За время игр в группе В соперник сборной России в 1/8 финала вчера поменялся четыре с половиной раза. Начинала в этом статусе Испания. На 14-й минуте, после гола марокканцев, она уступила 1-е место Португалии. Еще через пять минут восстановила статус-кво, но перед самым перерывом чемпионы Европы вновь потеснили экс-чемпионов мира.

ПОПАДИ ТАРЕМИ В СЕТКУ С ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЫ…

Весь следующий час с учетом паузы мы примерялись к португальцам. Наконец, Иран забил ответный мяч, в четвертый раз произведя рокировку фаворитов. И тут же мог сотворить невероятное, попади Тареми в сетку с правильной стороны, а не с реверса. Это и была та самая половина раза: пока мяч летел в сторону ворот, приземлялся, и глаза удостоверивались в промахе, несколько секунд нашим противником – и сенсационным победителем группы – призрачно являлся Иран. А потом этот миф испарился вместе с упущенным голевым моментом. В Лужники 1 июля на встречу с нашей сборной пожалуют испанцы.

С виду выглядят они грозно, именито. Но погодите стучать зубами от страха, уймите дрожь в коленях! Испания давно уже не тот каток, что гонял по стадионам мира на стыке десятилетий. Вне всяких сомнений, она по-прежнему очень сильна – и, несомненно, превосходит российскую команду как по сумме мастерства, так и по каждой отдельной позиции, за исключением, разве что, тренерской. И тем не менее, Иран смог доставить ей массу неприятностей, а марокканцы, над которыми не довлел результат, вообще два раза вели в счете и упустили выигрыш, скорей всего, только потому, что он не был для них слишком уж принципиален. А наши совсем недавно, пусть и в спарринге, сыграли с испанцами так же, как Португалия – 3:3. В общем, не надо складывать оружие до боя.

ПРОБЛЕМА ПО ИМЕНИ ЙЕРРО

У «Красной фурии» немало проблем. Первая – само собой, тренер. Его просто нет. Фернандо Йерро – отличный менеджер, прекрасный старший товарищ, идеальный кумир: обнимет, подбодрит. Но не более того. Пока испанцев по инерции везут вперед наработки Хулена Лопетеги и клубные привычки, но каждый следующий соперник усложняет перед ними задачи. Во-вторых, тактически испанская команда сейчас едва ли не слабейшая на турнире. Не случайно же марокканцы дважды за несколько минут провели ее на мякине, организовав побеги своих форвардов с центра поля один на один с вратарем, а иранцы то и дело атаковали ворота с пяти-шести метров, бепрепятственно доставляя туда мяч. В-третьих, слабонервный Давид Де Хеа не выдерживает напряжения чемпионата мира.

Конечно, переоценивать возможности сборной России – особенно после 0:3 с Уругваем, вернувших нас с небес на землю – тоже не надо. Хронических проблем хватает и у нее, особенно в защите. Иско, Коста, Сильва, Иньеста – символы запредельной нагрузки для нее. Но если наша команда, как и в стартовых матчах, не будет заранее поджимать хвост, а сыграет строго, сосредоточенно, аккуратно, выдержит предложенный испанцами темп и не будет вхолостую тратить свой высокий прессинг, из-под которого испанцы на своей половине поля хорошо умеют уходить, – у нее обязательно появятся контршансы.