С испанцами на официальном уровне мы встречались трижды и всякий раз уступали. Понятно, что логичнее было бы сейчас вспомнить последний товарищеский матч, сыгранный минувшей осенью, но пусть этим занимается тренерский штаб сборной, а мы попробуем воспроизвести в памяти те ошибки, которые допустили на двух Евро – 2004 и 2008, – когда судьба сводила нас с «красной фурией». Заодно и поностальгируем.

Робость

В 2004-м, на Евро в Португалии, мы встретились с Испанией в 1-м туре группового этапа. За день до этого в матче открытия греки сотворили сенсацию, одолев хозяев португальцев. Тогда еще никто не знал, что в финале потомки эллинов повторят этот трюк и увезут главный трофей к себе в Афины. Нам же хотелось приструнить второго фаворита группы, но не вышло. Иньяки Саес полностью переиграл Георгия Ярцева, которого счет 0:1 должен был устроить, поскольку пропустить сборная России в том матче должна была не меньше 3 мячей. В каких-то эпизодах спасал Сергей Овчинников, где-то не попадали из опасных позиций Морьентес, Рауль и молодой Фернандо Торрес. А единственный мяч забил Хуан Карлос Валерон, завершивший карьеру пару лет назад.

Состав нашей сборной в той встрече вселял надежду. В прекрасной форме подходили к турниру Овчинников и Евсеев. Из Европы в расположение команды прибыли Смертин, Мостовой и Аленичев, за пару недель до старта ЧЕ забивавший в финале ЛЧ в составе «Порту». Полностью здоров был Измайлов. В общем, Черчесов о таком наборе исполнителей может только мечтать. Но игры, соответствующей классу игроков, португальским летом 2004-го мы так и не увидели. Во встрече с испанцами только Аленичев в паре эпизодов побеспокоил Касильяса. А на протяжении всех 90 минут российская команда играла робко и трусливо. После матча Мостовой в интервью испанским журналистам высказал мнение, что игроков перегрузили на тренировках. Ярцева эти слова обидели, и он решил отчислить капитана «Сельты» из сборной. Поспособствовать улучшению ситуации это, понятное дело, не могло, и из группы мы тогда не вышли, сыграв также робко, кстати, и во 2-м туре с Португалией.

Самоуверенность и детские ошибки в обороне

Спустя 4 года наши пути снова сошлись. И снова на старте турнира. В группе компанию нам и испанцам, как и на прошлом ЧЕ, составили греки. Все напоминало о провальном выступлении в Португалии. И результат первого тура в том числе. Только на этот раз мы вышли играть смело и стартовые 20 минут вынуждали Испанию действовать на контратаках. В дождливую погоду сборная Хиддинка пыталась комбинировать и даже доводить дело до опасных ударов. Могли забить Семшов и Зырянов, но первым отличился Вилья. Наших это не смутило, и они продолжили лезть вперед, на амбразуру. Закончилось все хет-триком Вильи и разгромом сборной России. Но за команду было не стыдно, потому что она попыталась сыграть на победу, а не сидела в своей штрафной, как при Ярцеве.

Усталость и похмельное состояние

Когда у Сергея Семака спросили после поражения в полуфинале, он больше счастлив или расстроен, нынешний тренер «Зенита» тогда ответил, что, конечно, расстроен. И понятно, почему. Команда Гуса остановилась в шаге от финала Евро. Успокаивало одно – испанцы были намного сильнее. Выдержав давление соперника до перерыва, сразу после – сказалась усталость. Победа в Базеле над голландцами отняла слишком много сил и эмоций. Настолько, что на еще один важнейший матч наших просто не хватило.

Сегодня, к слову, прошло ровно 10 лет с той самой встречи в 1/2 финала, когда сборная России вошла в четверку лучших сборных континента. Хочется надеяться, что в ближайшее воскресенье в действиях наших игроков мы не заметим робости, детских ошибок и похмельного состояния, связанного с выполнением программы-минимум. Иран и Марокко показали, что с этой Испанией можно играть.