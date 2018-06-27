– Мы очень разочарованы. Но моя команда отдала все, что могла, – начал Гернот Рор. – Во втором тайме мы играли отлично, но нескольких минут не хватило для того, чтобы пройти в плей-офф. Я горжусь своими игроками. Не хватило опыта, у Нигерии все-таки молодая команда. Тем не менее, я думаю, что в таких матчах закаляется характер команды. Через несколько лет вы увидите очень сильную сборную Нигерии.

– Вы согласны с тем, что пенальти на Рохо не поставили?

– Ох… Снова история с пенальти... Думаю, что рука была. Но судье бывает трудно принять решение и трудно толковать увиденное, даже если он смотрит видео. Должен сказать, что в нашу пользу все-таки назначили пенальти в этой игре.

– Почему Идову играл слева в обороне?

– Ответ простой: Лионель Месси. Когда он играет против вас на правом фланге, то нужен защитник с хорошей правой ногой. Идову справился с Месси, пусть Лео и забил гол. Но он сделал это с правой ноги.

– Вы учитывали то, что Идову родился в Санкт-Петербурге, когда ставили его в основу?

– Идову здорово дебютировал в ноябре в товарищеском матче с Аргентиной и забил гол. Он родился в Петербурге, так что у него была мечта сыграть на чемпионате мира в городе, где живет его семья. Это больше, чем футбол. Если бы мы продержались еще немного, то эта история превратилась бы в сказку.

– Вы продолжите работать с командой?

– Я бы хотел, чтобы капитан Джон Оби Микел был с нами еще несколько лет. Игроки его слушают, а мне легче работать. Я хочу продолжить тренировать команду, потому что ощущаю себя комфортно на этом месте.

Хорхе Сампаоли говорил чуть дольше своего коллеги.

– Что знаете про сборную Франции?

– Мы проанализируем игру французов, у нас есть несколько дней на это. После этого я определюсь с составом. Мы сыграем против французов в свой футбол. Да, это очень сильный соперник, но Месси их знает, он играл вместе со многими из них в «Барселоне». Однако без поддержки ему тяжело. Если ему помогают – он раскрывается, как это было сегодня. Самое главное в нем – это его человеческие черты. Я видел его и счастливым и грустным. Он обожает играть за сборную Аргентины, переживает за нее. В этом его величие.

– Что скажете журналистам, которые вас критиковали?

– Не хотел бы отвечать СМИ, которые критиковали меня в последние дни. Они пишут то, что интересно читателям. Негативные истории о нас – это то, чего ждет аудитория, поэтому журналисты и рассказывают их. Когда Месси подошел ко мне и обнял меня я был счастлив. Он знает, что я очень эмоционально слежу за матчами. У нас есть общая мечта – приехать в Россию и добиться чего-то очень важного для Аргентины.

– На какую позицию вы поставили Месси?

– Он действовал на правом краю атаки. И Лео, и Ди Мария, действовавшие на флангах сделали очень много для победы. Если Месси доставлять мяч, он будет создавать голевые моменты. В матче против хорватов он не получал мяч и это были не его проблемы, это были наши проблемы.

– Что скажете про поддержку трибун?

– У нас ощущение, будто мы играли почти дома, в Аргентине. Это толкало нас вперед, мы чувствовали поддержку. Люди приехали болеть за нас издалека, и мы отплатили им победой.

– Что поют ваши фанаты? Не споете нам?

– Наши фанаты поют разные песни, я люблю их все, но спеть сам не смогу – у меня голос не очень хороший.

– Что думаете про этот групповой этап?

– Против исландцев мы во втором тайме сыграли лучше, чем в первом. Сегодня – первый тайм был просто блестящим, мы контролировали игру. В будущем надо добиться того, чтобы обе половины были хорошими. Матч против французов будет непростым – надо сплотиться и сыграть хорошо.

У нас был план на эту игру, мы много владели мячом. Начали беспокоиться только после пропущенного гола. Переживали, что можем не пройти в 1/8 финала. Мои футболисты играли сердцем. У наших игроков была вера. Они знаю, что они блестящие футболисты, просто нужно было показать это. Сегодня мы обыграли очень непростого соперника, недавно мы уступили нигерийцам в товарищеском матче. Мы отдавали себе отчет, что их устроит и ничья. Здорово, что наши футболисты проявили мужество. Именно оно дало нам возможность забить второй гол.

Мы сыграли первый финал. Осталось еще четыре до настоящего финала. Игроки должны знать, что мы делаем в конкретном матче. Меня всегда спрашивают, что я думаю про соперников. Перед товарищеским матчем с итальянцами я задал этот вопрос футболистам, выслушал их и принял свое решение. Зачастую эго тренера не дает ему принять правильное решение.