– Как восприняли весть, что соперником будет сборная Испании?

– Мы об этом узнали по прилету в Москву после матча с Уругваем. На это отреагировали нормально. И Испания, и Португалия – серьезные соперники, с которыми будет очень непросто играть.

– Отсутствие опыта игр в плей-офф чемпионатов мира – это минус, или это можно компенсировать?

– Это может компенсироваться сумасшедшей поддержкой болельщиков, которые в первых матчах гнали нас вперед. Это будет очень большой плюс для нас.

– Поражение от Уругвая в основном случилось из-за собственных ошибок. Этот факт легче пережить, чем если бы Уругвай нас просто смял?

– Я бы не сказал, что Уругвай был на голову сильнее нас. Да, вы правильно сказали, что мы где-то могли ошибиться и Уругвай этим воспользовался. Но ребята очень старались, выкладывались на максимум. Можно сказать, что фортуна в игре с Уругваем от нас отвернулась.

– Что можете сказать об Испании?

– Команда очень любит много владеть мячом. Техника у них на высоком уровне. Досконально их пока не разбирали. В ближайшие дни этим займемся.

– В ноябре вы играли с Испанией. Сыграли 3:3. Можно по нему о чем-то судить?

– Предстоящая игра будет отличаться от того, что было в Санкт-Петербурге, в первую очередь потому что то была товарищеская игра, а это – чемпионат мира. Во-вторых, мы уже играем по другой тактике.

– Черчесов сегодня долго с вами разговаривал. Что говорил?

– Да вроде недолго – он обычно так разговаривает. Просто делился впечатлениями. Но это внутри команды все… По команде говорил, по вчерашнему матчу, по сопернику.

– Вы видели игры сборной Испании на ЧМ-2018?

– Видел только первую игру против сборной Португалии и мне она понравилась – много коротких пасов. Этот матч – один из самых ярких на чемпионате мира. Очень достойно.

– Многие беспокоятся за моральное состояние команды. Как настояние?

– Думаю, отошли. Цель выполнена – мы вышли в 1/8 финала. Сейчас нет времени расстраиваться и вспоминать что-то. Надо проанализировать прошедший матч, но думать об этом в негативном ключе не стоит, – сказал Кузяев.