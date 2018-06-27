Шведы с мексиканцами перед центральным матчем дня обменялись вербальными книксенами, а сегодня на «Екатеринбург Арене» намерены отжарить друг друга без церемоний.

ЧИЧАРИТО – О ЕДИНСТВЕ

Сборная Мексики возглавила группу F перед последним туром неожиданно даже для самой себя, хотя и настраивалась на максимальный результат. «Это лучшее поколение в истории нашего футбола!» – в голос заявляли перед матчем со шведами тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио и ведущий форвард сборной Хавьер Эрнандес. И добавляли: «Но мы знали, что группа будет сложной, и в плей-офф мы еще не вышли. Нас ждет матч жизни и смерти».

Наставник отметил два главных качества его команды – мужество в битве с немцами и страсть во встрече с Кореей. Чичарито приплюсовал к ним единство сборной: «Мы все – одно целое». И чтобы удостоверить это, поименно перечислил всех футболистов, которые не выходили на поле в первых матчах, мол, они тоже обыграли Германию. «Горжусь тем, что и я – часть этой команды, – подытожил Осорио. – Надеюсь, она принесет еще много радости нашей стране».

О Швеции оба отозвались с подчеркнутым почтением. «У нее отличные защитники, полузащитники, нападающие и вратарь! – нахваливал Осорио. – Мы уважаем шведов даже больше, чем немцев. Но мы хотим получить завтра победу. Ничья – не наш стиль». Эрнандес ограничился восклицанием: «Шведы выбили Италию!» – у него все было написано на лице. Но сакральную фразу «мы мотивированы и уверены, что можем выйти в 1/8 финала», произнести не забыл.

ГРАНКВИСТ НАДЕЕТСЯ ОТЛОЖИТЬ ПРОЩАНИЕ

Шведы, люди хладнокровные и расчетливые, недолго переживали досадное поражение от Германии, а предпочли отыскать в нем положительные моменты. «Мы показали, что способны играть на равных с чемпионами мира весь матч, не считая последних 10 секунд, – гордился на пресс-конференции перед сегодняшней игрой тренер скандинавов Янне Андерссон. – За Мексикой следим давно, изучили ее со всех сторон. Очень хорошая команда, мы ее обожаем! Но у нас есть все для победы над ней». Между делом шведский наставник намекнул, что мексиканцы – пигмеи в сравнении с его гренадерами: «Рост будет иметь решающее значение при стандартах».

Капитан Швеции Андреас Гранквист надеется задержаться на чемпионате, чтобы как можно дальше отодвинуть сразу два расставания – с Россией, где он провел замечательные годы, и с национальной командой, карьеру в которой он подумывает завершить. Своего тренера он поддержал слово в слово: «95 минут мы уверенно отбивали атаки Германии и напрягали ее оборону. Теперь мы справимся с кем угодно!»

ИСТОРИЯ – ЗА ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ

Аналогии с прошлым пророчат победу мексиканцам. Сборная Швеции два раза попадала в ситуацию, схожую с нынешней – когда все зависело только от ее победы над конкурентом. Первый случай был классическим: в 1970-м шведам требовалось обыграть Уругвай со счетом 2:0, а они наработали только на 1 гол. Минимального успеха, впрочем, тоже могло хватить, если бы в параллельном матче Израиль одолел Италию, но – не сложилось. Второй случай впору называть эпическим: в 1/8 финала ЧМ-1990 Швецию выводила любая победа над Коста-Рикой, и она повела в счете… Но затем пропустила два, и в плей-офф сенсационно прорвались обитатели Карибов.

Мексика, в свою очередь, два раза выходила на последний тур отбивать от конкурентов лидирующую позицию – и оба раза преуспела. В том же 1970-м справилась с Бельгией – 1:0, а четыре года назад в Бразилии блистательно провела заключительный групповой матч с хорватами – 3:1. Других примеров, когда кто-нибудь лично угрожал обнулить стартовые успехи мексиканцев и отшвырнуть их с верхних строк таблицы под черту, история не зафиксировала. По крайней мере пока. Был, правда, еще случай в 1994-м: все четыре команды вышли на последний тур с равным количеством очков. Но Мексику и ее соперницу Италию вполне устраивала ничья. Согласие – продукт при полном непротивлении сторон – было достигнуто.