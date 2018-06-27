«В 2008-м НАС РАСКАТАЛИ, НО МЫ СТАРАЛИСЬ»

– Ваши мысли после сумасшедшей развязки в группе В, по итогам которой нам выпали испанцы?

– Честно, думаю, все хотели в соперники Португалию. Когда выпала Испания, кругом подняли панику: «Шансов нет. Все закончилось». В 2008 году перед Голландией тоже поднялся вой, мол, надо покупать билеты домой, расходимся. Никто не верил тогда. Поэтому, что сейчас паниковать?

Да, Испания, да, очень сильный соперник, но один шансик обязательно представится, и надо будет просто им воспользоваться как-то. Тем более будем играть в «Лужниках», и тысяч 60 наших болельщиков будет на трибунах, и они будут гнать команду вперед.

– Тем более испанцы-то пока не впечатляют.

– Против Марокко в важном матче пропустили два мяча. Значит, есть какие-то ошибки в обороне, которые наш тренерский штаб учтет. Надеемся, что воспользуемся.

– В 2008-м были те, кто объяснял разгром в полуфинале от Испании тем, что и так перевыполнили задачу, добравшись до полуфинала. Если вспомнить предтурнирные настроения сейчас, то и выход из группы уже шикарный результат.

– Задачу выйти из группы-то выполнили, но раз теперь играть с Испанией, цель – победить Испанию. Заранее себя хоронить никто из футболистов точно не будет. Сказать себе: «Задача выполнена, а дальше все фигня» – это полный бред, такого никогда не будет. А те, кто такие выводы делал после нашего полуфинала на Евро, просто отталкиваются от результата. Я же вам скажу, что мы, наоборот, тогда друг другу говорили: «Ребят, раз мы прошли Голландию, давайте попробуем и Испанию». И в первом тайме бились, хотя соперник и владел мячом больше. Нас раскатали уже после первого пропущенного гола и забили в итоги три, но мы старались и пытались, как никогда.

«ХОЛОДНЫЙ ДУШ ИНОГДА ПОЛЕЗЕН»

– Сейчас расклад чуть лучше, ведь та Испания вслед за золотом Евро-2008 выиграла еще и чемпионат мира, и Евро-2012, а сейчас с трудом одержала одну победу в группе.

– В плей-офф Испания будет играть по-другому. Это матчи навылет – одна неудача, и все закончилось. Думаю, и со стороны нашей сборной будет другой футбол, чем на групповой стадии с Уругваем. Хотя там, понятно, после удаления все, по сути, закончилось.

– Другая Испания, другая Россия. Но увидев седого Андреса Иньесту и седеющего Сергея Игнашевича, вы наверняка испытаете приступ ностальгии.

– Седые – не седые, а Игнашевич у нас в обороне лучший игрок, да и Иньеста ведет за собой сборную Испании. Тут я не знаю, ностальгировать или восхищаться. Большой вопрос, кто лучше: те, кому 25, или кому под сорок.

– Еще одно сходство с турниром десятилетней давности – крупное поражение в группе. Вам 1:4 в первой игре с Испанией помогли. Помогут ли теперь уругвайские 0:3?

– Иногда холодный душ очень полезен. После двух побед могло появиться настроение, что мы все можем. Уругвай этой пощечиной показал, что преждевременно. Сейчас команда все переосмыслит и сделает выводы.

«ПОБЕДИМ ИСПАНИЮ – О НАС ЗАГОВОРИТ МИР»

– А в принципе, видите сейчас какие-то похожие черты с нашей всеми любимой бронзовой сборной?

– Тогда все отмечали нашу физику, сейчас тоже хорошо готовы. Даже вдесятером во втором тайме с Уругваем бежали в атаку, создавали моменты. Значит, силы есть. Эту сборную, считаю, тоже любят! Чтобы там ни говорили. Правда, в случае неудачи, боюсь, снова может политься грязь. Но если победим Испанию, то на улицы выйдет еще больше народа. Будем веселиться всю ночь.

– Осталось только, чтобы Артем Дзюба стал Павлюченко, Александр Головин – Андреем Аршавиным и еще кто-нибудь злым Дмитрием Торбинским?

– Посмотрим. Все покажет игра.

– Как думаете, впереди знаковый матч для нашего футбола?

– В случае победы над Испанией и выхода в четвертьфинал весь мир заговорит о нашей команде. И относиться к ней будут по-другому. Тут двух мнений быть не может.

– И в Европу наверняка начнется паломничество наших футболистов, как после бронзы-2008…

– Дай бог, если кто-то уедет в Англию.

«ГУС ВЕРИТ В СБОРНУЮ РОССИИ»

– Тяжело отключить голову от лишних мыслей, когда понимаешь, что впереди определяющий матч в карьере?

– Перед той же Голландией никаких мыслей, что я забиваю и еду в Англию, у меня точно не было. Хотя сейчас, конечно, очевидно, какую роль в моей карьере сыграл тот матч. За такими турнирами следят все топовые тренеры мира. Покажи себя – будешь нарасхват.

– А по ходу Евро вас никуда не сватали, как сейчас – Головина?

– Таких разговоров не было. Только после возвращению в Москву я первый раз узнал от агента, что есть предложение «Тоттенхэма». И сейчас Головин и другие ребята, сто процентов, думают только о том, как победить Испанию.

– Командный чат в WhatsApp с бронзового Евро сейчас не реанимировался?

– Нет, конечно (смеется). Мы с ребятами и так часто видимся и общаемся.

– Подразумевалось, что Хиддинк мог туда написать.

– С Гусом мы, кстати, виделись сейчас на чемпионате мира. Пообщались. Он настроен оптимистично и верит в сборную России.