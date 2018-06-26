УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС

Перед стартом чемпионата мира испанцы не просто удивили, а шокировали весь мир. Уволить главного тренера за сутки до старта главного турнира четырехлетия – это сильно. Впрочем, разбираться, почему это произошло, нет никакого смысла. Сборная Испании уже провела три матча группового этапа под руководством Фернандо Йерро, заняла первое место в группе, дважды сыграв вничью, и в 1/8 финала сыграет с Россией.

Всех очень интересует: что же за тренер такой этот Йерро? Ответ не даст даже чемпионат мира. К турниру сборную Испании готовил Хулен Лопетеги и его сменщик ничего менять не стал. Во-первых, не было времени, во-вторых, в этом нет никакого смысла.

При Лопетеги испанцы не проиграли ни одного матча (14 побед и 6 ничьих) и несколько обновили игровой стиль. Они отказались от контроля мяча просто ради контроля, стали больше обыгрывать один в один на чужой трети поля, создавая моменты за счет индивидуального мастерства, и отлично вписали в эту систему большого нападающего.

Диего Коста – основное оружие сборной Испании в атаке – он дважды забил Португалии и оформил победный гол в игре против Ирана. При этом в отборочном цикле он не провел даже половины матчей, потому что почти полгода не мог играть за «Атлетико» Мадрид, которому запретили регистрировать новых игроков.

У этой Испании не такая четкая структура игры как у той, что доминировала в мировом футболе на протяжении шести лет, но смотрится она гораздо интереснее. Как раз за счет того, что тренерский штаб делает ставку на индивидуальное мастерство футболистов.

Базовая расстановка испанцев – 4-3-3, но понять это можно только с большим трудом. Когда команда Йерро владеет мячом, создается впечатление, что на поле царит хаос. На чужой половине испанцы постоянно перегружают фланги. Причем в зоне мяча могут находиться по 4-5 игроков.

Они начинают розыгрыш на ограниченном участке поля, выманивая оппонентов на себя и ломая тем самым оборонительные линии соперника. Их конечная цель – вывести мяч на свободное пространство, где игрок с мячом уже самостоятельно выбирает варианты продолжения атаки. Кроме того, испанцы классно разыгрывают стандарты. С них они забивали Португалии и Марокко.

ВЕЗДЕСУЩИЙ ИСКО

Глобально в игре Испании Йерро ничего менять не стал, но его рука видна. Он большой фанат Иско, начал следить за ним, когда тот еще выступал по юношам, а сейчас стал его тренером и сделал ключевым игроком сборной Испании.

Иско покрывает огромное пространство, действуя без привязки к позиции. Он больше всех в команде работает с мячом и обыгрывает один в один. В матче против Португалии на его счету 100 передач и 7 успешных обводок, с Ираном – 114 и 8, с Марокко – 107 и 9.

Стоит отметить, что Иско получает мячи не только в атакующей трети, но и в том числе поднимается высоко к центральным защитникам, освобождая фланг для подключений Жорди Альбы. В таких случаях Серхио Бускетс заполняет опорную зону соперника, вытягивая на себя оппонента. Эти перемещения дезориентируют игроков защищающейся команды, а ее оборонительные блоки ломаются.

Кроме того, Иско – ключевой игрок в ситуациях, когда Испания перегружает фланги. Он включается в розыгрыш мяча, добавляясь в зону четвертым-пятым игроком, и стремится отдать обостряющий пас. В матче с Ираном на его счету 10 ключевых передач, в игре против Марокко – 8. Нереальные показатели. Особенно если учесть, что вместе с Иско на поле находятся Андреас Иньеста и Давид Сильва, которые сами способны отдать пас любой сложности.

Впрочем, такая ориентированность на одного игрока может сыграть против команды Йерро. Иско не самый стабильный футболист, именно поэтому Зинедин Зидан не доверял ему в «Реале». Он чрезвычайно зависим от своего эмоционального состояния и даже несколько ошибок способны вывести его из равновесия. Эта информация должна помочь Станиславу Черчесову при разработке оборонительного плана на игру.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Испания играет очень красиво, у нее великолепные игроки, нереальный уровень мастерства, но и целый ряд проблем. Специфика атакующей игры приводит к тому, что команда Йерро уязвима при контратаках соперника.

Особенно ярко это проявилось в матче против Португалии, которая была готова к действиям испанцев. Фернанду Сантуш знал, что Испания будет перегружать фланги, поэтому построил игру своей команды на быстрых контратаках с места отбора.

Футболисты сборной Испании после потерь не успевали восстанавливать позиции, поскольку скапливались в зоне мяча и начинали контрпрессинг. На поле образовывалось много свободного пространства, которое сразу же после отбора заполняли португальцы. Команда Сантуша играла за счет длинных быстрых переводов в пустые зоны и оттуда разгоняли свои контратаки. Два гола из трех они забили именно в таких ситуациях.

Тренерский штаб сборной России должен обратить внимание своих игроков на этот момент. Другое дело – хватит ли нашим футболистам мастерства, чтобы выполнять быстрые переводы с фланга на фланг. В предыдущих матчах команда Черчесова довольно редко использовала этот вариант развития атаки. Россия старается играть более вертикально.

Еще одна серьезная проблема Испании – действия связки Серхио Рамос – Жерар Пике. Похоже, что оба пребывают в нелучшем состоянии. В матче против Марокко у Рамоса 64% выигранных единоборств, у Пике – 75%. Для игроков такого уровня показатели очень скромные. Они регулярно проваливаются при игре один в один. Чего только стоит эпизод, когда полузащитник сборной Ирана легко пробросил мяч между ног Пике.

Но что должно настораживать Йерро больше всего, так это скоростные качества его центральных защитников. Испанцы играют с экстремально высокой линией обороны и марокканский нападающий Халид Бутаиб несколько раз легко убегал от своих оппонентов. В первом случае это завершилось голом, во втором спас Давид Де Хеа, состояние которого тоже должно вызывать беспокойство у тренерского штаба Йерро.

На групповом этапе он пропустил пять мячей и совсем не напоминал вратаря, который выдал сумасшедший сезон в «Манчестер Юнайтед». Де Хеа нервничает, ошибается и совсем не помогает команде. Впрочем, все это – вода на мельницу сборной России.

ШАНСЫ ЕСТЬ

Подводя итог, стоит сказать, шансы у сборной России есть. Все будет зависеть от того, как мы ими воспользуемся.

Соперник заберет мяч под свой контроль и будет владеть им минимум 60% времени. Команде Черчесова нужно набраться терпения. Залог успеха в матчах против Испании – плотная, дисциплинированная оборона и отсутствие свободных зон. Иран защищался по схеме 6-3-1 и почти справился.

Матч с Уругваем должен был научить команду Черчесова, что на таком уровне за ненужные нарушения правил наказывают. Если мы продолжим придумать моменты сопернику самостоятельно, ничего хорошего нас не ждет. Пусть испанцы обойдутся без помощи наших футболистов.

При игре в обороне стоит сделать акцент на Иско. От него в сборной Испании многое зависит. Важно помнить и о проблемах соперника в центре обороны. Мобильный и заряженный Федор Смолов в быстрой контратакующей игре может оказаться полезнее Артема Дзюбы.