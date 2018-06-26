Хорваты побеждают в любом составе. Как мы провожали Исландию домой
«Советский спорт» — о том, как сыграли свой матч Исландия и Хорватия.
ДО МАТЧА
Исландцам нужно было обязательно обыгрывать сборную Хорватии, чтобы сохранять шансы на выход из группы и следить за результатом параллельного матча Нигерия - Аргентина.
Игроки и главный тренер сборной Исландии в предматчевых интервью выражали готовность биться до последнего. Иного от них и не ждали.
Хорваты подходили к игре в идеальном положении. Две победы в двух матчах, в том числе разгром Аргентины. Это позволяло им экспериментировать в заключительной игре группового этапа.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Поскольку ничего уже не могло сдвинуть сборную Хорватии с первого места в группе, Златко Далич сделал аж девять замен в стартовом составе. Свои места на поле сохранили только Иван Перишич и Лука Модрич. Разумеется, это сказалось на качестве взаимодействий хорватов. Мяч у команды Далича практически не держался и, как следствие, до ворот Ханнеса Халльдоурссона она практически не доходила.
Исландцы по традиции выстроили плотную оборону из двух линий, сделав ставку на атаки с ходу и стандартные ситуации. В первые полчаса у них ничего не получалось в позиционном нападении, но на помощь пришли ошибки хорватов. Альфред Финнбогасон из-за спины обокрал Милана Баделя, обыгрался с Гильфи Сигурдссоном и прицельно пробил с линии штрафной, но в угол не попал.
Под конец тайма исландцы усилили давление и вот уже мог забивать Биркир Бьярнасон – он первым успел на отскок после розыгрыша углового и здорово пробил, но Ловре Калинич сделал великолепный сейв ногой.
Спустя минуту хорватскому киперу вновь пришлось вступать в игру. Арон Гуннарссон пробил на исполнение в верхний угол по катящемуся мячу, посылая его в девятку, но Калинич вновь порадовал публику великолепными действиями.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Второй игровой отрезок стартовал с атак Исландии, но счет открыли хорваты. Они продавили низко оборону соперника, Модрич, оставшись без опеки, сделал заброс в штрафную, который вынесли исладнцы, но на подборе первым оказался Йосип Пиварич, который прорвался по флангу и выдал пас на набегающего Баделя.
Через несколько минут счет мог сравнивать Сверрир Игнасон, но после подачи углового пробил в перекладину. Исландцы старались не сбавлять оборотов, но в позиционных атаках доходили в лучшем случае до линии штрафной. Ведран Чорлука и Дуже Чалета-Цар все четко контролировали, прерывали попытки проникающих передач и снимали весь верх. Команде Хемира Хадльгримссона нужна была ошибка соперника, чтобы что-то изменить.
И она последовала. Да не одна. Сначала Сигурдссон нашел проникающей передачей Финнбогасона, тот разогнался по флангу и прострелил на дальнюю, но Бьярнасон запорол момент. А потом прострел Хердура Магнуссона рукой прервал вышедший на замену Деян Ловрен. Пенальти пошел бить Сигурдссон, который не реализовал удар с 11 метров в прошлой игре, но в этот раз он был точен – 1:1.
Исландия играла на победу и на последних минутах совсем забыла о защите. Мастеровитые хорваты незамедлительно их за это наказали. Иван Ракитич проникающей передачей нашел в исландской штрафной Иван Перишича и тот хладнокровно расстрелял Халльдоурсона.
Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 53 Бадель, 1:1 – 76, пенальти Сигурдссон, 1:2 – 90 Перишич
Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон (Сигурдарсон, 71), Магнуссон, Сэварссон, Ингасон, Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Сигурдссон, Гудмундссон, Хадльвредссон, Финнбогасон (Гудмундссон, 85)
Хорватия: Калинич, Чалета-Цар, Едвай, Пиварич, Чорлука, Ковачич (Ракитич, 82), Модрич (Брадарич, 65), Перишич, Бадель, Пьяца (Ловрен, 69), Крамарич
Предупреждения: Пьяца (14), Хадльвредссон (59), Финнбогасон (64), Едвай (83), Сэварссон (84)
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Ловре Калинич. Вытащил несколько тяжелых мячей в первом тайме и позволил команде остаться в игре.
Лука Модрич. Помог своей команде наладить контроль и начал голевую атаку.
Гильфи Сигурдссон. Тащил сборную Исландии на себе. Искал моменты для проникающих передач, опасно исполнял стандарты и реализовал пенальти.
КЛЮЧЕВОЙ ЭПИЗОД
Перекладина Ингасона. Если бы в тот момент он сравнял счет, исландцы могли бы успеть перевернуть игру.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ИСЛАНДИЯ
|
Халльдоурсон
|
5,0
|
Магнуссон
|
5,5
|
Сигурдссон
|
5,5
|
Ингасон
|
5,5
|
Севарссон
|
5,5
|
Халльфредссон
|
5,5
|
Гуннарссон
|
6,0
|
Бьярнасон
|
5,5
|
Сигурдссон
|
6,5
|
Гудмундссон
|
5,5
|
Финнбогассон
|
6,0
ХОРВАТИЯ
|
Калинич
|
6,5
|
Едвай
|
5,5
|
Чорлука
|
6,0
|
Чалета-Цар
|
6,0
|
Пиварич
|
6,5
|
Модрич
|
7,0
|
Бадель
|
6,5
|
Пьяца
|
5,5
|
Ковачич
|
5,5
|
Перишич
|
6,5
|
Крамарич
|
5,5
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Хеймир Хадльгримссон – 5,5. Исландия в целом провела довольно типичную для себя игру. Старательно и внимательно оборонялась низким блоком и пыталась выжать максимум из контратак и стандартов. Получилось не все, но, в целом, команда была близка к цели.
Златко Далич – 5,5. Хорватия слабо начала матч – из-за большого количества замен игрокам потребовалось время, чтобы нащупать взаимодействие. Ближе к середине первого тайма это удалось. Даже в резервном составе команда Далича показала, что у нее есть идентичность и стиль.
РЕЙТИНГ МАТЧА
5,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Бадель =
Комбинация получилась неплохая. Ее задумал Модрич, но стоит отметить, что каждый из его партнеров доработал эпизод до конца – Пиварич прорвался и прострелил, Бадель не остановился и добежал.
Сигурдссон =
Уверенный удар под перекладину с одиннадцатиметровой отметки.
Перишич =
После проникающей передачи Ивана Ракитича ворвался в штрафную и отлично пробил над головой голкипера.