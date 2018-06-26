ТРЕНЕР-ПАССАЖИР

К решающей игре сборная Аргентины, по многочисленным слухам, готовилась без главного тренера. Лео Месси счел его первопричиной собственной беспомощности и, организовав «могучую кучку» из мега-звезд, выписал ему черную метку. Хорхе Сампаоли все-таки попросил подвезти его до стадиона на командном автобусе. Проживание на базе дармовое, валюта там не нужна, вот он и не удосужился – не было повода – обменять песо на рубли. А без них в Бронницах даже с аккредитацией тренера не пустят ни в маршрутку, ни в электричку. Но в автобусе Сампаоли ехал тихо, как чужой, и выходил из него с видом побитой собаки. Кажется, будь у транспортного средства черный ход, тренер предпочел бы ретироваться через него, переодевшись в женское платье.

Сборная Нигерии в этих обстоятельствах оказалась и вовсе неприметной Золушкой. Разговоров о том, сможет ли Аргентина выиграть более крупно, чем Исландия у Хорватии, было не счесть – как и о том, что Аргентина вообще ничего не сможет. Но при этом, кажется, никто не обозначил прямым текстом, что основные претенденты на выход в плей-офф из квартета D, согласно набранным после двух туров очкам, – нигерийцы. Вспоминали о том, что Аргентине они на чемпионатах мира всегда проигрывали – 4 матча из 4-х, но забывали, что в тех случаях аргентинцы всегда были в порядке, и тем не менее, ни разу счет не выбивался за рамки минимального: 2:1, 1:0, 1:0 и 3:2 в 2014-м с дублями Месси и Мусы. Ахмед и здесь уже успел отличиться дважды – шикарными голами исландцам. Но и об этом говорили вскользь. В пропорции к Месси – что-то около 100 к 1.

В общем, сколько ни глумились над Лео, как ни полоскали – а все равно верили в него, черти.

ДОЛГОЖДАННЫЙ!

Надо напомнить, с чего все начиналось. Как сейчас принято говорить, «в режиме реального времени».

ХОРВАТИЯ 5-0 7 НИГЕРИЯ 2-2 4 Исландия 1-3 2 Аргентина 1-4 2

14 минут Аргентина была аутсайдером. А затем Месси наконец-то сделал то, чего от него понапрасну ждали – причем многие люди даже за собственные деньги на стадионе! – две игры подряд. Шикарный заброс Банеги из глубины Лео, вовремя ускорившись, идеально поймал на бедро, на следующем шаге опустил на носок и пробросил вперед, подобрал удобное положение ног и все в том же спринтерском темпе пробил точнехонько в дальний угол. Каждое действие здесь было поистине филигранным.

ХОРВАТИЯ 5-0 7 АРГЕНТИНА 2-4 4 Нигерия 2-3 3 Исландия 1-3 2

Минут через десять до исландцев дошла информация о том, что Аргентина выигрывает, а до эстонцев – что Месси не забил пенальти в игре с Исландией. Островитяне мигом подтянулись и исполнили три опасных стандарта подряд. Мяч сквозил вдоль линии ворот, свистел неподалеку от каркаса, ударялся в отважные хорватские тела – в общем, напрягал. Лео, словно почувствовав, что в Ростове намечается непорядок, мигом пригрозил своим штрафным. Мяч по уходящей от вратаря дуге шибанул штангу с таким набатным звоном, что можно было услыхать и на Дону. Там, по крайней мере, прислушались. Затяжной нажим исландцев, увенчанный ударом Финнбогасона в боковину ворот, постепенно ослаб. На перерыв Аргентина ушла соперницей Франции в плей-офф.

НИ БЕ, НИ МЕ

Перед выходом на второй тайм Месси под трибунами собрал команду в круг и дал установку – вместо тренера. Или как тренер. Интересно, объяснил ли он партнерам, как обороняться от натиска Нигерии, и план «Б» на случай, если она отквитает гол? А стоило бы, ведь едва тайм начался, как осатаневший Маскерано влез в зону партнера, помешав тому выбить мяч в поле, а при угловом завалил форварда и накликал пенальти. Аргентина снова отползла на последнее место – правда, всего-то минуты на три: в Ростове хорватам удалась голевая атака. Но Месси эти вести не утешили. Зато сразу же приободрился Сампаоли: забегал вдоль кромки, замахал руками. Почувствовал, что нужен.

ХОРВАТИЯ 6-0 9 НИГЕРИЯ 3-3 4 Аргентина 2-5 2 Исландия 1-4 1

Минут десять после этого окрыленная Нигерия господствовала – пока Сампаоли не выпустил Павона, разогнавшего игру в обратную сторону. Но аргентинцы за это время расклеились, а собираться заново в такой ситуации очень непросто. Месси три или четыре раза – где это видано! – не сумел переиграть противников один в один. Ди Мария пас за пасом отдавал чужому или в аут. Игуаин отошел от ворот и начал бить по ним откуда-то издалека и сбоку. Короче говоря, ни «Б», ни Месси.

А за 15 минут до финального свистка все могло быть кончено для Аргентины. Неуклюже отбивая мяч в прыжке, Рохо уронил его себе на руку. Эпизод смотрели в восемь глаз в полумраке студии, доверили окончательное решение Чакыру – тот не рискнул хоронить бело-голубую бедолагу и второго пенальти не дал. Отныне Рохо каждый год 26 июня должен присылать турецкому судье какой-нибудь подарок.

ЧУДЕСА!

За всеми этими передрягами никто уже не следил, чем там пробавляются хорваты с исландцами. Они, как между делом выяснилось, уравновесили счет, но кого это теперь могло интересовать? Аргентина ринулась на последний штурм, нарвалась на контратаку с ударом в упор, потом едва не отхватила со штрафного в ближнюю девятку, и все равно перла, наплевав на безопасность. Била мимо, била выше – все равно била. Отчаявшись, вперед полезли защитники, оттеснили нападающих себе за спины. И вот этого-то Нигерия не предусмотрела. Никто не накрыл сбоку Меркадо, а перед воротами – Рохо. Никто даже не понял, как это произошло.

Оставалось лишь развести руками: без игры, без концепции, почти без тренера Аргентина вырвалась в плей-офф. И всю издевательскую критику для Месси, специально заготовленную всеми СМИ мира к финальному свистку, пришлось пока спрятать в стол. До Франции, как минимум. Хотя с подобными чудесами – можно допустить, что и дольше.

Черт с ней, с игрой. Главное: Месси – остается!