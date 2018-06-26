После матча Австралия – Перу (0:2) известный в прошлом рефери ФИФА Андрей Бутенко специально для «Советского спорта» прокомментировал работу Сергея Карасева.

– Матч не был проходным, как, например, Франция – Дания, где соперники сыграли так, как им было выгодно, – начинает Бутенко. – Сергей абсолютно гармонично растворился на поле, в игре. Но когда надо было, выходил на первый план. Он скрупулезно следовал всем требованиям, который предъявляет судейский комитет ФИФА. Я горжусь нашей бригадой.

На фоне недоразумений, которые все мы видели в работе арбитров на чемпионате мира, судейство нашей бригады было почти идеальным. Ни одного вопроса по ее решениям лично у меня не возникло. Одна из самых прозрачных работ судей из тех, что я видел.

– Тогда пробежимся по некоторым моментам, по которым могут возникнуть вопросы. На 10-й минуте австралийский капитан-бородач врезал ногой в плечо сопернику. Карасев достал желтую карточку. Комментаторы требовали красную…

– Абсолютно правильное решение Сергея. Австралийский бородач сыграл безрассудно, но не намеренной агрессии не было. Он не шел убивать соперника. В противном случае была бы красная карточка.

– Этот эпизод напомнил судейство Валентина Иванова матча Португалия – Голландия на ЧМ-2006 в Германии. Тогда наш рефери пропустил первое же очень грубое нарушение. Достань он красную карточку, тогда…

– …Бойни все равно было б не избежать. Потому что соперники изначально вышли не играть в футбол, а биться, сражаться, убивать друг друга. Уверен из десяти топ-судей восемь в том моменте красную карточку не достали бы.

– Прокомментируйте действия лайсменов Тихона Калугина и Антона Аверьянова. Первый из них не зафиксировал офсайд у Герреро, когда перуанцы открыли счет. Второй – зажег после перерыва флаг в аналогичной ситуации.

– Когда вопрос в сантиметрах рекомендуется принимать решение в пользу атаки. По телевизионной картинке мне трудно сделать однозначный вывод.

– Почему на 39-й минуте Карасев лишь после паузы зафиксировал положение вне игры у австралийцев. Когда состоялся удар по воротам?

– Он среагировал на отмашку Аверьянова. А тот следовал последним рекомендациям ФИФА.

– Показалось, что матч получился относительно тихим, спокойным для судейства.

– Таким его сделала наша бригада. Карасев ни разу не обратился за помощью к системе VAR. Он старался предотвратить конфликты в штрафной при угловых, когда соперники активно работают руками.

– К слову, был ли пенальти в матче Уругвай – Россия, когда Годин рукой засадил по лицу Дзюбы?

– Склонен считать, что скорее нет, чем да. Это мое мнение. Хотя случись этот эпизод где-нибудь за штрафной, в центре поля, свисток мог бы и прозвучать. Этот чемпионат хоть и называют турниром пенальти, судьи не всегда спешат показывать на 11-метровую отметку. Тот же поляк Марциняк не решился назначить пенальти в ворота Германии в матче со Швецией. А раньше он же не поставил второй «пендаль» исландцам в игре с Аргентиной. Хотя занял идеальную позицию и прекрасно видел нарушение правил.

– Вернемся к идеальному Карасеву. Его бригада заслужила новое назначение?

– Да! Кончено! По тем причинам, о которых мы говорили в начале беседы. Очень надеюсь, что ФИФА по достоинству оценит работу российской бригады и доверит ей еще как минимум один матч.