамилии. Это деликатный момент. Вы считаете, что более опытные, закаленные игроки должны бы выйти. Для многих людей это было бы понятно, есть игроки с сильной историей побед. Но как будет на самом деле, все узнают только перед матчем.