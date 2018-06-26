После двух уверенных побед сборная России на домашнем чемпионате мира потерпела столь же уверенное поражение – 0:3 от Уругвая.

- Привет, парни. Вы откуда?

- Да мы, вообще-то, местные. Уже 8:1 тут наколотили.

- Ого! Молодцы. А кому?

- Аравии с Египтом.

- А. Понятно. Ну, хорошо, поиграем.

- А вы кто?

- Да как сказать… Можно сказать, что и никто. А можно – двукратные чемпионы мира. Уругвай. Не в курсе? Ну, ладно. Сейчас объясним. На футбольном поле…

С турнирной точки зрения этот матч ничего не значил. Обе команды вышли в плей-офф досрочно, еще после второго тура. И возможности выбирать соперника по 1/8 финала у них не было: кому Испания, а кому – Португалия, определилось позже, ближе к полуночи.

Так что игра была слегка товарищеской. Но уж больно по-деловому нас в ней раскатали.

Уругвайцы, похоже, не особо парились по российскому поводу. Четко взяв два раза по 1:0, они так же четко взяли и игру в Самаре. Начиная с голевого штрафного на 10-й минуте в исполнении «вампира» Суареса. Кстати, после того, как уругвайский нападающий на прошлом ЧМ укусил в плечо Кьеллини, сборная Италии на нынешнее первенство планеты не вышла вообще. Италия не попала на чемпионат мира! Видимо, что-то вирусное в суаресовских клыках все-таки есть. Как бы нашим не заразиться.

Еще раз: первое место в группе, второе место в группе – это было не сильно важно. Фактически плевать. А вот то, что нас обыграли «левым пальцем правой ноги» - дело другое. У сборной России и голевых моментов толком не было. Где прежний хваленый прессинг? Где эта команда вообще?

С другой стороны, это был чуть ли не товарищеский матч. Помните, как наши играли «товары» перед чемпионатом? Вот и я - хотя, конечно, лучше забыл бы. Хуже некуда. Зато потом – суперстарт на ЧМ, пусть со скромными соперниками. А теперь - опять поворот обратно.

Ух, кругом голова. Но текущий вопрос - простой. Со слабыми мы играть можем. А с сильными?

Пока ответ, увы, отрицательный. Слишком сильным вышел контраст между уругвайским матчем и двумя предыдущими. 0:3 есть 0:3. Причем, повторю: для соперника это было не шибко важно. Так, на классе. Уругвай и при 3:0 не в его сторону, думаю, не очень бы расстроился.

Нам сложнее, мы играем дома. Полный самарский стадион, со всеми вытекающими.

А первого июля в 1/8 финала будут Лужники.

- Так на кого нам все-таки лучше было попадать – на Испанию или Португалию?

- Ха! Если играть как с Уругваем – без разницы. Нахлобучат и те, и другие. Даже не поморщатся.

- А если нет?

- Тогда бабушка станет дедушкой. Шутка. Если серьезно, то очень сложно будет. Очень.

Да кто бы сомневался? Конечно сложно. Но с сильными рано или поздно играть приходится всегда.