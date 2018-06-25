Корреспондент «Советского спорта передает слова главного тренера сборной после проигрыша Уругваю в третьем матче группового этапа чемпионата мира (0:3).

В зале для пресс-конференций Станислав Черчесов появился сразу после лучшего игрока матча Луиса Суареса. Главный тренер сборной России не выглядел сильно расстроенным. Было видно, что ему понравилось, как игроки национальной команды реагировали на ситуацию на поле. Черчесов сделал несколько изменений в составе, об этом и был первый вопрос.

- Две замены в составе читались заранее – Кудряшов вместо Жиркова и Миранчук вместо Головина. Почему вы решили выпустить Игоря Смольникова в стартовом составе?

- Вы к чему ведете вопрос? – сразу же перебил журналиста тренер. - Мы так решили. Марио набегался в предыдущих матчах, отдал много сил. Крайние защитники у нас играют активно. У Жиркова были проблемы с голеностопом, мы не хотели рисковать. А Марио просто отдал много сил в предыдущей игре, мы дали ему отдохнуть. Головин не играл, потому что имел желтую карточку, поэтому когда на замену выходил Смолов, я просил его быть аккуратным, чтобы не получить еще одно предупреждение.

- Можно ли сказать, что после этого матча вы потеряете уверенность?

- Я думаю, что нет. Мы даже вдесятером играли вперед, хотели забить гол, чтобы потом, возможно, забить второй. Команда у нас психологически крепкая, чтобы это поражение пережить… Нет, это неправильное слово. Воспринять… Тоже не совсем верно. Перелопатить внутри себя и сделать определенные выводы. Потому что тренировочный процесс – это одно, а состояние, с которым игрок подходит – это искусство. Судя по всему, сначала нам это не удалось, но потом мы какие-то вещи исправили. Нельзя начинать такие матчи чуть-чуть вальяжно.

- Вас не насторожило, что вашу команду на первых же минутах наказали за ошибки, хотя в предыдущих встречах прощали?

- Когда совершает такие ошибки, то даешь сопернику шанс реализовать свои моменты. Мы все голы сегодня пропустили со стандартов. У каждой команды сильные стороны, мы знали, что Уругвай хорош в этом компоненте, акцентировали на этом внимание, вчера на теории потратили 20-25 минут на разбор стандартов соперника. А другим командам шансов не давали. Хотя, надо быть объективным, уровень игроков команд, с которыми мы играли раньше, был недостаточно высоким.

- Было несколько вариантов: играть 1/8 финала в Сочи или в «Лужниках». Там больше стадион и будет больше болельщиков. Это же хорошо?

- Если бы от этого что-то зависело, мы бы построили в городах, в которых играем, стадионы в пять раз больше. От размера арены ничего не зависит. Мы хотели сегодня выиграть, и не смотрели, где играем. А «Лужники» – мой стадион, - уверенно заявил Черчесов.

- Сегодня ваша команда допускала ошибки на стандартах. Можете отметить что-то хорошее в игре сборной?

- У нас игроки не хуже, если не лучше, чем у Уругвая. Мне моя команда понравилась, особенно то, как она среагировала на ситуацию. В меньшинстве мы атаковали, показали свое большое сердце. У Уругвая есть это качество, они и Египет на стандартах обыграли. Мы сами себе придумали все эти эпизоды. На чемпионатах мира за такое наказывают.

- Не появилось ли новых проблем со здоровьем у игроков?

- Слова «проблемы» в нашем лексиконе нет. Болячки сразу после игры не вылезают, как правило, проходит один-два дня и тогда становится ясно. Нам надо восстанавливаться, готовиться к следующему матчу, и мы это сделаем.

После этого Черчесов закончил пресс-конференцию, хотя еще несколько журналистов хотели задать вопрос. Главный тренер коротко о чем-то переговорил с пресс-атташе сборной Игорем Владимировым, а потом, уже уходя, остановился и спросил: «А где аплодисменты?». В ответ в зале раздались не самые уверенные хлопки. Да, мы проиграли Уругваю, но для нас это ничего не изменило. Команда сыграет в 1/8 финала.