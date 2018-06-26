Сегодня сборная Исландии предпримет последнюю попытку выйти из группы. Впереди матч против лидеров – Хорватии.

Исландцы уже сотворили маленькое чудо: сначала пробившись в финальную часть, а потом сыграв вничью с грозной Аргентиной. Многие в курсе, что между командой Исландии и болельщиками семейные отношения. Но мало, кто знает, что еще перед стартом финального турнира капитан сборной Арон Гуннарссон написал трогательное послание всем фанатам. Из него-то мы и узнали, что такое жесткий исландский футбол и почему именно они готовы сегодня сотворить очередную сенсацию.

«Надеюсь, что наши соперники не будут читать то, что я написал. Потому что я собираюсь рассказать вам, почему наша маленькая страна стала настолько успешной в футболе. Но сначала я должен вам кое-что рассказать о самой Исландии. Я заметил, что многие, услышав название нашей страны, сразу говорят: «О, здорово! Северное сияние!». После нашего успеха на Евро, кажется, что все стали ездить в Рейкьявик на выходные.

Футбол, как поход на медведя

Но я совсем не из той туристической части страны. Я – с севера Исландии. Если бы я попытался найти свой городок на древней карте, то просто увидел бы там надпись: «Здесь живут ледяные драконы». Моя родина – Акюрейри, где живет около 18 тысяч человек. Делать там особо нечего, кроме как заниматься спортом. Вот я и решил играть в футбол. Всегда мечтал стать профессионалом. Но были две проблемки.

Во-первых, мы могли играть только летом. Зимой все поля у нас покрыты снегом и льдом. Я имею в виду настоящие зимы: метровый слой снега, температура ниже мину 10 градусов, солнце светит только 4-5 часов в день. Смотрели «Игру престолов»? Тогда понимаете, о чем я.

Поэтому-то мне и пришлось играть зимой в гандбол. Но даже это не решило второй проблемы. Снег сходит весной, но играть на траве – удел только профессионалов. Поэтому мы играли на гравии. Однажды я пришел домой с разодранной в кровь ногой. Моя мама была просто в ужасе. На самом деле, я просто один раз сыграл в подкате. Но с виду это казалось, будто я подрался с медведем.

Моей первой командой был клуб «Тор», названный так в честь бога грома и бури. Я так сильно хотел стать футболистом, что не жалел себя: бегал кроссы, умирал в спортивном зале. Но продолжал спрашивать себя, получится ли? Моя голова отвечала: «вряд ли». Но я решил не останавливаться.

Мне очень повезло, потому что совсем скоро Исландская федерация футбола начала вкладывать деньги в манежи с искусственной травой. В один момент любой ребенок получил шанс играть в футбол круглый год. Представляете, насколько это было важно для нас? Целый год!



Фото: Sam Robles/The Players' Tribune

Жаль, что ты родился в Исландии, парень

Я сразу же почти прописался в моем местном манеже. Иногда им приходилось силой выгонять меня с поля уже поздней ночью. Но в голове всегда была ментальная преграда. Я имею в виду тот факт, что особо никто никогда не верит в тебя. Вряд ли ты можешь что-то выиграть, если ты – футболист из Исландии. Тогда один из бывших игроков нашей сборной рассказал мне о своем разговоре с тренером.

– Тренер, как же я хочу когда-нибудь сыграть на Евро…

– Да, жаль, что ты родился в Исландии, парень.

Очень «ободряюще», неправда ли? Тогда я понял, что должен сменить обстановку. Поехал в Голландию в «АЗ Алкмаар» в возрасте 17 лет. Это было настоящей пыткой. Футбол там на совершенно другом уровне. Я настолько сильно стеснялся себя, что думал прыгнуть на первый же самолет и умчаться назад в Исландию. Но хуже всего – жить вдали от семьи. Первые два месяца я практически не выходил из отеля, постоянно звонил маме. К счастью, моя семья всячески меня подбадривала.

