ЛУИС СУАРЕС: ДОБИВАЮСЬ ЦЕЛЕЙ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ

- Вы довольны тем, как сложился для вас сегодняшний матч?

- Это то, чего мы хотели. Мы стремились прибавлять по ходу турнира. После того, как мы выиграли две встречи со счетом 1:0, хотели сегодня забить больше. Мы знали, что уже вышли в плей-офф, но поставили цель – занять первое место в группе и нам это удалось. Впервые в истории сборная Уругвая выиграла три матча в группе, и так уверенно вышла в плей-офф.

- Я заметил, что на поле вы всегда с грустным лицом. Радуетесь только когда забиваете голы. Почему вы грустите?

- Давайте не будем тратить время на такие вопросы.

- Вы сказали о том, что сборная Уругвая переписала историю. Но лично вы забиваете на трех подряд ЧМ. Вы знали об этом?

- Я об этом не думал. Рекорды надо бить, но я добиваюсь целей вместе с командой. Надо играть как коллектив и думать о том, чтобы отдавать все силы в матчах за сборную. Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые проехали в Россию.

- В предыдущих играх вам не понравилось как вы сыграли. Что можете сказать о сегодняшней игре?

- Очевидно, в первых матчах мы играли осторожно, цена ошибки была очень высока. Сегодня мы вышли с другим настроением на поле и лучше справились с давлением.

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- Можно ли сказать, что после сегодняшней игры вы чувствуете себя чемпионами мира?

- Давайте включим тормоза. Мы удовлетворены результатом, которого добилась команда. Мы говорили, что хотим улучшать свою игру. Сегодня мы проверили свои силы, и, как вы видите по результату они у нас есть. Россия не сильно на нас давила. Они пытались это делать, но мы справлялись и старались выдавить их на свою половину в первом тайме. Должен сказал, что нам все еще не хватает опыта, поэтому нам не удалось забить голы в контратаках. У нас были ошибки в завершении. Нам все еще надо улучшать свою игру.

- Насколько для вас важно, что сегодня забили оба ваших нападающих?

- Важно, чтобы нападающие забивали. Так они чувствуют себя комфортно.Я не говорю о том, что они не должны быть индивидуалистами. Мы должны действовать как команда. И у нас есть другие футболисты, которые могут забивать голы.

- Вы всегда самокритичны. Но сегодня Уругвай сыграл намного лучше. Вы так не считаете?

- Мы заняли первое место иуверенно выиграли. Хорошо, что нам не забили. Наша команда действовала сконцентрированно от штрафной до штрафной и исполнила тот план, который я разработал. Мы контролировали ход матча и удивляли противника.

- Можно ли сказать, что сегодня ваша команда выдала лучшую игру?

- Для меня самое главное – это баланс. Когда мы атакуем, нам надо грамотно это делать. Когда начинается атака – это значит, что мы хорошо обороняемся: мы сумели перехватить мяч у своей штрафной и отдать передачу вперед, чтобы перейти на чужую половину поля. Российская сборная сделала все, чтобы разрушить нашу игру. Они тоже нас удивили: сделали замены в составе. Особенно нас удивило отсутствие 17-го номера (Александра Головина – прим. ред.).Но России пришлось играть вдесятером, а это непросто.

Мы говорили о том, что было очень жарко, когда мы играли с Саудовской Аравией, но сегодня тоже было не холодно. В следующую субботу нам нужно сыграть в 1/8, я удовлетворен тем, как все складывается. Однако нет предела совершенству. Сегодня нам не забили ни одного гола, но мы получили желтую карточку.

- Что вы скажете про оборону и среднюю линию своей команды?

- Мы с самого начала говорили о том, что хотим такую команду, которая может играть в разную игру. В полузащите у нас много игроков, которые могут перемещаться, менять позиции и это нам помогает, когда кто-то устал или кто-то получает карточку. Мы стараемся выбрать оптимальные варианты. Мы можем выходить на газон с какими-то идеями, но игра может все поменять. Главное для нас – правильно реагировать и перестраиваться.

- Сегодня болельщиков команды соперника было намного больше. Насколько для вас важна победа в таких условиях?

- Я играл на стадионах, где были только болельщики противника и привык к этому. У нас есть опытные игроки, это помогает команде. Некоторые из них играют на первом ЧМ и им нужен опыт. Любая победа важна. Мы пока еще не знаем, с кем предстоит сыграть в 1/8 финала. Только по результатам мы поймем, кто будет нашим противником. В зависимости от этого продолжим готовиться.