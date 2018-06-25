– После матча вся команда пошла к трибунам. Вы так извинялись за результат?

– Прежде всего мы поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в этом решающем матче. Спасибо Самаре, спасибо стране, что пришли и поддержали. Не получилось сегодня выиграть, тяжело отыграть такую команду. У поражения много причин. Первый гол сами себе привезли, фол на ровном месте, второй - нелепый. Потом удаление, ну и, в принципе, все, можно сказать, игра была уже сделана. Это была хорошая проверка топ-сборной, вот такой уровень дальше будет, надо это понимать. Может быть, это даже хорошо.

Это такая пощечина была. Не могу сказать, что мы как-то не настроились или ещё что-то. Мы были сверхмотивированы, хотели занять первое место в группе. Есть над чем подумать: что, как, чего. Для многих это определённый урок, чтобы мы ещё злее были, потому что дальше права на ошибку нет. Хотелось бы, чтобы мы эти уроки из матча извлекли.

– Все голы Уругвай щадил со стандартов.

– Ничего удивительно. Мы уже говорили, что Уругвай - самая сильная сборная в исполнении стандартов. Не нужно было допускать ошибок. Но мы не ищем виноватых, вместе выигрываем и проигрываем. У нас такой между собой договор.

Мы идём дальше, проанализируем матч, проведём работу над ошибками. После такого хочется поскорее выйти на поле м дать бой. Мы вдесятером неплохо смотрелись, нам надо быть единым в каждом эпизоде, по двое-трое накрывать.

Уругвай - топовая классная команда, но с ней можно играть. От этого поражение обиднее. Сегодня было невезение. Возможно, в обраточку чуть-чуть вернулось, но наша задача сейчас - повернуть госпожу фортуну в свою сторону.

– С кем предпочтительнее сыграть в 1/8 финала?

– Уже смысла нет выбирать. Скорее всего будет Испания. Так понимаю, будем играть в "Лужниках". Может хоть это будет для нас плюсом, потому что в Сочи жарковато.

– Отсутствие Головина как-то ощущалось?

– Я хочу как-то верить, что у нас любой футболист может безболезненно заменить другого. Говорю без всякой лести. Конечно Александр один из наших моторов. Я ему всегда говорил, что вот эти все желтые карточки необязательны. Но ничего страшного, он передохнет, будет свежий, он нам сейчас необходим.

– Есть ощущение, что счёт 1:2 был бы наиболее справедливым?

– Ну что вы, уже говорить об этом смысла нет. Конечно мы хотели забить но тяжело играть вдесятером против Уругвая.

– У вас был хороший момент, но вы его не реализовали.

– Думаю, немножко наелся. Я убирал мяч под левую, нужно было просто попасть в ворота. Не хватило, да не знаю чего не хватило. Попадать надо в таких моментах.

Судейство не понравилось. Мы это не обсуждаем, но все фолы были в пользу Уругвая. Они и так сильные, им не надо помогать.

– Годин сильно попал в лицо? Это пенальти?

– Ну он попал, понятно что не видел меня. Я испугался, чтобы он мне нос не сломал. Самедову говорю: у меня нормальный нос? Он говорит, что кривоватый. Ну а я вспомнил, что он кривоватый был до этого, – сказал Дзюба.