Матиас Амайя - тот самый аргентинский велосипедист, который прославился, совершив за пять лет путешествие из Аргентины в Россию на велосипеде, поделился ожиданиями от сегодняшнего матча в Питере.

- Вы явно потратили столько времени и сил на дорогу не для того, чтобы сборная Аргентины завершила чемпионат мира после трех туров…

- Это мое путешествие и моя история. Я здесь, потому что этого хотел, потому что люблю цвета флага своей страны. Результат сборной важен, конечно. Но он в любом случае не перечеркнет того, что я сделал.

- Ваш пример – отличная мотивация для игроков. Может, Лионель Месси проснется, узнав о приключениях Матиаса Амайи?

- Я здесь не для того, чтобы мотивировать одного или двух игроков. Моя цель - поднять на бой всех, кто выступает в сборной. Своим примером хотел им показать, что они не одни, что тысячи аргентинских фанатов делали все возможное и невозможное ради их поддержки воочию. А моя поездка на велосипеде на самом деле не является чем-то выдающимся.

- Игроки сборной Аргентины с вами здесь общались?

- Мне этого не нужно. Свою миссию я выполнил, показав, что невозможное – возможно. Теперь дело за сборной. Они должны сделать то, ради чего мы все сюда приехали.

- Отрицательный результат матча с Нигерией сильно повлияет на ваши чувства после достижения такой сложной цели?

- Я уже счастлив тем, чего добился. Но… Парни, конечно, могут сделать меня еще счастливее. Для начала надо попасть в плей-офф.