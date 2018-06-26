«Настроение: Дзюба — ходить по полю и материться». Соцсети о поражении сборной
Поражение сборной России в игре со сборной Ургувая резко изменило настроение в социальных сетях — вместо восторгов сборную снова ругают
«Советский спорт» собрал самые интересные твиты об итогах игры Уругвай-Россия (3:0)
Перед игрой
Раздевалка @TeamRussia за несколько часов до матча #URURUS pic.twitter.com/sjjf2WrFuG— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018
если #URURUS это не самый милый хэштэг за всю историю чемпионата то я не знаю какой— девочка с постера (@navvidu) June 25, 2018
Кузяяяяя😍#URURUS pic.twitter.com/sm5A41ERvG— УЛЬГА (@Banditka2890) June 25, 2018
Первый тайм
Комментаторы: Черышев.— кейтхен (@Yoongikat) June 25, 2018
Я: Черышев.
Мир: Черышев.
Черышев: соррян, ребята, не сегодня #ЧМ2018 #URURUS #РоссияУругвай
Не подскажите, а кто помогает комментировать сегодня? Где откопали этого оптимиста? 🙄 #РоссияУругвай— Natalja Lancova (@NataljaLancova) June 25, 2018
Нашим сегодня везет примерно так же как немцам со шведами. Надеюсь, итог будет такой же или лучше 😂 #URURUS #ÇağlarErtuğrul— KG1114 (@kcccenia1114) June 25, 2018
"Это самый смешной штрафной на ЧМ-2018"
#ururus these the most funniest free kick goal in 2018 worldcup so far..— Trending Gist (@9gistofficial) June 26, 2018
LWKM.... World Cup 2018: Uruguay 3-0 Russia funny pic.twitter.com/OJPaKx6dJJ
"Красная карточка Смольникову. Я больше НИКОГДА не надену красное на матч сборной России"
Red card to Smolnikov. I will never ever EVER wear a red dress to the Russian national team’s game— Мария Командная (@komandnaya) June 25, 2018
Судья меня сегодня бесит🔫— Lusia🇷🇺 (@akmur163) June 25, 2018
Окей,проигрываем 0:2 и в меньшинстве,как нам сегодня везёт😂#URURUS
Но хочется похвалить за то что все равно борются, атакуют, не сдаются даже в 10-м! #ЧМ2018 #URURUS #РоссияУругвай— ✨ Just K ✨ (@LilKatLucky) June 25, 2018
Пора выпускать!#ЧМ2018 #РоссияУругвай pic.twitter.com/rNXOZ1Mewa— Во///дь™ (@subb_Zer0) June 25, 2018
Перерыв
Тем временем в раздевалке российской сборной 🤷#РоссияУругвай pic.twitter.com/9ETIqrREeU— Рита Занарская (@marzol98) June 25, 2018
Второй тайм
#ЧМ2018 #URURUS— левиафан' #GER 🇩🇪 (@dark_leviafan) June 25, 2018
2 тайм ну пацаны ну плес ну соберитесь
настроение: Дзюба— katherine (@fullofukspirits) June 25, 2018
ходить по полю и материться#РоссияУругвай
магия закончилась— магия (@werinly) June 25, 2018
сборная вернулась #РоссияУругвай
Для судьи матча Россия-Уругвай забронирован отдельный котел в аду— Disa (@disana_o) June 25, 2018
Надеюсь, хотя бы там он научится нормально судить#ЧМ2018 #URURUS #РоссияУругвай
#РоссияУругвай— Онликлёся❤ (@onlylave) June 25, 2018
Футболисты *матерятся*
Тренер *матерится*
Болельщики *матерятся*
Узнаю нашу сборную
ХАХАХАХАХАХАХХА #URURUS pic.twitter.com/A52Hh6sZZT— blue neighborhood. (@fucking_hellaaa) June 25, 2018
комментаторы: НАМ БЫ ХОТЯ-БЫ ОДИН МЯЧ И УРУГВАЙ ПОПЛЫВЕТ— банка корицы🥑 (@lost__august) June 25, 2018
лучшeе :'D#РоссияУругвай
После игры
короче, наши проиграли для отвода глаз, а то все скажут что все куплено. Это такая тактика, господа, все ок#URURUS #ÇağlarErtuğrul— Rus_Yag_Haz (@Nadea22YagHaz) June 25, 2018
Российская сборная снова с нами во всём своём блеске! #URURUS— Расстрига Доренко (@rasstriga) June 25, 2018
Сколько раз за второй тайм вспоминали, что мы вдесятером? Это и есть оценка игры @TeamRussia. Все норм. Готовимся к 1/8. #чм2018 #РоссияУругвай #RUS— Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 25, 2018
По мне, матч поиграли потому, что готовилисььне к Уругваю, а к 1/8. Ну и получили— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) June 25, 2018
Проиграли – да и пофиг. В фан-зоне всё офигенно, все гуляют, братаются. Кайф!— Руслан Абушкин (@abushkin) June 25, 2018
Костыль опыта поверней, чем #усынадежды оказался.— Василий Уткин (@radioutkin) June 25, 2018
Ну как, на утро мнение не поменялось? Или по-прежнему всё пропало? Как нам играть с Испанией? Как их побеждать?— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) June 26, 2018
Скорее "как бы нам не опозорится?"😂 https://t.co/u5eXmfJctk— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 26, 2018