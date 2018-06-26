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«Советский спорт» собрал самые интересные твиты об итогах игры Уругвай-Россия (3:0)

Перед игрой

 

Первый тайм

"Это самый смешной штрафной на ЧМ-2018"

"Красная карточка Смольникову. Я больше НИКОГДА не надену красное на матч сборной России"

Перерыв

Второй тайм

После игры

 

 

 

 

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