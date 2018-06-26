Новогорск. Жара. Лето… Настроение должно бы зашкаливать, но оно на нуле. За день до этого сборная России проиграла Уругваю в последнем матче группового этапа ЧМ-2018. Проиграла по делу, почти без шансов, так, как проигрывает аутсайдер явному фавориту. Еще один повод для печали – Саудовская Аравия, та, которую мы разрывали в матче открытия, выиграла у Египта, того самого, с Салахом, победе над которым мы так радовались.

В параллельном матче Марокко едва не обыграло Испанию, чуть не подарив нам очень интересного соперника по 1/8 финала ЧМ, а Португалия сыграла вничью с Ираном. И вот теперь не поймешь, настолько ли слаба сборная Испании, или это команда из Марокко настолько сильна? Чего ждать от следующего матча?

Может о том же самом думали и футболисты сборной России, выходившие на тренировку на Олимпийской базе в Новогорске. Дзюба улыбался, все обнимались, но веселья, того, которое было после побед над Египтом и Саудовской Аравией, не было. Кто-то из журналистов на тех, оставшихся в прошлом тренировках, заметил, что после побед сборная даже не боялась работать рядом с прессой – на ближней к камерам части поля. Так вот теперь сборная снова сбежала от журналистов в дальней трибуне.

На ставшую уже традиционной беседу со Станиславом Черчесовым вышли все игроки. «Установка» длилась немалые 12 минут. По жестам тренера можно было предположить, что он советует игрокам оставить мысли о прошедшем матче где-то в стороне, будто его и не было – впереди новый матч, никак с прошедшим не связанный. Получится ли? У болельщиков пока сделать этого не получается.

После установки поле покинул Александр Ерохин – он вообще был освобожден от работы с командой. Ушел с поля и Игорь Акинфеев. Пресс-атташе сборной России даже переспросил про Игоря, но, поняв, что тот также покинул поле, сказал, что голкипер сразу ушел работать в тренажерный зал. кстати, окна «тренажерки» с трибуны для прессы просматривались вполне хорошо – Игоря там не было. Правда, в таком большом спортивном комплексе может быть и другой тренажерный зал, в котором и скрылся «вратарь республики».

Остальные футболисты разделились на две группы. В первой работали те, кто провел большую часть матча на поле. Во второй – запасные, замененные, удаленные… Алан Дзагоев, пропускавший уже второй матч из-за травмы задней поверхности бедра, занимался во второй группе, но с ограничениями.

Проходя мимо журналистов, Станислав Черчесов традиционно улыбался, даже что-то выкрикнул. Но по нему никогда нельзя сказать, правда ли он всем доволен, или пытается настроить и прессу и своих футболистов на правильный лад.

Не унывали и футболистами, которым выпало общаться с прессой в этот раз – интересная связка Ку-Ку, Илья Кутепов и Далер Кузяев.

– Никакое поражение никакого позитива не добавляет, - уверен Илья Кутепов. – Я бы не сказал, что игра не имела для нас никакого значения. Все же хотелось первое место в группе занять. В то же время Уругвай – сильная команда, а мы после удаления в первом тайме играли вдесятером. Поэтому не могу сказать, что это поражение сильно потопило в негатив, но и позитива не прибавила. Мы профессионалы, мы все правильно оцениваем, а впереди у нас очень важный матч.

– Сейчас что преобладает, мысли о поражении после Уругвае или уже переключились на Испанию?

– Мы переключились на Испанию уже минут через 15 после того, как закончился матч с Уругваем.

– Именно на Испанию? Вы же тогда еще не знали соперника.

– Мы предполагали, что это будет именно Испания.

– Много говорилось, что российская сборная больше хочет видеть в соперниках по 1/8 финала Португалию. Но досталась Испания. Будет ли с ними сложнее играть?

– Кто сказал, что мы хотели играть с Португалией? Лично мне вообще без разницы, с кем играть. Важно было выйти из группы, что мы и сделали, а там уже нет разницы, с кем играть.

– Что может сыграть за нас в матче против испанцев?

– Во главу угла я бы поставил командную игру, дисциплину и сумасшедшую самоотдачу. Все это может сыграть за нас.

Далер Кузяев тоже отметил, что сборная уже отошла от разгрома и смотрит вперед без всяких негативных мыслей. Как им это удается!?

– Я бы не сказал, что Уругвай был на голову сильнее нас. Да, вы правильно сказали, что мы где-то могли ошибиться и Уругвай этим воспользовался. Но ребята очень старались, выкладывались на максимум. можно сказать, что фортуна в игре с Уругваем от нас отвернулась.

– Как восприняли весть, что соперником будет сборная Испании?

– Мы об этом узнали по прилету в Москву после матча с Уругваем. На это отреагировали нормально. И Испания, и Португалия – серьезные соперники, с которыми будет очень непросто играть.

– Многие беспокоятся за моральное состояние команды. Как настояние?

– Думаю, отошли. Цель выполнена – мы вышли в 1/8 финала. Сейчас нет времени расстраиваться и вспоминать что-то. Надо проанализировать прошедший матч, но думать об этом в негативном ключе не стоит.