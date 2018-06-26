ЧМ-2018. Последний шанс Месси. Онлайн дня
«Советский спорт» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий 13-го дня ЧМ-2018.
15:28
Скоро начнут свой матч австралийцы. Кстати вратарь этой сборной Мэтью Райан потратил более 100 тысяч фунтов, чтобы приобрести билеты для 27 родственников на матч с Перу.
15:00
Шансы сборной России растут!
Сборная Испании по футболу никогда в истории не обыгрывала страну-хозяйку чемпионата мира или Европы.
Испанцы восемь раз встречались во время финальной стадии турнира с командой-организатором и каждый раз терпели неудачу.
14:42
L’Equipe про сборную России:
Положив руку на сердце, Россия уверяла, что нацеливается только на первое место. И Черчесов клялся, что им по силам добиться результата. Но мало того, что тренер российской сборной оставил в запасе Жиркова, Головина и Фернандеса, так его команда в целом показала более низкий уровень, чем в первых матчах. В Самаре выделялся только Дзюба, отдавший классный пас на Черышева на 12-й минуте и сам едва не забивший на 17-й. Это – все, чем, по сути, запомнилась сборная хозяев турнира.
14:28
Сегодня состоится дебют российских арбитров на чемпионате мира. Встречу Австралии и Перу рассудит бригада Сергея Карасева.
14:19
Не, ну правда похож.
This 😂😂 pic.twitter.com/0b1lVmxvNT— Footy Jokes (@Footy_JokesOG) 26 июня 2018 г.
13:52
Чго-то Иньеста не спешит признавать полное преимущество сборной России. Видимо, сказывается старость.
13:45
Прикинем, а насколько похожи сборные России и Испании
13:33
Немного танцев от ФИФА
⚽💃🕺#ЧМ2018 : танцуют все!#WeLiveFootball pic.twitter.com/LE2J10Ifaq— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
13:15
Сборным Ирана, Египта, Польши остается только мечтать сыграть этим мячом. А сборная России сыграем им в плей-офф.
Create the dream.— adidas Football (@adidasfootball) 26 июня 2018 г.
Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P
13:00
Расписание дня (время московское):
12:45
Напомним, что 4 года назад на ЧМ в Бразилии Аргентина с большим трудом обыграла Нигерию со счетом 3:2. Оба мяча в ворота южноамериканцев отправил Ахмед Муса.
We still celebrating Musa in Argentina.— 🐶Mamello Mohapi👑 (@missy_mohapi) 23 июня 2018 г.
🙌🙌🙌🙌 Naija hi... pic.twitter.com/yg7suHyoyW
12:30
Добрый день, уважаемые читатели! «Советский спорт» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России.