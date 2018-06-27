ГРУППА E

Бразилии для первого места необходимо победить сербов и надеяться, что швейцарцы не обыграют Коста-Рику с большей разностью. Если бразильцы и швейцарцы забьют поровну, но победная фора первых будет меньше победной форы вторых ровно на один мяч, придется рассматривать рейтинг fair play. Пока у Бразилии на одну желтую карточку меньше. Для выхода в плей-офф команде Тите хватит ничьей.

Швейцарии для первого места необходимо выполнение описанных выше условий. А для выхода в плей-офф хватит ничьей с Коста-Рикой либо даже поражения, если Сербия не наберет очков в матче с Бразилией. Если в параллельном матче будет ничья, то швейцарцам можно проиграть с разностью «–1», пропустив не меньше, чем забьют сербы. Тогда будут считать карточки – у Сербии их на две больше.

Сербии для первого места нужно побеждать Бразилию и надеяться на невыигрыш Швейцарии у Коста-Рики. Для выхода в плей-офф может хватить и ничьей вкупе с поражением швейцарцев и выполнением описанных выше условий.

Коста-Рике уже ничего не нужно.

ГРУППА F

Мексике для первого места в группе достаточно сыграть вничью со шведами. А вот поражение оставит команде призрачные шансы на плей-офф. Тогда потребуется, чтобы немцы не обыграли Корею. Либо победили ее с разностью «+1», пропустив не больше голов, чем забьют мексиканцы в проигранном (опять же с минимальной разностью) матче против Швеции.

Германии для первого места нужно побеждать Корею крупнее, чем шведы победят мексиканцев. При минимальной победе путевку в плей-офф немцам обеспечит потеря шведами очков. Либо их выигрыш с разностью от «+2» и больше. Либо их победа «+1» с не большим, чем у Германии, количеством забитых голов.

Швеции для выхода в плей-офф достаточно победить с любым счетом Мексику. Если при этом немцы потеряют очки с корейцами, то шведы займут первое место.

Корее для выхода в плей-офф нужно победить немцев с разностью не менее «+2» и надеяться на то, что шведы уступят Мексике.