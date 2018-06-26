Есть в России города, которые активно живут в эти дни футболом. Меня уверяли многие коллеги из регионов или же мои коллеги по редакции, уже побывавшие на матчах в провинции, что отжиг нечеловеческий.

Я как-то уже даже привык стесняться надуманного московского снобизма, про который так много говорят. Расхожим местом стали разговоры о том, что столица избалована событиями, а вот когда приходят эти события в провинцию – дело совсем иное.

Не хочу обидеть ростовчан, но оказавшись вчера и сегодня в Ростове, я особо праздника не увидел. Жарко – да. Пыльно – да. Волонтеры в своих будочках, скучая, стоят в разных частях города. Но не видно карнавала, нет праздника. С утра уже виднелись в уличных пивных (которых даже в центре почему-то не сильно много, хотя погода располагает вроде бы) единичные хорваты и группки исландцев, но уж как-то совсем редко.

Ок, предположим, что в этот южный город приезжали гости уже в день игры, но тогда праздник хотя бы у местных? Ведь четвертый матч из пяти, отведенных Ростову! Но – опять облом. За три часа до игры у стадиона почти никого не было. У «Спартака» и у «Лужников» гуляние за три часа до игры активное. Все хотят ухватить атмосферы, хотят влиться в это ощущение праздника. Потому и места на трибуне заняты уже многими за полтора – два часа до начала. В Ростове за час до начала матча было пустовато и вокруг, и в чаше стадиона особенно.

Не обижайтесь на меня, ростовчане, если вас мои слова задели, но это так. Что вижу.

Большинство опрошенных мной местных жительниц вообще слабо представляли себе, кто сегодня играет. О том, что матч есть, они знают – перекрыт мост через Дон и закрыты все подъезды к Театральной улице, где расположена фан-зона. Они явно были разочарованы тем, что про футбол с ними разговариваю.