Сначала о хорошем - полезном, питательном и обнадеживающем. Простодушный любитель футбола, подсевший на волну эйфории, зря думает, что ничего такого нельзя отыскать в поражении с неприятным счетом 0:3. Он категорически неправ!

Сборная России сделала главное. Она погасила пламя ожиданий, взметнувшееся было выше небоскребов. Погасила совсем, чтобы они, эти ожидания проклятые, даже не тлели. 0:2 было б маловато, какие-то искорки еще бы мелькали. А так – в самый раз.

Не будет больших ожиданий перед матчем одной восьмой финала – не будет всенародных больших проблем после него (вспомним классическое уже высказывание Андрея Аршавина). И теперь на следующую игру наша команда выйдет в идеальных атмосферных условиях: ничто не будет давить неподъемным грузом. Ибо ну чего от нее ждать, быстро себя на чемпионате израсходовавшей и получившей от маленького Уругвая неприличную выволочку?

Не знаю, каков из Станислава Черчесова стратег в смысле реализации некоего хитроумного расчета вдолгую. Но к матчу с уругвайцами он отнесся политически верно. Дескать, не корову проиграем. Не поставив Фернандеса, Жиркова и, главное, Головина, Черчесов дал тем самым команде отмашку: сегодня не надо лезть из кожи вон. А уж когда и Черышева убрал после удаления Смольникова…

Тем более что при любом исходе бабушка еще надвое сказала, с кем играть в плей-офф.

И потом: Самара, 35 градусов. А в соперниках Уругвай, на флаге которого солнце радостно простирает лучи во все стороны. Ну, какой прессинг в 35-то градусов? А больше ничего особенного у нас и нет за душой. И, я бы сказал, команда провела обычную контрольную встречу. С целью отвыкнуть от приятно-плюшевых арабских стандартов противодействия и чуть приноровиться к более мастеровитым и жестким.

Не проиграв Уругваю, сборная России сыграла бы 30 июня в Сочи. С соперником, скорее всего, теплолюбивым. Пока Гидрометцентр дает прогноз на вечер 30-го плюс 25, но кто знает, не нагонит ли расшалившееся солнце духоты. Сочи, знаете ли, разгар лета – да и синоптики меняют свои расклады по десять раз на дню.

А проиграв Уругваю, наши, во-первых, получили лишний день на подготовку, и то хлеб. А во-вторых, если синоптики в кои веки не промахнутся, имеют шанс выйти 1 июля на «матч жизни» в Лужниках при температуре ниже 20 градусов, а если сильно повезет, то и под проливным дождем! Опять-таки идеальные условия для зверского прессинга против соперника, по всей вероятности, мячелюбивого!

Настораживают не 0:3, а то, что Черчесов не всем основным дал перевести дух. Самедов, похоже, уже наигрался выше крыши. Очень не помешала бы пауза Игнашевичу и Акинфееву.

И вот теперь – самый главный вопрос: сумеет ли тренерский штаб сделать команде перезагрузку – или она, после стартовых вспышек, играет уже на необратимо остаточном ресурсе?

В истории был единственный случай, когда отечественная сборная рванула на старте ЧМ с места в карьер:

1986 год. СССР – Венгрия -6:0 2018 год. Россия – Саудовская Аравия – 5:0

СССР – Франция – 1:1 Россия – Египет – 3:1

СССР – Канада – 2:0 Россия – Уругвай – 0:3

СССР – Бельгия – 3:4 Россия - ?

С поправкой на несравнимые силы тогдашних и нынешних соперников, вектор схожий. 2:0 с любительской по сути Канадой (а Валерий Лобановский выставил сначала полностью второй состав, а потом выпустил на замену нескольких основных) практически равнозначны нынешним 0:3 от Уругвая. Что было дальше? В одной восьмой финала с Бельгией начали вроде столь же прытко, что и с Венгрией, да пороху уже не хватило…

Итого: сумеет ли Черчесов соорудить этакие горки функциональной готовности: вверх – вниз – вверх? Корифею Лобановскому и тому не удалось…

А пока из тех, кого удалось увидеть против Уругвая, разве что Зобнин да Дзюба не вызывают опасений…