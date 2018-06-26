26 июня Исландия сыграет заключительный матч группового турнира ЧМ-2018. Соперник – Хорватия. Матч пройдет в культовом для островитян городе – Ростове-на-Дону. В прошлом футбольном сезоне за местный «Ростов» играло сразу трое игроков национальной команды. Речь идет о Рагнаре Сигурссоне, Бьорне Сигурдарсоне и Сверрире Ингасоне. «Викинги» быстро освоились на донской земле и стали лидерами команды. В начале мая игроки российского клуба попали в окончательную заявку сборной на мировое первенство.

Именно южная столица России может стать заключительной точкой путешествия для Крисбьорка Кьяртанссона и Гретара Йонссона, которые преодолели тысячи километров на ржавой «Ниве», которая была выпущена еще во времена СССР. В России фанаты следовали за сборной своей страны.

Автомобиль достался исландцам по итогам лотереи, которая проходила в одной из социальных сетей. Сразу после получения приза счастливчикам пришла в голову безумная идея – поехать на «Ниве» на российский чемпионат мира.

В понедельник дуэт добрался до Ростова-на-Дону. Парни посетили базу «Ростова», где им подарили футболки российского клуба. Исландцы не ожидали такого теплого приема и с радостью согласились на интервью.

Отвечал на вопросы «Советского спорта» Кьяртанссон.

- Правда, что «Ниву» можно часто встретить на дорогах Исландии?

- Когда я был маленьким, то в нашей стране «Нива» была очень популярной. На ней ездили на рыбалку, много использовали в хозяйстве. Много лет назад СССР покупал у нас рыбу, а расплачивались с исландцами этими машинами. Сейчас в нашей стране найти что-то подобное очень сложно, по крайней мере, в хорошем состоянии. Те же, у кого осталась такая машина постоянно «копаются» в ней.

- Часто ли ломается ваша машина?

- Первая поломка произошла за день до отъезда в Россию, но мы все починили. Уже в Волгограде у нас отвалились дверные ручки, забарахлил двигатель, но ничего страшного. Главная же неприятность произошла на следующий день после того, как мы получили машину. На «Ниве» практически развалился генератор.

- Россияне часто бывают в шоке от качества дорог.

- Мы ничего ужасного не заметили. Бывают тяжелые участки, но с таким можно столкнуться в каждой стране.

- Что можете сказать о российских водителях?

- Иногда они ездят словно сумасшедшие. Мы всегда двигаемся аккуратно, чтобы не попасть в аварию. Из-за этого нас часто подрезают. В Россию очень агрессивная езда. Мы же за безопасность!

- После стольких поломок не было желания продать «Ниву»?

- Мы открыты для хороших предложений, но согласимся только при условии, что это будут хорошие деньги. Мы любим нашу «Ниву», вложили в нее душу, потратили много времени. Она уже часть нашей жизни.

- Хорошо ли вас встречали в российских городах?

- Да. Мы очень удивлены тем, как россияне принимают гостей. У вас в стране замечательные люди, которые тепло относят к нашей сборной. Отметил бы и девушек. На улицах много красавиц, на которых порой мало одежды (смеется).

- Многие иностранцы довольны и русской кухней.

- На днях мы были в одном из ресторанов, где нас кормили национальными блюдами. Это восхитительно. Кстати, в Ростове-на-Дону мы зашли на Центральный рынок, где купили много вкусной рыбы. Но еще больший восторг мы испытали, когда попробовали самогон. Очень необычный напиток.

- В составе «Ростова» выступают сразу трое исландцев.

- Мы следим за всеми футболистами, которые играют за сборную. Кстати, в Исландии есть шутка: «Если хочешь играть за сборную – подпиши контракт с «Ростовом» (смеется).

- Хотели бы посетить домашнюю игру «Ростова»?

- Конечно! Если будет такой шанс – обязательно посетим.