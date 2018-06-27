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«В 2008-м НАС РАСКАТАЛИ, НО МЫ СТАРАЛИСЬ»

– Ваши мысли после сумасшедшей развязки в группе В, по итогам которой нам выпали испанцы?
– Честно, думаю, все хотели в соперники Португалию. Когда выпала Испания, кругом подняли панику: «Шансов нет. Все закончилось». В 2008 году перед Голландией тоже поднялся вой, мол, надо покупать билеты домой, расходимся. Никто не верил тогда. Поэтому, что сейчас паниковать?

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Испания крута, но уязвима. Что нужно знать о следующем сопернике сборной России

Да, Испания, да, очень сильный соперник, но один шансик обязательно представится, и надо будет просто им воспользоваться как-то. Тем более будем играть в «Лужниках», и тысяч 60 наших болельщиков будет на трибунах, и они будут гнать команду вперед.

– Тем более испанцы-то пока не впечатляют.
– Против Марокко в важном матче пропустили два мяча. Значит, есть какие-то ошибки в обороне, которые наш тренерский штаб учтет. Надеемся, что воспользуемся.

– В 2008-м были те, кто объяснял разгром в полуфинале от Испании тем, что и так перевыполнили задачу, добравшись до полуфинала. Если вспомнить предтурнирные настроения сейчас, то и выход из группы уже шикарный результат.
– Задачу выйти из группы-то выполнили, но раз теперь играть с Испанией, цель – победить Испанию. Заранее себя хоронить никто из футболистов точно не будет. Сказать себе: «Задача выполнена, а дальше все фигня» – это полный бред, такого никогда не будет. А те, кто такие выводы делал после нашего полуфинала на Евро, просто отталкиваются от результата. Я же вам скажу, что мы, наоборот, тогда друг другу говорили: «Ребят, раз мы прошли Голландию, давайте попробуем и Испанию». И в первом тайме бились, хотя соперник и владел мячом больше. Нас раскатали уже после первого пропущенного гола и забили в итоги три, но мы старались и пытались, как никогда.

«ХОЛОДНЫЙ ДУШ ИНОГДА ПОЛЕЗЕН»

– Сейчас расклад чуть лучше, ведь та Испания вслед за золотом Евро-2008 выиграла еще и чемпионат мира, и Евро-2012, а сейчас с трудом одержала одну победу в группе.
– В плей-офф Испания будет играть по-другому. Это матчи навылет – одна неудача, и все закончилось. Думаю, и со стороны нашей сборной будет другой футбол, чем на групповой стадии с Уругваем. Хотя там, понятно, после удаления все, по сути, закончилось.

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– Другая Испания, другая Россия. Но увидев седого Андреса Иньесту и седеющего Сергея Игнашевича, вы наверняка испытаете приступ ностальгии.
– Седые – не седые, а Игнашевич у нас в обороне лучший игрок, да и Иньеста ведет за собой сборную Испании. Тут я не знаю, ностальгировать или восхищаться. Большой вопрос, кто лучше: те, кому 25, или кому под сорок.

– Еще одно сходство с турниром десятилетней давности – крупное поражение в группе. Вам 1:4 в первой игре с Испанией помогли. Помогут ли теперь уругвайские 0:3?
– Иногда холодный душ очень полезен. После двух побед могло появиться настроение, что мы все можем. Уругвай этой пощечиной показал, что преждевременно. Сейчас команда все переосмыслит и сделает выводы.

«ПОБЕДИМ ИСПАНИЮ – О НАС ЗАГОВОРИТ МИР»

– А в принципе, видите сейчас какие-то похожие черты с нашей всеми любимой бронзовой сборной?
– Тогда все отмечали нашу физику, сейчас тоже хорошо готовы. Даже вдесятером во втором тайме с Уругваем бежали в атаку, создавали моменты. Значит, силы есть. Эту сборную, считаю, тоже любят! Чтобы там ни говорили. Правда, в случае неудачи, боюсь, снова может политься грязь. Но если победим Испанию, то на улицы выйдет еще больше народа. Будем веселиться всю ночь.

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Три поражения от Испании, которые должны были нас чему-то научить

– Осталось только, чтобы Артем Дзюба стал Павлюченко, Александр Головин – Андреем Аршавиным и еще кто-нибудь злым Дмитрием Торбинским?
– Посмотрим. Все покажет игра.

– Как думаете, впереди знаковый матч для нашего футбола?
– В случае победы над Испанией и выхода в четвертьфинал весь мир заговорит о нашей команде. И относиться к ней будут по-другому. Тут двух мнений быть не может.

– И в Европу наверняка начнется паломничество наших футболистов, как после бронзы-2008…
– Дай бог, если кто-то уедет в Англию.

«ГУС ВЕРИТ В СБОРНУЮ РОССИИ»

– Тяжело отключить голову от лишних мыслей, когда понимаешь, что впереди определяющий матч в карьере?
– Перед той же Голландией никаких мыслей, что я забиваю и еду в Англию, у меня точно не было. Хотя сейчас, конечно, очевидно, какую роль в моей карьере сыграл тот матч. За такими турнирами следят все топовые тренеры мира. Покажи себя – будешь нарасхват.

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Испания - страшная? Ничего не бойтесь!

– А по ходу Евро вас никуда не сватали, как сейчас – Головина?
– Таких разговоров не было. Только после возвращению в Москву я первый раз узнал от агента, что есть предложение «Тоттенхэма». И сейчас Головин и другие ребята, сто процентов, думают только о том, как победить Испанию.

– Командный чат в WhatsApp с бронзового Евро сейчас не реанимировался?
– Нет, конечно (смеется). Мы с ребятами и так часто видимся и общаемся.

– Подразумевалось, что Хиддинк мог туда написать.
– С Гусом мы, кстати, виделись сейчас на чемпионате мира. Пообщались. Он настроен оптимистично и верит в сборную России.

Как завершится матч Испания – Россия?
даты проведения: 26.06.2018 г. – 01.07.2018 г. Обсудить
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