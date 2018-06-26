15:28

Скоро начнут свой матч австралийцы. Кстати вратарь этой сборной Мэтью Райан потратил более 100 тысяч фунтов, чтобы приобрести билеты для 27 родственников на матч с Перу.

15:00

Шансы сборной России растут!

Сборная Испании по футболу никогда в истории не обыгрывала страну-хозяйку чемпионата мира или Европы. Испанцы восемь раз встречались во время финальной стадии турнира с командой-организатором и каждый раз терпели неудачу.

14:42

L’Equipe про сборную России:

Положив руку на сердце, Россия уверяла, что нацеливается только на первое место. И Черчесов клялся, что им по силам добиться результата. Но мало того, что тренер российской сборной оставил в запасе Жиркова, Головина и Фернандеса, так его команда в целом показала более низкий уровень, чем в первых матчах. В Самаре выделялся только Дзюба, отдавший классный пас на Черышева на 12-й минуте и сам едва не забивший на 17-й. Это – все, чем, по сути, запомнилась сборная хозяев турнира.

14:28

Сегодня состоится дебют российских арбитров на чемпионате мира. Встречу Австралии и Перу рассудит бригада Сергея Карасева.

14:19

Не, ну правда похож.

13:52

Чго-то Иньеста не спешит признавать полное преимущество сборной России. Видимо, сказывается старость.

13:45

Прикинем, а насколько похожи сборные России и Испании

13:33

Немного танцев от ФИФА

13:15

Сборным Ирана, Египта, Польши остается только мечтать сыграть этим мячом. А сборная России сыграем им в плей-офф.

13:00

Расписание дня (время московское):

17:00. Дания - Франция

17:00. Австралия - Перу

21:00. Нигерия Аргентина

21:00. Исландия - Хорватия

12:45

Напомним, что 4 года назад на ЧМ в Бразилии Аргентина с большим трудом обыграла Нигерию со счетом 3:2. Оба мяча в ворота южноамериканцев отправил Ахмед Муса.

We still celebrating Musa in Argentina.

🙌🙌🙌🙌 Naija hi... pic.twitter.com/yg7suHyoyW — 🐶Mamello Mohapi👑 (@missy_mohapi) 23 июня 2018 г.

12:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Советский спорт» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России.