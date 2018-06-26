«Советский спорт» — о том, как сыграли свой матч Исландия и Хорватия.

ДО МАТЧА

Исландцам нужно было обязательно обыгрывать сборную Хорватии, чтобы сохранять шансы на выход из группы и следить за результатом параллельного матча Нигерия - Аргентина.

Игроки и главный тренер сборной Исландии в предматчевых интервью выражали готовность биться до последнего. Иного от них и не ждали.

Хорваты подходили к игре в идеальном положении. Две победы в двух матчах, в том числе разгром Аргентины. Это позволяло им экспериментировать в заключительной игре группового этапа.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Поскольку ничего уже не могло сдвинуть сборную Хорватии с первого места в группе, Златко Далич сделал аж девять замен в стартовом составе. Свои места на поле сохранили только Иван Перишич и Лука Модрич. Разумеется, это сказалось на качестве взаимодействий хорватов. Мяч у команды Далича практически не держался и, как следствие, до ворот Ханнеса Халльдоурссона она практически не доходила.

Исландцы по традиции выстроили плотную оборону из двух линий, сделав ставку на атаки с ходу и стандартные ситуации. В первые полчаса у них ничего не получалось в позиционном нападении, но на помощь пришли ошибки хорватов. Альфред Финнбогасон из-за спины обокрал Милана Баделя, обыгрался с Гильфи Сигурдссоном и прицельно пробил с линии штрафной, но в угол не попал.

Под конец тайма исландцы усилили давление и вот уже мог забивать Биркир Бьярнасон – он первым успел на отскок после розыгрыша углового и здорово пробил, но Ловре Калинич сделал великолепный сейв ногой.

Спустя минуту хорватскому киперу вновь пришлось вступать в игру. Арон Гуннарссон пробил на исполнение в верхний угол по катящемуся мячу, посылая его в девятку, но Калинич вновь порадовал публику великолепными действиями.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Второй игровой отрезок стартовал с атак Исландии, но счет открыли хорваты. Они продавили низко оборону соперника, Модрич, оставшись без опеки, сделал заброс в штрафную, который вынесли исладнцы, но на подборе первым оказался Йосип Пиварич, который прорвался по флангу и выдал пас на набегающего Баделя.

Через несколько минут счет мог сравнивать Сверрир Игнасон, но после подачи углового пробил в перекладину. Исландцы старались не сбавлять оборотов, но в позиционных атаках доходили в лучшем случае до линии штрафной. Ведран Чорлука и Дуже Чалета-Цар все четко контролировали, прерывали попытки проникающих передач и снимали весь верх. Команде Хемира Хадльгримссона нужна была ошибка соперника, чтобы что-то изменить.

И она последовала. Да не одна. Сначала Сигурдссон нашел проникающей передачей Финнбогасона, тот разогнался по флангу и прострелил на дальнюю, но Бьярнасон запорол момент. А потом прострел Хердура Магнуссона рукой прервал вышедший на замену Деян Ловрен. Пенальти пошел бить Сигурдссон, который не реализовал удар с 11 метров в прошлой игре, но в этот раз он был точен – 1:1.

Исландия играла на победу и на последних минутах совсем забыла о защите. Мастеровитые хорваты незамедлительно их за это наказали. Иван Ракитич проникающей передачей нашел в исландской штрафной Иван Перишича и тот хладнокровно расстрелял Халльдоурсона.

Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 53 Бадель, 1:1 – 76, пенальти Сигурдссон, 1:2 – 90 Перишич

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон (Сигурдарсон, 71), Магнуссон, Сэварссон, Ингасон, Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Сигурдссон, Гудмундссон, Хадльвредссон, Финнбогасон (Гудмундссон, 85)

Хорватия: Калинич, Чалета-Цар, Едвай, Пиварич, Чорлука, Ковачич (Ракитич, 82), Модрич (Брадарич, 65), Перишич, Бадель, Пьяца (Ловрен, 69), Крамарич

Предупреждения: Пьяца (14), Хадльвредссон (59), Финнбогасон (64), Едвай (83), Сэварссон (84)

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Ловре Калинич. Вытащил несколько тяжелых мячей в первом тайме и позволил команде остаться в игре.

Лука Модрич. Помог своей команде наладить контроль и начал голевую атаку.

Гильфи Сигурдссон. Тащил сборную Исландии на себе. Искал моменты для проникающих передач, опасно исполнял стандарты и реализовал пенальти.

КЛЮЧЕВОЙ ЭПИЗОД

Перекладина Ингасона. Если бы в тот момент он сравнял счет, исландцы могли бы успеть перевернуть игру.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ИСЛАНДИЯ

Халльдоурсон 5,0 Магнуссон 5,5 Сигурдссон 5,5 Ингасон 5,5 Севарссон 5,5 Халльфредссон 5,5 Гуннарссон 6,0 Бьярнасон 5,5 Сигурдссон 6,5 Гудмундссон 5,5 Финнбогассон 6,0

ХОРВАТИЯ

Калинич 6,5 Едвай 5,5 Чорлука 6,0 Чалета-Цар 6,0 Пиварич 6,5 Модрич 7,0 Бадель 6,5 Пьяца 5,5 Ковачич 5,5 Перишич 6,5 Крамарич 5,5

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Хеймир Хадльгримссон – 5,5. Исландия в целом провела довольно типичную для себя игру. Старательно и внимательно оборонялась низким блоком и пыталась выжать максимум из контратак и стандартов. Получилось не все, но, в целом, команда была близка к цели.

Златко Далич – 5,5. Хорватия слабо начала матч – из-за большого количества замен игрокам потребовалось время, чтобы нащупать взаимодействие. Ближе к середине первого тайма это удалось. Даже в резервном составе команда Далича показала, что у нее есть идентичность и стиль.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Бадель =

Комбинация получилась неплохая. Ее задумал Модрич, но стоит отметить, что каждый из его партнеров доработал эпизод до конца – Пиварич прорвался и прострелил, Бадель не остановился и добежал.

Сигурдссон =

Уверенный удар под перекладину с одиннадцатиметровой отметки.

Перишич =

После проникающей передачи Ивана Ракитича ворвался в штрафную и отлично пробил над головой голкипера.