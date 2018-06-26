- В самом поражении от сборной Уругвая нет ничего необычного, но вот счет крупноват! 0:3 – это чересчур много, - считает Борис Майоров. – Хотя тут и счастье было явно не нашей стороне. Ну, второй-то мяч, который предопределил исход встречи, это же обиднейший рикошет. А вот когда третий гол пропускали, проиграли верховую борьбу после стандарта. Допустили удар с близкого расстояния, а потом и Акинфееву помочь не успели.

С психологической точки зрения результат, конечно удручающий. И он может негативно отразиться на нашей команде перед плей-офф. Вот если бы сами забили хотя бы один гол в концовке – совсем другое дело. А так… Равной борьбы не получилось! Но и этому есть объяснение – уж слишком быстро был удален Смольников, схлопотавший две желтых карточки. Вдесятером биться против такого серьезного соперника очень сложно.

- Тем более, что потеря защитника потребовала от Черчесова быстрой замены. На место Смольникова вышел Фернандес. А на скамейку в итоге сел наш лучший бомбардир Денис Черышев.

- Тут тренер абсолютно прав. Без защитника играть нельзя. Оборону надо было сохранить в полном виде. Сильно ли ослабла без Черышева наша атака? Я не уверен, что Денис был бы также результативен на фоне уругвайцев, как в двух первых матчах. Дело все-таки не конкретно в нем. Пока Черышев все же еще не та фигура в нашей команде, на которого надо ставить, как на Белого Клыка в романе Джека Лондона. Надо было кого-то спереди убирать. Ну не Дзюбу же, которые играет на позиции центрфорварда? Выбор пал на Черышева.

- Но в атаке-то у нас игра с самого начала тоже не пошла. Взять Самедова. Очень неточно Александр сегодня подавал со стандартов, слишком часто его мячи в «молоко» улетали…

- А я бы не сказал, что у Самедова игра прямо не пошла. Просто соперник был совершенно другой! Это же не Саудовская Аравия, и не Египет! На фоне уругвайцев мне вообще в нашей сборной выделить некого. Сыграть по-настоящему продуктивно никому не удалось. А Самедов… Да, были у него срывы в передачах. Но матч Александр не провалил, просто сыграл немного хуже, чем обычно.

- А что скажете о Миранчуке? Алексей впервые появился в нашем составе, но был, мягко говоря, мало заметен.

- Не то, что мало, вообще потерялся! Мы много говорим о Миранчуке, когда обсуждаем матчи «Локомотива». Но здесь то соперник был совсем другой, гораздо мощнее, чем в нашем внутреннем чемпионате. И вот на этом фоне сразу виден истинный уровень мастерства игрока. Миранчук против Уругвая свои лучшие качества проявить просто не смог.

- Уругвай нам наглядно продемонстрировал – чего примерно ждать в первом раунде плей-офф. Какие выводы должна сделать наша команда из крупного поражения?

- Согласен, в последнем матче группового турнира для нас был экзамен. Российским игрокам в этой встрече предметно показали – чего нам ждать в 1/8 финала. Мы все увидели, что того уровня футбола, который мы показывали в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, явно недостаточно против Уругвая. А ведь сборная Уругвая – далеко не самая сильная команда на этом турнире. Это вам не Испания или Португалия. Но уругвайцы показали сборной России предел ее возможностей.

- Так может пора уходить в глухую оборону и больше думать о том, как помешать сопернику, а не самим лезть вперед?

- Насколько я знаю, Станислав Черчесов – не сторонник действовать от обороны, отдавая инициативу сопернику. Хотя и безоглядно вперед его команда тоже не побежит. Черчесов- сторонник сбалансированного футбола. И ему сейчас не надо ничего коренным образом менять, надо продолжать в том же духе. Внимательно играть в защите и быстро переходить к атаке – вот стиль, который Черчесов прививал команде два года, и который надо сохранить. Не стоит от него отказываться.