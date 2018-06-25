VAR отправила Испанию на Россию!
Соперника сборной России по 1/8 финала чемпионата мира определили система VAR, позволившая Испании сыграть вничью с Марокко (2:2)!
Если бы не она, наша команда встретилась бы в первой стадии плей-офф с Португалией.
ДО МАТЧА
За тур до конца группового этапа сборная Марокко утратила шансы на выход в плей-офф. Испании же для попадания туда достаточно было набрать одно очко в последней игре квартета. При определенных раскладах команду Фернандо Йерро могло устроить даже поражение!
А вот для финиша на первом месте Испании требовалась убедительная победа, ведь при выигрыше Португалии у Ирана в параллельной встрече у двух команд с Пиренейского полуострова становилось бы одинаковое количество очков. В таком случае первым показателем является разница мячей.
Наставник Испании Фернандо Йерро накануне игры ни о какой ничьей слышать не желал: «Мы должны думать только о победе. Нам нужно заработать три очка и выйти в плей-офф с первого места».
В свою очередь главный тренер Марокко Эрве Ренар не смел думать о победе: «У Испании невероятное качество игры. Сохранить честь – единственное, что мы можем завтра». С Ираном и Португалией его дружина сражалась достойно, дважды уступив с минимальным счетом – оба раза 0:1.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Футболисты Марокко сражались. Так, словно на кону выход из группы. В первом тайме они девять раз нарушили правила и схватили сразу четыре желтые карточки! Чаще других доставалось Иско – игрока «Реала» останавливали недозволенным способом трижды! При обороне комада Ренара использовала схему 6-3-1.
Испанцы играли в футбол. И соорудили оба гола – сначала в свои, а затем в чужие ворота! К обоим оказался причастен Андрес Иньеста. В одном случае он неловко оставил мяч Серхио Рамосу, чем воспользовался Халид Бутаиб – нападающий вышел один на один и отправил мяч вратарю между ног. Спустя пять минут Иньеста вошел в штрафную и ассистировал Иско – хавбеку оставалось послать мяч с линии вратарской над присевшим вратарем!
Второй тайм не предвещал Марокко ничего хорошего. Во-первых, до перерыва команда играла на грани, любая желтая карточка могла превратиться в красную. Во-вторых, испанцы создавали остроту, зрел второй гол.
ВТОРОЙ ТАЙМ
После перерыва ситуация развернулась на 180 градусов: марокканцы перестали грубо нарушать правила! Во вторые 45 минут они заработали лишь пару желтых карточек.
А еще выровняли игру. И стали создавать остроту. Удар Амрабата с 30 метров в крестовину украсил матч.
Испанцы перепробовали все способы забить второй мяч. Даже фланговые подачи. После одной из них Иско перевисел Амрабата и отправил мяч в верхний угол ворот. Но мяч из-под перекладины выбил взмывший в воздух защитник Саисс! Сборная Марокко решила во что бы то ни стала не проиграть Испании.
На 81-й минуте случилось невероятное: подопечные Ренара забили после первого же в матче углового! Подачу совершил вышедший на замену Фаджр, а гол забил Эн-Несири, тоже поднявшийся с лавки по ходу битвы! Автор забитого мяча перевисел в воздухе Серхио Рамоса!
Когда началось компенсированное время, Испания ответила Марокко той же монетой: забила после стандарта! Карвахаль после паса партнера от углового флажка выполнил ювелирный пас на Аспаса, который отправил мяч в ворота пяткой с линии вратарской! Прежде чем засчитать гол, судьи несколько минут просматривали видеозапись на предмет офсайда – так тонко все было. Лайнсмен изначально гол вообще не засчитал.
Если бы Испания не спаслась, то заняла бы в группе второе место и в 1/8 встретилась с Уругваем. Теперь же сыграет с Россией, а с южноамериканцами сразится Португалия.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Спасение Саисса в начале второго тайма. Его прыжок под перекладину после удара Иско не позволил Испании повести в счете. Как бы чувствовала себя сборная Марокко в такой ситуации, сказать трудно. В играх с Португалией и Ираном отыгрываться ей не удавалось.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ИСПАНИЯ
Де Хеа 6,0
Карвахаль 6,0
Пике 4,5
Рамос 4,0
Альба 6,0
Алькантра 5,0
(Асенсио) 6,0
Бускетс 6,0
Иньеста 6,0
Сильва 5,0
(Родриго) б/о
Иско 6,5
Коста 6,0
(Аспас) 7,0
МАРОККО
Мохамеди 6,0
Дирар 6,0
Да Кошта 4,0
Саисс 7,5
Хакими 6,0
Амрабат 6,0
Эль-Ахмади 6,0
Буссуфа 5,5
Беланда 5,5
(Фаджр) 6,5
Зийех 6,5
(Бухаддуз) б/о
Бутаиб 6,5
(Эн-Несири) 7,0
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Саисс – 7,5. Очень надежно сыграл в центре обороны. Спас свою команду в критический момент.
Эн-Несири – 7,0. Перевисел в воздухе Серхио Рамоса и забил Де Хеа!
Аспас – 7,0. Спас Испанию от первого поражения на турнире.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Йерро – 6,0. До сих пор не нашел идеального сочетания в центре поля. Вышедший в стартовом составе Тьяго Алькантра был замен во втором тайме. Но Йерро компенсировал эту проблему результативной заменой Аспаса, который вышел на поле вместо Косты.
Ренар – 7,0. Марокко была в четырех минутах от победы над Испанией, хотя изначально тренер рассчитывал сохранить честь. Сделал две результативные замены.
РЕЙТИНГ МАТЧА
7,0
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Бутаиб =
Подобрал мяч, неловко оставленный Иньестой, вышел один на один с Де Хеа и послал мяч вратарю между ног.
Иско !
Забил в результате красивой комбинации. Отправил мяч вратарю над головой.
Эн-Несири !
Перевисеть в воздухе Серхио Рамоса – бесценно!
Аспас !
Заменить Косту и забить пяткой спасительной гол – память на всю жизнь!