«Мой скутер украли, пока я играл против Белоруссии»

И все же я, похоже, не зря проливал слезы. Через 18 месяцев меня пригласили в юношескую сборную Исландии. Мне нужно было срочно мчаться в аэропорт, чтобы успеть на сборы. Впереди ждали товарищеские матчи против Белоруссии и Мальты. Я мог опоздать, потому что не было денег на машину. В Голландии я везде ездил на велосипеде. Знаете, что тогда сделала моя мама? Она купила мне скутер. Красный, похожи на мотоцикл. Только благодаря моему красному скутеру, я успел тогда на сборы. Спасибо, мама.

После сыгранных матчей за сборную, я летал в облаках. Я думал: «Похоже, теперь-то я уже большой футболист». Но радость закончилась, когда я увидел, что кто-то украл мой скутер! Да, я играл против Белоруссии, а мой скутер просто угнали. Мама просто посмеялась над этим, а я был очень сильно огорчен. Тот случай вернул меня на землю в одну секунду.

Через несколько лет я уже был в составе команды до 21 года, которая пробилась на Евро в Дании. Впервые в истории. Люди же обычно говорили: «Исландия? Да у них там вообще никто в футбол нормально не играет». Рискнул все изменить наш тренер Ларс Лагербек.

«Давайте тогда пробьемся на Евро что ли?»

Глядя на Ларса, никто бы не подумал, что он великий тренер. Но все же он прекрасно знал, что он делает. Когда он приехал к нам в 2011 году, то сразу стал уделять огромное внимание защите. Мы дни напролет часами сидели и изучали все эти схемы. Это было чрезвычайно скучно. Но Ларс продолжал. Позиционная оборона, угловые, ауты… И никаких приятных развлечений на тренировках. На них мы, кстати, в основном играли в «нападение-защита».

Благодаря тяжелой работе и командному духу, мы вышли в плей-офф. Там уже ждала Хорватия. Дома мы сыграли 0:0. Честно говоря, я думал, что мы зацепимся за победу. Уже в ответной встрече они вели 1:0, но у них кого-то удалили. Нам нужен был один гол, лишь один гол. Мы были так близко. Но Хорватия выиграла 2:0. Наша раздевалка напоминала похороны. Даже не потому что мы проиграли, а потому что играли плохо. А потом кто-то сказал: «Ну ладно. Давайте тогда пробьемся на Евро что ли?».

Я не помню, кто это сказал. Но я подумал: «А что, и правда. Зачем терзать себя? Надо двигаться вперед!». Мы взялись за дело. Работали еще больше и еще усерднее. Во время квалификации к Евро 2016 мы становились все лучше и лучше. Отдельное спасибо нашим фанатам. Они – большая часть успеха. Когда в октябре мы играли против Голландии, стадион вдруг затих. А потом мы услышали: «Бум, бум, ХУ!». Я повернулся к трибунам. Что это было? Будто гром среди ясного неба! У меня мурашки побежали по спине.

Это было впервые, когда наши фанаты сделали знаменитые «Хлопки викингов». На стадионе было всего 10 тысяч человек, но казалось, будто там сотни! Я посмотрел на голландцев и понял, они чувствуют, они боятся.

В конце квалификационного раунда нам надо было взять очко против Казахстана, чтобы стать самой маленькой страной, попавшей в финальную часть Евро. А меня, как на зло, выгнали с поля. Мы сыграли 0:0 и это было восхитительно. Я побежал на поле и мы решили сделать «Хлопки викингов» с фанатами. Мне кажется, тогда вся Исландия услышала это. А когда мы приехали на площадь в Рейкьявике, то там нас уже ждали тысячи людей. Тот момент, когда ты понимаешь, что страна гордится тобой.



Фото: Thibault Camus/AP Photo

«Многие люди хотели, чтобы мы просто не опозорились»

Квалификационный раунд – это лишь начало пути. А что с финальным турниром? Кто знает, что там будет? Многие просто хотели, чтобы мы не сильно опозорились. Забавно, но я очень хорошо помню тот момент, когда понял, что мы – нечто особенное. Это было на тренировке прям перед началом турнира. Ко мне подошел Эйдур Гудьонсен.

