Сегодня наступит развязка в группах, которые могут подарить чемпионату мира невероятный матч 1/8 финала – между Германией и Бразилией. Олимпийский чемпион 1988 года, автор гола в ворота немцев на Евро-1992 Игорь Добровольский не сомневается, что оба фаворита выйдут в плей-офф. А вот с каких мест – и для него вопрос.

«ВСПОМИНАЮ ГОЛ ХЕССЛЕРА НА ЕВРО-1992»

– В группах Е и F сразу семь команд претендуют на выход в плей-офф. Веселый предстоит денек?

– Немцы точно обыграют Корею, Бразилия точно пройдет дальше, и тогда останется одна интрига, кто пройдет: мексиканцы или шведы.

– Мексиканцы всех покорили своей победой над Германией, а шведы наверняка в шоке от неудачной концовки матча с теми же немцами, когда они пропустили решающий мяч от Тони Крооса на 95-й минуте.

– Да, согласен, что Мексика сейчас на ходу и показывает яркий и красивый футбол, но в матчах такого накала у них могут просто затрястись ноги. Шведы будут спокойны, как и все северяне, и, если забьют первыми, импульсивный соперник может занервничать. Тогда допускаю целую россыпь голов. У трех команд станет по шесть очков – и придется считать разницу.

– Но немцы своего не упустят?

– Точно нет. Я и в матче со Швецией сказал после первого тайма, что игру они перевернут. Пусть выкарабкаются с трудом, но потом как всегда будет красивая концовка. В 1992 году на Евро они нам забили гол на 95-й минуте, за 15 секунд до конца. Не попади тогда Хесслер со штрафного, скорее всего, Германия бы покинула турнир, а мы бы прошли дальше. Напомнить, кто в итоге играл в финале?

«ПОКА УДИВИЛИ ТОЛЬКО МАРОККО И ИРАН»

– Но сейчас все отмечают, что приехали словно не те немцы.

– Да это неважно. Я играл в Германии, играл против Германии, и фраза Гари Линекера, пусть ее сейчас и обыгрывают на любой лад, все равно не меняет первоначального смысла. Немцы – это немцы. В плей-офф мы увидим совсем другую команду.

– Сербам почему ни одного шанса против Бразилии не оставляете?

– У любой сборной из числа фаворитов есть умение играть в критической ситуации, определенный запас прочности. В моменте, когда нужно забить или не пропустить, у них гораздо выше шансы повернуть все в свою сторону. Именно поэтому, как бы они ни начинали турнир, к решающим играм класс скажется.

– То есть Мексика может остаться просто самобытной командой, которая победила в первом туре Германию?

– На этом чемпионате мира меня ни одна команда не удивляет. Да, были неожиданные результаты – просто кто-то выстрелил сразу, а опытные команды разгоняются потихоньку. Если же и говорить о тех, кто понравился, то назову Марокко и Иран. Пусть они покинули турнир, но оставили очень сильное впечатление и до последнего могли оставить за бортом фаворитов группы.

– Всем хочется больше сенсаций.

– На групповом турнире можно просто смотреть футбол. А настоящий чемпионат мира начнется с плей-офф.