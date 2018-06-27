Швеция неожиданно разгромила Мексику (3:0) и вышла в плей-офф ЧМ-2018, где не будет Германии.

ДО МАТЧА

Перед игрой против Швеции Мексика попала в уникальную ситуацию. Команда Хуана Карлоса Осорио выиграла два стартовых матча чемпионата мира, но так и не гарантировала себе участие в плей-офф.

Чтобы остаться за бортом игр на «выживание» Мексике «нужно» было проиграть Швеции с разницей в два мяча, а Германии обыграть Южную Корею. Подобный сценарий выглядел фантастически, но все же подобная вероятность существовала. Тем более ЧМ-2018 богат на сенсации.

Шведы же вряд ли были в хорошем расположении духа после матча с Германией. Напомним, что «викинги» в большинстве проиграли немцам, ведя по ходу встречу. «Виноват» оказался Тони Кроос, который забил победный мяч на 95-й минуте.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Дебют матча неожиданно вошел в историю чемпионатов мира. Уже на 15-й секунде встречи Хесус Гальярдо получи желтую карточку за грубую игру. Более ранних «горчичников» в истории турнира никогда не было, поэтому мексиканец может «гордиться» своим достижением и рассказывать о нем внукам.

Что касается матча, на 3-й минуте счет мог открыть Эмиль Форсберг, но шведу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть фланговый прострел. Мексиканцы ответили ближе к экватору первой половину встречи. Карлос Вела получил мяч после передачи Ирвина Лосано и пробил – мяч пролетел рядом со штангой.

Спустя минуту шведы все же должны были открывать счет в матче, но Форсберг продолжил транжирить моменты. На этот раз полузащитнику вновь не хватило точности после «выстрела» из убойной позиции.

А на 29-й минуте произошел один из ключевых моментов первого тайма. Мяч попал в руку Хавьеру Эрнандесу, но арбитр после просмотра повтора пенальти решил не назначать.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва «викинги» взвинтили темп и устроили настоящий фестиваль шведского футбола. Уже на 50-й минуте Людвиг Аугустинсон в упор расстрелял Гильермо Очоа и вывел свою команду вперед. Мексиканцы запаниковали, начали ошибаться в передачах и пропустили второй. Отличился Андреас Гранквист, уверенно реализовавший пенальти.

Шведов устраивал успех и с таким счетом, но соперник сделал все для того, чтобы счет стал разгромным. На 75-й минуте Эдсон Альварес каким-то невероятным образом срезал мяч в собственные ворота.

В концовке встречи мексиканцы все-таки смогли отодвинуть игру от своих ворот, но опасных моментов у ворот Робина Ольсена так и не создали.

В итоге обе команды вышли в плей-офф, откуда шведы могут передать «привет» Германии, которая едет домой. Реванш за обидное поражение удался.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

МЕКСИКА

Очоа 6,0 Альварес 4,5 Сальседо 5,0 Морено 4,5 Гальярдо 5,0 (Фабиан, 65) 5,0 Гуардадо 5,0 (Корона, 76) 5,0 Эррера 5,0 Лайюн 4,5 Вела 5,0 Лосано 5,0 Эрнандес 4,5

ШВЕЦИЯ

Ульсен 6,5 Лустиг 6,0 Линделеф 6,5 Гранквист 6,5 Аугустинссон 7,0 Ларссон 6,0 (Свенссон, 57) 6,0 Экдаль 6,0 (Хильемарк, 80) б/о Классон 5,5 Форсберг 5,5 Берг 6,5 (Телин, 68) 5,5 Тойвонен 7,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Тойвонен – 7,0. Безоговорочный герой Швеции на этом чемпионате. Поучаствовал в первой голевой атаке, организовал вторую и вынудил защитника Альвареса рукой затолкать в свои ворота третий.

Аугустинссон – 7,0. Замкнул первую голевую атаку, после которой шведы в екатеринбургской жаре задышали свободно и легко. На своем краю смякал и Лайюна, и Велу, и Корону.

Гранквист – 6,5. Скалой возвышался над своей штрафной и снял все вопросы о результате безупречным ударом с «точки».

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Осорио – 4,0. Легковесность футбола сборной Мексики, не бросавшаяся в глаза в первых матчах из-за слабостей соперников, на этот раз было не скрыть. Умеющая играть только на контратаках, команда уткнулась в тупик безыдейности, едва соперник предложил ей предъявить другие достоинства. Кто, как не тренер, больше всех в этом виноват?

Андерссон – 7,0. Надрал мексиканцам задницы. Да и вообще большущий умница – какую командищу сделал! Без Ибрагимовича ей даже лучше – и кто, как не тренер, больше всего достоин за это похвал?

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Аугустинссон =

Грамотно замкнул штангу после прострельной передачи, которую должен был замыкать, но проворонил Классон.

Гранквист =

Четко реализовал пенальти.

Альварес ??

Смущенный замахом Тойвонена, потерял ориентиры, и мяч от его руки заскочил в ворота.