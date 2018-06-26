В игре с Уругваем нападающий сборной России Артем Дзюба второй раз на ЧМ-2018 вышел в стартовом составе.

И отыграл так, что не оставил к своим действиям вопросов, несмотря на первый на турнире матч без голов.

ЛИДЕР ПО ТТД

Дзюба сражался, как лев. Форвард стал лучшим в сборной России по количеству ТТД – 80. К слову, в игре с Египтом он набрал еще больше – 93. Тогда по объему работы нападающий стал вторым, уступив Роману Зобнину – 103. Но бомбардир не доиграл матч до финального свистка, иначе быть бы ему первым.

Спортсмен проявил себя, как воин. В игре с южноамериканцами он поучаствовал сразу в 43 единоборствах! На втором месте уругваец Найтан Нандес - 18, а из отечественных футболистов - Роман Зобнин с десятью дуэлями.

55% борьбы (19 дуэлей) Дзюба выиграл. В одни ворота форвард переиграл защитника Себастьяна Коатеса – 6 удачных дуэлей из 7. А вот с Диего Годином у него паритет – 5 успешных против 6 неудачных. Но на то он и защитник мадридского «Атлетико», чтобы сдерживать игрока тульского «Арсенала».

Четырежды соперники фолили на Дзюбе, не в силах остановить его дозволенными способами. Так часто подобным образом Уругвай не сдерживал ни одного русского игрока.

Дзюба показал фантастические цифры по верховым единоборствам: 23 всего, 15 успешных (68%). Когда у команды не получается комбинационная игра, гренадер ей просто необходим. В лице Артема Дзюбы сборная России его получила. Чаще всего нападающий получал длинные передачи от Игоря Акинфеева – 13.

Увы, футбол очень тонкий вид спорта. Можно выиграть 68% воздушных противостояний, а одним из немногих проигранных соперник воспользуется. Перед голом Кавани Дзюба проиграл борьбу Диего Годину после подачи углового. Справедливости ради, изначально с защитником «Атлетико» играл Роман Зобнин, а в зону Дзюбы Годин ворвался на скорости. Удача в понедельник был не на стороне Артема.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПО ОСТРОТЕ

Футбольными вещами Дзюба тоже занимался. В частности, пять раз шел в дриблинг, трижды успешно. Чаще него на индивидуальность в нашей команде делал ставку лишь Федор Смолов – семь попыток, четыре успешные. Но он изначально для данного дела больше подходит, так как превосходит напарника по скоростным качествам. Плюс вышел на замену против защитников, которых Дзюба уже утомил.

Дважды Артем совершал острые передачи. Точной стала одна. Такие же показатели у Роман Зобнина. Лучше нет ни у кого.

О вовлеченности Дзюбы в игру говорит количество сделанных им передач – 28. Это шестой результат в сборной России! Атакующий полузащитник Алексей Миранчук выполнил на восемь меньше. Точность пасов Артема составила 64%. Достойный показатель для игрока, на котором висят соперники, а партнеры не балуют поддержкой.

ДЗЮБА СТАЛ ЖЕРТВОЙ КОМАНДНОЙ ИГРЫ, КАК МЕССИ

То, что произошло с Артемом, напоминает случившееся в сборной Аргентины с Месси. С тем исключением, что с Лео подобное происходило уже в двух матчах, а с Дзюбой в одном.

Перед игрой с Хорватией наставник Аргентины Хорхе Сампаоли на вопрос корреспондента «Советского спорта» о Лео ответил, что перед его командой стоят две задачи: а) пользоваться свободными зонами, когда на капитана стягиваются два-три игрока; б) создавать простор для Месси, чтобы он проявлял свои сильные качества.

У дружины Сампаоли не получилось ни одно, ни другое. После матча тренер взял вину за нераскрытый потенциал Месси на себя, так как не смог найти сочетания, которые благоволили бы ему.

У Дзюбы ситуация чуть легче, чем у Месси: он показал сильные стороны в матче с Уругваем. Если Лео во встречах с Исландией и Хорватией делал это эпизодически, то Артем регулярно. Но пользы команды это не принесло никакой: продуктивностью атакующего игрока атаки она не воспользовалась, как Аргентина не сумела использовать в свою сторону повышенное внимание к капитану.

А вот в другом у Месси и Дзюбы полное совпадение. Как и Аргентина Лео, Россия не помогла Дзюбе раскрыть результативные навыки – за матч с коллективом Оскара Табареса нападающий нанес лишь один удар! Поэтому классная игра форварда нашла отражение не на табло, а в послематчевой статистике.

Ближе всех к Дзюбе играл Алексей Миранчук. Хорошо, что матч с Уругваем, в котором у нас было право на ошибку, случился. Игра показала правоту Станислава Черчесова в ставке на Александра Головина под нападающим. За матч Миранчук не сделал ни одной передачи в штрафную! По четыре раза их выполняли Фернандес, Дзюба и Зобнин, шесть попыток совершил Александр Самедову. Все игроки преуспели лишь однажды. Алексей же на нашел возможности для доставки мяча в штрафную.

Обернуть сильные качества Артема Дзюбы на пользу команде в игре с сильным соперником – задача, которую в ближайшие дни должен решить Станислав Черчесов. Чтобы мы не утешали себя статистикой.

Статистика: Instat.