– Знаешь, Арон, я бы не хотел играть против нас.

– Что ты имеешь в виду?

– Мы не даем никому игрового пространства. Я бы хотел давать передачи в свободные зоны. Но их просто нет.

И это было настоящей наградой для нас и для меня. Ведь Эйдур – это футбольная элита. Он играл в Барселоне с Роналдиньо и Месси. Так что, если Эйдур говорит, что у нас классная защита, значит, так оно и есть.

Мы начинали турнир с матча против Португалии. Тогда все говорили о Криштиану Роналду: «Сколько он забьет? Два? Сделает хэт-трик?». Матч закончился со счетом 1:1 и португальцы были в ярости. Мы радовались, а Роналду критиковал нас, что у нас комплекс маленькой страны. Я тогда подумал: «Да ладно тебе, Криштиану. Мы же никогда не были в таком турнире. Ты же постоянно играешь на высоком уровне. Мы исландцы и мы гордимся этим достижением».

В Исландии все сошли с ума от победы

С Венгрией мы тоже сыграли вничью. И нам нужна была победа над Австрией. 90 минут истекли и счет был 1:1. После углового мы убежали в ответную атаку и забили. На 94 минуте! Арнор Траустасон! Невероятно. Надеюсь, что вы видели, как исландский комментатор на той игре просто озверел от счастья, когда мы забили. Он кричал и плакал, срывая голос. Тогда все сходили с ума от радости. Мы побежали праздновать победу к фанатам и я попросил барабанщика с трибуны не стучать. Я знал его лично, поэтому он сразу откликнулся. И тогда мы снова сделали наши «Хлопки викингов». Величайшая радость для нас!

«Бум, бум, ХУ!».

«Англичане, простите, что не пожал вам руку»

Перед 1/8 мы чувствовали ментальную расслабленность. Задача была выполнена и мы уже просто воспринимали остальное, как бонус. Кстати, матч против Англии был особенном. У нас все очень любят английскую премьер-лигу. Мы не воспринимали этот матч, как главный. Но тогда в дело снова включился Эйдур. Он сказал: «Вы что, уже наелись? Не хотите идти дальше? Или еще голодны до побед?». Вы не представляете, какой рев стоял после этого в раздевалке.

И все же мне жалко сборную Англии. Они находились под таким прессом в то время. Им было очень сложно против нас и нашей организованной игры. Когда игра закончилась, я побежал к нашим фанатам так быстро, что забыл даже пожать руку игрокам сборной Англии. Надеюсь, ребята, если вы читаете это, то простите меня. Мне хотелось плакать тогда от счастья. Да, конечно, я весь такой бородатый исландец с брутальными татуировками. Но..

«Мы никогда не играли на чемпионате мира. Так давайте сыграем?»

Вы не представляете, насколько трудно было спуститься с небес после того турнира. Но нам удалось. Очень помог в этом Хеймир Хальгримссон. Он был помощником Ларса Лагербека, но когда тренер ушел работать в Норвегию, стал главным. Его речь была краткой: «Мы никогда не играли на чемпионате мира. Так давайте сыграем?». Конечно, мы могли бы сказать: «Да что мы можем? Мы всего лишь маленькая Исландия. Это такая ответственность». Но такие разговоры не для нас.

На самом деле, еще во время Евро наши скауты изучали оппонентов для чемпионата мира. Да, мы хотели большего и позаботились об этом заранее. Теперь мы играем в России. Нет, мы не хотим быть как «Барселона». Мы и не сможем, получится лишь неудачная копия. Но наш стиль – это символ Исландии. Я имею в виду, что мы хоть и не самые техничные футболисты, но вы бы вряд ли хотели схлестнуться с нами в силовой борьбе.

Мы едины. Мы тверды. Мы ничего не боимся.

И это как раз тот урок, который я хочу преподать нашим молодым футболистам в России. Если вы будете работать, не покладая рук, если у вас в команде есть те, кто может быть единым целым, все возможно. Абсолютно все.

Арон Гуннарссон. Капитан сборной Исландии.