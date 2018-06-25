Если бы не она, наша команда встретилась бы в первой стадии плей-офф с Португалией.

ДО МАТЧА

За тур до конца группового этапа сборная Марокко утратила шансы на выход в плей-офф. Испании же для попадания туда достаточно было набрать одно очко в последней игре квартета. При определенных раскладах команду Фернандо Йерро могло устроить даже поражение!

А вот для финиша на первом месте Испании требовалась убедительная победа, ведь при выигрыше Португалии у Ирана в параллельной встрече у двух команд с Пиренейского полуострова становилось бы одинаковое количество очков. В таком случае первым показателем является разница мячей.

Наставник Испании Фернандо Йерро накануне игры ни о какой ничьей слышать не желал: «Мы должны думать только о победе. Нам нужно заработать три очка и выйти в плей-офф с первого места».

В свою очередь главный тренер Марокко Эрве Ренар не смел думать о победе: «У Испании невероятное качество игры. Сохранить честь – единственное, что мы можем завтра». С Ираном и Португалией его дружина сражалась достойно, дважды уступив с минимальным счетом – оба раза 0:1.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Футболисты Марокко сражались. Так, словно на кону выход из группы. В первом тайме они девять раз нарушили правила и схватили сразу четыре желтые карточки! Чаще других доставалось Иско – игрока «Реала» останавливали недозволенным способом трижды! При обороне комада Ренара использовала схему 6-3-1.

Испанцы играли в футбол. И соорудили оба гола – сначала в свои, а затем в чужие ворота! К обоим оказался причастен Андрес Иньеста. В одном случае он неловко оставил мяч Серхио Рамосу, чем воспользовался Халид Бутаиб – нападающий вышел один на один и отправил мяч вратарю между ног. Спустя пять минут Иньеста вошел в штрафную и ассистировал Иско – хавбеку оставалось послать мяч с линии вратарской над присевшим вратарем!

Второй тайм не предвещал Марокко ничего хорошего. Во-первых, до перерыва команда играла на грани, любая желтая карточка могла превратиться в красную. Во-вторых, испанцы создавали остроту, зрел второй гол.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва ситуация развернулась на 180 градусов: марокканцы перестали грубо нарушать правила! Во вторые 45 минут они заработали лишь пару желтых карточек.

А еще выровняли игру. И стали создавать остроту. Удар Амрабата с 30 метров в крестовину украсил матч.

Испанцы перепробовали все способы забить второй мяч. Даже фланговые подачи. После одной из них Иско перевисел Амрабата и отправил мяч в верхний угол ворот. Но мяч из-под перекладины выбил взмывший в воздух защитник Саисс! Сборная Марокко решила во что бы то ни стала не проиграть Испании.

На 81-й минуте случилось невероятное: подопечные Ренара забили после первого же в матче углового! Подачу совершил вышедший на замену Фаджр, а гол забил Эн-Несири, тоже поднявшийся с лавки по ходу битвы! Автор забитого мяча перевисел в воздухе Серхио Рамоса!

Когда началось компенсированное время, Испания ответила Марокко той же монетой: забила после стандарта! Карвахаль после паса партнера от углового флажка выполнил ювелирный пас на Аспаса, который отправил мяч в ворота пяткой с линии вратарской! Прежде чем засчитать гол, судьи несколько минут просматривали видеозапись на предмет офсайда – так тонко все было. Лайнсмен изначально гол вообще не засчитал.

Если бы Испания не спаслась, то заняла бы в группе второе место и в 1/8 встретилась с Уругваем. Теперь же сыграет с Россией, а с южноамериканцами сразится Португалия.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Спасение Саисса в начале второго тайма. Его прыжок под перекладину после удара Иско не позволил Испании повести в счете. Как бы чувствовала себя сборная Марокко в такой ситуации, сказать трудно. В играх с Португалией и Ираном отыгрываться ей не удавалось.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ИСПАНИЯ

Де Хеа 6,0

Карвахаль 6,0

Пике 4,5

Рамос 4,0

Альба 6,0

Алькантра 5,0

(Асенсио) 6,0

Бускетс 6,0

Иньеста 6,0

Сильва 5,0

(Родриго) б/о

Иско 6,5

Коста 6,0

(Аспас) 7,0

МАРОККО

Мохамеди 6,0

Дирар 6,0

Да Кошта 4,0

Саисс 7,5

Хакими 6,0

Амрабат 6,0

Эль-Ахмади 6,0

Буссуфа 5,5

Беланда 5,5

(Фаджр) 6,5

Зийех 6,5

(Бухаддуз) б/о

Бутаиб 6,5

(Эн-Несири) 7,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Саисс – 7,5. Очень надежно сыграл в центре обороны. Спас свою команду в критический момент.

Эн-Несири – 7,0. Перевисел в воздухе Серхио Рамоса и забил Де Хеа!

Аспас – 7,0. Спас Испанию от первого поражения на турнире.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Йерро – 6,0. До сих пор не нашел идеального сочетания в центре поля. Вышедший в стартовом составе Тьяго Алькантра был замен во втором тайме. Но Йерро компенсировал эту проблему результативной заменой Аспаса, который вышел на поле вместо Косты.

Ренар – 7,0. Марокко была в четырех минутах от победы над Испанией, хотя изначально тренер рассчитывал сохранить честь. Сделал две результативные замены.

РЕЙТИНГ МАТЧА

7,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Бутаиб =

Подобрал мяч, неловко оставленный Иньестой, вышел один на один с Де Хеа и послал мяч вратарю между ног.

Иско !

Забил в результате красивой комбинации. Отправил мяч вратарю над головой.

Эн-Несири !

Перевисеть в воздухе Серхио Рамоса – бесценно!

Аспас !

Заменить Косту и забить пяткой спасительной гол – память на всю жизнь!