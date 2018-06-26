Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России по ходу матча Уругвай – Россия поделилась своим мнением о нашей команде, а после игры объяснила, что и почему Станислав Черчесов скажет своим футболистам перед 1/8 финала.

ДО ИГРЫ

- Все видели, как эмоционально вы болеете за своих спортсменов по роликам из Пхенчхана, а как смотрите футбол?

- Вы думаете, что футбол можно смотреть спокойно? Так же болею всей душой. Когда ругаюсь матом, когда радуюсь. В общем, как все.

- Но пока нашу сборную на чемпионате мира ругать поводов не было?

- Не-а. Пока еще, к счастью, не приходилось.

- А вы где смотрите, дома с семьей или куда-то выбираетесь?

- Когда как. Первые две игры смотрела на сборах в Эстонии. А с сегодняшнего дня я в отпуске, поэтому приехала домой с работы и сяду на кухне смотреть. Дома никого нет, все гуляют или работают.

- То есть проникнуться атмосферой чемпионата мира, посмотреть на болельщицкие гуляния вам возможность не представилась?

- Да, во вторник улетаю на отдых, поэтому, к сожалению, нет. Или к счастью.

- С Черчесовым не знакомы?

- Никого из футболистов не знаю. Есть пара-тройка фотографий совместных с каких-то мероприятий – не более.

- А сами, насколько хорошо разбираетесь? Стартовый состав сборной, допустим, назовете?

- Сейчас, думаю, все говорят о Дзюбе или Черышеве. Кто их не знает? А так я все-таки из мира спорта, поэтому в теме. Мне обидно, что Дзагоев получил травму. Но из нашей команды я много лет выделяю только Акинфеева. Он лучший, если не считать наше новое российско-испанское открытие.

- Спортсмены, как правило, люди суеверные: у вас на футбольные матчи какая-то чуйка бывает?

- Первую игру смотрела на сборе, и наш менеджер Юрий Чарковский за матчем не следил и все время задавал мне какие-то вопросы по работе. А я его отправляла в пеший эротический тур. «Не мешай», - говорю. А он: «У нас тут проблемы государственной важности, а ты со своим футболом». Дальше играем с Египтом, и он приходит. Пришлось уже сказать: «Ближе стола не походи и вопросы пока не задавай». Он и не стал смотреть, и сегодня, думаю, тоже не будет. Все же действительно суеверные.

ПЕРЕРЫВ

- Теперь, видимо, наши вопросы приносят неудачу…

- Абсолютно так не считаю. У меня такое ощущение, что у команды есть какие-то планы относительно будущего соперника. Я не Черчесов и не футболистка, но точно допускаю, что стратегию на этом строить можно.

- Вы не футболистка, но разбираетесь в спорте лучше всех нас вместе взятых. Эйфория от двух побед могла ребят захватить?

- Прекратите. Как эйфория? У ребят есть такой шанс пройти далеко – надо пользоваться всем, чем можно.

- Еще вопрос к вам, как к специалисту. Кто-то считает, что, сделав ставку на победы на старте, команда могла пройти пик формы. Возможно такое?

- За неделю форма не пропадет. Так не бывает.

- Тогда, может, поражение пойдет на пользу в том плане, что снова появится критика, которая, похоже, хорошо действует на наших игроков?

- От критики никто не заряжается. Кураж приходит от того, что у тебя все получается, а не от того, что тебя ругают. После побед на следующий день приходишь на тренировку радостный и готовый свернуть горы. А проиграл и ходишь, как в штаны наложил. Ребята играют неплохо и моменты создают. Вон посмотрите, есть изменения в составе, так что точно могут быть эксперименты.

ПОСЛЕ МАТЧА

- Раз бежали вперед и вдесятером, пытаясь забить, значит, все-таки играли на победу вне зависимости от раскладов?

- Точно на победу? (Смеется.) Кроме шуток, давайте, считать этот матч хорошей тренировкой. Самая лучшая тренировка перед боем – это соревнование.

- У вас есть предпочтения по сопернику: может, вам нравится испанский красивый футбол или вы поклонница таланта Криштиану Роналду?

- По большому счету, оба варианта для нас неудачные. Я бы, если честно, выбрала Португалию, но, когда говорю об этом тому, кто больше разбирается в футболе, меня начинают убеждать, что с Испанией шансов больше. Они и в принципе точно есть.

- От вас, держа в уме, сколько спортивных чудес вы совершили, такое слышать особенно обнадеживающе.

- Шанс в спорте есть всегда и у всех. Особенно у себя дома при такой поддержке болельщиков. Точно не стоит раньше времени хоронить наших ребят и вешать нос. Посмотрите, как здорово Игорь сегодня играл мой любименький.

- Еще бы ваш второй любимец Черышев реализовал свой момент...

- Да я на самом деле сейчас бы с судьей поговорила, если бы рядом где-то была. На его счастье, я очень далеко от происходящего, но считаю, что к этому человеку есть вопросики. Он должен раскаяться, хотя нам, увы, от этого ни холодно, ни жарко.

- Если вылетим в 1/8 финала, все равно ребят надо будет благодарить?

- Мы вышли из группы первый раз за 32 года! О чем тут вообще говорить?! Теперь не останавливаться на достигнутом, никого не бояться и всех шуровать! Нету там никаких авторитетов, мы должны быть лучшими. Думаю, Черчесов так и скажет. И надо верить в своих спортсменов всей страной. Это очень важно.