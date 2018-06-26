– Проиграли в матче, в котором можно было проиграть, потому что уже вышли из группы. Это добавляет какого-то позитива?

– Никакое поражение никакого позитива не добавляет. Я бы не сказал, что игра не имела для нас никакого значения. Все же хотелось первое место в группе занять. В то же время Уругвай – сильная команда, а мы после удаления в первом тайме играли вдесятером. Поэтому не могу сказать, что это поражение сильно потопило в негатив, но и позитива не прибавила. Мы профессионалы, мы все правильно оцениваем, а впереди у нас очень важный матч.

– Готова ли команда играть с Испанией одной из сильнейших команд в мире?

– Мы вчера только матч отыграли. Сейчас сложно что-то сказать. Думаю, что 1 июля мы и поймем, готовы или нет.

– В центре обороны в сборной Испании, на вашей позиции, играют Пике и Рамос. Как вы их оцениваете?

– Пике и Рамос… Могу сказать всего два слова – «Барселона» и «Реал». Больше нечего сказать.

– Удалось ли посмотреть на этом чемпионате матчи сборной Испании? Какие сильные и слабые стороны можно отметить? И способна ли на такую команду повлиять смена тренера?

– Когда тренер покидает команду, это все меняет. Но в Испании собраны игроки такого высокого уровня… Они понимают, где они находятся и какие задачи перед ними ставятся. Думаю, настрой у них будет очень серьезный, но у нас – будет не хуже. А матчи испанцев – все смотрел.

– Много говорилось, что российская сборная больше хочет видеть в соперниках по 1/8 финала Португалию. Но досталась Испания. Будет ли с ними сложнее играть?

– Кто сказал, что мы хотели играть с Португалией? Лично мне вообще без разницы, с кем играть. Важно было выйти из группы, что мы и сделали, а там уже нет разницы, с кем играть.

– Какие проблемы могли бы отметить в обороне у сборной Испании?

– Там играют такие футболисты, как Пике, Рамос, Карвахаль, Альба… Вряд ли стоит говорить о проблемах в сборной Испании. Может быть временный спад. Да и играют они против команд, которые пробились на чемпионат мира – они тоже умеют играть в футбол. Не стал бы говорить о каких-то глобальных проблемах в Испании.

– Сейчас что преобладает: мысли о поражении от Уругвая или уже переключились на Испанию?

– Мы переключились на Испанию уже минут через 15 после того, как закончился матч с Уругваем.

– На Испанию? Вы же тогда еще не знали соперника.

– Мы предполагали, что это будет именно Испания.

– Что может сыграть за нас в матче против испанцев?

– Во главу угла я бы поставил командную игру, дисциплину и сумасшедшую самоотдачу. Все это может сыграть за нас, – сказал Кутепов.