Эта сладкая шведская месть. Мексика была разгромлена
Швеция неожиданно разгромила Мексику (3:0) и вышла в плей-офф ЧМ-2018, где не будет Германии.
ДО МАТЧА
Перед игрой против Швеции Мексика попала в уникальную ситуацию. Команда Хуана Карлоса Осорио выиграла два стартовых матча чемпионата мира, но так и не гарантировала себе участие в плей-офф.
Чтобы остаться за бортом игр на «выживание» Мексике «нужно» было проиграть Швеции с разницей в два мяча, а Германии обыграть Южную Корею. Подобный сценарий выглядел фантастически, но все же подобная вероятность существовала. Тем более ЧМ-2018 богат на сенсации.
Шведы же вряд ли были в хорошем расположении духа после матча с Германией. Напомним, что «викинги» в большинстве проиграли немцам, ведя по ходу встречу. «Виноват» оказался Тони Кроос, который забил победный мяч на 95-й минуте.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Дебют матча неожиданно вошел в историю чемпионатов мира. Уже на 15-й секунде встречи Хесус Гальярдо получи желтую карточку за грубую игру. Более ранних «горчичников» в истории турнира никогда не было, поэтому мексиканец может «гордиться» своим достижением и рассказывать о нем внукам.
Что касается матча, на 3-й минуте счет мог открыть Эмиль Форсберг, но шведу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть фланговый прострел. Мексиканцы ответили ближе к экватору первой половину встречи. Карлос Вела получил мяч после передачи Ирвина Лосано и пробил – мяч пролетел рядом со штангой.
Спустя минуту шведы все же должны были открывать счет в матче, но Форсберг продолжил транжирить моменты. На этот раз полузащитнику вновь не хватило точности после «выстрела» из убойной позиции.
А на 29-й минуте произошел один из ключевых моментов первого тайма. Мяч попал в руку Хавьеру Эрнандесу, но арбитр после просмотра повтора пенальти решил не назначать.
ВТОРОЙ ТАЙМ
После перерыва «викинги» взвинтили темп и устроили настоящий фестиваль шведского футбола. Уже на 50-й минуте Людвиг Аугустинсон в упор расстрелял Гильермо Очоа и вывел свою команду вперед. Мексиканцы запаниковали, начали ошибаться в передачах и пропустили второй. Отличился Андреас Гранквист, уверенно реализовавший пенальти.
Шведов устраивал успех и с таким счетом, но соперник сделал все для того, чтобы счет стал разгромным. На 75-й минуте Эдсон Альварес каким-то невероятным образом срезал мяч в собственные ворота.
В концовке встречи мексиканцы все-таки смогли отодвинуть игру от своих ворот, но опасных моментов у ворот Робина Ольсена так и не создали.
В итоге обе команды вышли в плей-офф, откуда шведы могут передать «привет» Германии, которая едет домой. Реванш за обидное поражение удался.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
МЕКСИКА
|
Очоа
|
6,0
|
Альварес
|
4,5
|
Сальседо
|
5,0
|
Морено
|
4,5
|
Гальярдо
|
5,0
|
(Фабиан, 65)
|
5,0
|
Гуардадо
|
5,0
|
(Корона, 76)
|
5,0
|
Эррера
|
5,0
|
Лайюн
|
4,5
|
Вела
|
5,0
|
Лосано
|
5,0
|
Эрнандес
|
4,5
ШВЕЦИЯ
|
Ульсен
|
6,5
|
Лустиг
|
6,0
|
Линделеф
|
6,5
|
Гранквист
|
6,5
|
Аугустинссон
|
7,0
|
Ларссон
|
6,0
|
(Свенссон, 57)
|
6,0
|
Экдаль
|
6,0
|
(Хильемарк, 80)
|
б/о
|
Классон
|
5,5
|
Форсберг
|
5,5
|
Берг
|
6,5
|
(Телин, 68)
|
5,5
|
Тойвонен
|
7,0
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Тойвонен – 7,0. Безоговорочный герой Швеции на этом чемпионате. Поучаствовал в первой голевой атаке, организовал вторую и вынудил защитника Альвареса рукой затолкать в свои ворота третий.
Аугустинссон – 7,0. Замкнул первую голевую атаку, после которой шведы в екатеринбургской жаре задышали свободно и легко. На своем краю смякал и Лайюна, и Велу, и Корону.
Гранквист – 6,5. Скалой возвышался над своей штрафной и снял все вопросы о результате безупречным ударом с «точки».
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Осорио – 4,0. Легковесность футбола сборной Мексики, не бросавшаяся в глаза в первых матчах из-за слабостей соперников, на этот раз было не скрыть. Умеющая играть только на контратаках, команда уткнулась в тупик безыдейности, едва соперник предложил ей предъявить другие достоинства. Кто, как не тренер, больше всех в этом виноват?
Андерссон – 7,0. Надрал мексиканцам задницы. Да и вообще большущий умница – какую командищу сделал! Без Ибрагимовича ей даже лучше – и кто, как не тренер, больше всего достоин за это похвал?
РЕЙТИНГ МАТЧА
5,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Аугустинссон =
Грамотно замкнул штангу после прострельной передачи, которую должен был замыкать, но проворонил Классон.
Гранквист =
Четко реализовал пенальти.
Альварес ??
Смущенный замахом Тойвонена, потерял ориентиры, и мяч от его руки заскочил в ворота.