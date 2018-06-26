Час-пик в московском метро в понедельник 25 июня начался раньше традиционных 18 часов, когда вся столица спускается под землю после тяжелого рабочего дня. Уже в 16:00 в вагонах на отдельных ветках было не протолкнуться. Причина ясна – сборная России в 17:00 начинала свой третий матч группового этапа против сборной Уругвая. Кто-то спешил в бар с зарезервированным столиком, кто-то – домой в уютное кресло перед телевизором, а кто-то – в официальную фан-зону на Воробьевых горах, где футбол показывают сразу на нескольких огромных экранах, а вечером еще и концертом развлекают.

- Уругвай – сильная команда? – спрашивает своего молодого человека девушка, с виду студентка.

- Они сейчас хреново играют. Мы их сделаем! – оптимистично отвечает бойфренд в кроссовках на босу ноги с подкатанными джинсами.

Ближе всего до фан-зоны идти от недавно открывшейся станции метро «Ломоносовский проспект», расположенной на желтой линии.

- Смотрите, какой бесконечный поток народу, - орет в камеру своего смартфона сидящий на парапете явно нетрезвый господин с недельной щетиной на немного опухшем красноватом лице. – Куда вы все претесь? Вы туда все не поместитесь! – продолжает он, обращаясь уже к идущим по тротуару людям.

До игры 15 минут. До входа в фан-зон – метров 500. Остается один поворот. В этот момент поворот начинают перекрывать живым щитом из сотрудников правоохранительных органов: на спине у них написано «Росгвардия».

- Идите дальше, этот вход закрыт, - рявкает их командир. – Вы там быстрее зайдете – здесь вообще все встало!

Делать нечего – толпа направляется в обход – к главному входу в фан-зону, расположенную на Воробьевых горах. Кто-то, кто уже проделывал этот путь ранее, сворачивает с асфальтированной дороги и пускается бежать по роще, окружающей территорию МГУ. Остальные уже смирились с опозданием.

- Эй Артем давай забей! – начинают скандировать какие-то студенты впереди, наблюдая за начавшимся уже матчем со своего смартфона.

- Ты чего не хайпишь? – спрашивает самый громкий из них своего друга. – Сейчас из-за тебя проиграем. Давай!

- Эй Артем давай забей!!! – орут уже в три глотки студенты.

В какой-то момент они осекаются на середине фразы. Кто-то впереди, тоже наблюдавший за трансляцией с помощью мобильного интернета, поворачивается и со словами: «Все, туда можно не идти», поворачивает и двигается в противоположную людскому потоку сторону.

Текстовая трансляция на телефоне обновляется с небольшим запозданием. Счет изменился. Россия на 10-й минуте пропустила гол от Луиса Суареса. 0:1… Настроение в толпе падает. Через пустые ворота главного входа все проходят уже молча, повесив головы.

В этот момент Россия пропускает еще один гол. Прошла только первая половина первого тайма, а мы уже проигрываем 0:2.

- Кто хоть забил-то? – слышится голос из толпы, стоящей в очереди за пивом сразу после входа.

- Черышев. В свои ворота, - отвечают ему болельщики, которые уже начинают покидать фан-зону.

- Ну что, хотя бы догнал Криштиану Роналду, - шутит кто-то за спиной.

Фан-зона действительно переполнена. Люди разве что на голове друг у друга не сидят. Здесь все: студенты, хипстеры, женщины с детьми в колясках, пожилые бабули, туристы из разных городов России. Пиво льется рекой – продавцы не успевают его наливать. Палатку уже готовы взять приступом. Все – с флагами, периодически скандируют стандартное «Россия! Россия!»

Под занавес первого тайма Россия остается в меньшинстве – вторую желтую карточку получает защитник Игорь Смольников.

- Зря только с работы отпрашивался, - сокрушается мужчина с пивом в руке. – Какими кривоногими были, такими и остались.

После свистка на перерыв сотни болельщиков, раскрашенные в цвета нашего триколора, разворачиваются и направляются в сторону выхода из фан-зоны. Сначала кажется, что они идут в сторону ларьков с пивом, где не такие длинные очереди, как у тех, что расположены ближе к сцене. Но нет, они идут на выход.

Третий гол, который забил в наши ворота ЭдинсонКавани, видела дай бог половина от всех тех, кто изначально пришел на игру. Многие, кого гол застал уже на обратной дороге, просто махнули рукой и поплелись дальше. некоторые болельщики все же вскоре развернулись и решили остаться – на сцене появилась группа «Каста», которая принялась исполнять песню «Сочиняй мечты» - будто специально про наш футбол. Наши же сочиненные ожидания вновь оказались исключительно нашими проблемами.