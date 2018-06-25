Известный актер, участник знаменитого «Квартета И», по доброй традиции, прокомментировал для "Советского спорта" матч сборной России на чемпионате мира.

«УДРУЧАЮЩЕГО ОЩУЩЕНИЯ НЕТ»

- Хотели сказать «добрый вечер»…

- Да вечер добрый, все живы-здоровы, чего расстраиваться? У Смольникова красная карточка, он не будет играть. Все нормально (улыбается). Шучу, конечно.

Считаю Игоря хорошим футболистом. Ему бы только с эмоциями своими совладать, потому что против Уругвая он со своим рвением перебрал – сначала получил предупреждение за откидку мяча, а затем зачем-то в середине поля у бровки, проиграв позицию, пошел в подкат. Игры и до того момента не было, а после она и вовсе окончательно сломалась. Мне жаль, что с ним это случилось, но как раз с ним это происходит довольно часто.

- Как вам увиденное на поле?

- Черчесов не выставил в основе трех ключевых футболистов, которые делали погоду: Марио Фернандеса, Юрия Жиркова и Александра Головина. В их отсутствие не было той игры, как в предыдущих матчах, когда с помощью быстрых передач на Головина, забросов на Дзюбу или в свободные зоны на Фернандеса и Жиркова мы проходили середину поля. Зато очень сильный матч провел Роман Зобнин.

Слава (Хаит. – Прим. ред.) заметил, что три первых удара в створ наших ворот завершились голами. Понятно, что оборона не наше сильное место. В целом ощущение, что начался чемпионат мира. Даже я бы сказал, начался чемпионат другого мира.

У меня нет удручающего ощущения – мол, вчера они были героями, а сегодня ужасные. У нас всегда так. Выиграли, и по всем каналам – у нас все замечательно, все прекрасные и т. д. Это ведь доходит до футболистов, и это ведет к снижению их концентрации. Абсолютно уверен, что Юрий Газинский, сделавший эту передачу на Илью Кутепова, завершившуюся фолом и голевым штрафным ударом, никогда бы так не сыграл в двух первых матчах, потому что там концентрация была запредельной.

- Без трех футболистов основы игра сборной изменилась кардинально. О чем это говорит? У нас такая короткая скамейка запасных?

- В матче с Египтом мы впервые за последние два года внятно заиграли в хороший футбол. Вот те 10 полевых, которые вышли тогда в старте, умеют играть в такой футбол, чему способствовала и подготовка в среднегорье, ведь вернувшись из Австрии команда очень хорошо задвигалась. С физикой у нас в порядке.

«ПОСПОРИЛ С ХАИТОМ, ЧТО В 1/8 НЕ ПРОИГРАЕМ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ»

- Уступив, Россия обеспечила себе 1/8 финала в «Лужниках» вместо Сочи. В Москве играть комфортнее?

- Не думаю, что это имеет значение. Думаю, спортсмены знают такую закономерность – когда ты специально проигрываешь, поддаешься и высчитываешь, где тебе в следующий раз лучше сыграть, тебя спортивный бог затем наказывает.

- После гола Артема Дзюбы на 62-й минуте матча с Египтом сборная России не забила ни разу и пропустила четыре мяча. Это должно тревожить?

- Нет, просто Уругвай – это не Египет и не Саудовская Аравия. У них мастеровитее оборона и сильнее нападение. Просто Кавани с Суаресом пока не набрали форму, иначе могли забить и больше. Чтобы забить в ворота Уругвая, нужно было приложить максимум усилий.

- Как вам действия Алексея Миранчука?

- Он мне нравится, но пока не может выполнять ту роль, которую играет в команде Головин. Армеец – единственный в сборной полевой игрок почти европейского топ-уровня, его Миранчуку заменить очень сложно.

Это вопрос уровня игрока и объема, который выполнял Головин. Армеец очень резкий, классно накрывает оппонентов. Черчесов говорил, что наш стиль – съедать, накрывать и использовать ошибки. Миранчук так накрывать соперников не умеет, поэтому в этой игре слабее Александра.

А Жирков просто класснее, чем Кудряшов, а Фернандес сильнее Смольникова. Обидно, но это так.

- Последние полчаса сборная России отыграла в два форварда – с Дзюбой и Федором Смоловым. Как вам эта пара?

- Пока никак. Я видел, как Черчесов показывал Смолову, чтобы тот опускался ниже, но он не лучший кандидат для игры в отборе. Вообще в меньшинстве сложно играть в два нападающих.

Понравилось второе красивое действие Смолова за турнир, когда он ушел на ложном замахе на левую бровку. Это было хорошее действие. Надеюсь, что оно придаст ему уверенности. Парень он эмоциональный, и для него важно почувствовать, что он может играть и с Уругваем.

- Чего ждете от сборной в 1/8 финала?

- Перед матчем в Самаре у меня было ощущение, что проиграем крупно, а вот в плей-офф, чувствую, будет хороший упорный матч. Не знаю, пройдем ли, но матч будет интересным. Уверен, крупного поражения не будет. Я даже поспорил со Славой, что они не проиграют в основное время.