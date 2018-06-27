ДО МАТЧА

Это была одинаково важная встреча для обеих составов. Ничья с большой долей вероятности впервые в истории могла не вывести Германию в плей-офф. Корее, чтобы выйти из группы, побеждать нужно было любой ценой. Но если от корейцев никто ничего не ждал, то в крах немцев не верилось вообще.

В предыдущих матчах группы F – против Мексики (0:2) и Швеции (2:1) – сборная Германии пропускала первой, а команда Кореи забивала в квартете меньше всех – только один гол. Оба коллектива потеряли по игроку: Джером Боатенг удалился, а капитан Ки Сон Ен получил травму в предыдущей встрече.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Удивительно, как быстро корейцы понеслись вперед. Лидер азиатской команды Хен Мин Сон, выступающий за «Тоттенхэм» сначала на 19-й минуте почти успел на добивание после корявого сейва Мануэля Нойера, а затем имел еще несколько хороших возможностей отличиться. Но с дальней дистанции. В движении Корея ничем не уступала Германии, в желании – даже превосходила.

Немцы больше владели мячом, чаще передавали его друг другу, и даже усилиями Тимо Вернера попали в штангу. Но корейцы смотрелись ничуть не хуже, они были заряжены на борьбу, тоже старались открыть счет. Но до перерыва никому забить не удалось, хотя на 39-й минуте с углового Матч Хуммельс почти пробил рыжеволосого Чо Хен У. Немцам после перерыва нужно было как-то сдержать Сона, а корейцам – не допустить ошибок в обороне, действуя во втором тайме почти так же безошибочно.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во второй половине встречи скорости возросли. У Гурмании наконец-то появились моменты, а Корея продолжила нагнетать и верить в чудо. Наикрутейший сейв исполнил Чо, когда на 47-й минуте спас свои ворота от удара Леона Горецки. Хавбек замкнул подачу Йосуа Киммиха, пробил в угол, но каков вратарь! Затем уже через пять минут Маркой Ройс и Месут Озил интересно разыграли мяч слева в штрафной, откуда Озил мягко набросил на Вернера. Тимо почти попал в «девятку», почти.

Корейцы искали свои шансы на контратаках, и оказались правы. Сначала Сон подкараулил ошибку Нойера, который вышел вперед, и попытался пробить сходу на скорости в пустые ворота. Но желание пересилило точность и Сон в итоге вылетел аж за пределы поля. И таких контратак во второй половине игры насчиталось не меньше пяти.

И как бы главный арбитр не тянул за уши немцев, неоправданно добавляя к основному времени шесть минут, забила все-таки Корея! Еще и дважды! Сначала на 92-й минуте Кросс сделал голевую передачу на Ким Ен Гвона, а тот легко разобрался в штрафной, а затем на 96-й минуте Сон воспользовался тем, что Нойер побежал в чужую штрафную помогать сравнять счет, и финализировал вынос партнера голом в пустые ворота.

Еще никогда в истории чемпионатов мира сборная Германии не выходила из группы. К тому же, немцы оказались в той же ситуации, что и несколько предыдущих чемпионов: Франция не вышла из группы в 2002 году, Италия – в 2006-м, Испания – в 2010-м. Главная сенсация ЧМ в России.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Первый гол Кореи. Времени отыграться у немцев просто не было. Да и не помогло бы это, учитывая победу Швеции над Мексикой (3:0).

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

КОРЕЯ

Чо Хен У 7,5

Ли Ен 6,0

Юнг Сун Юн 6,0

Ким Ен Гвон 6,5

Хон Чхоль 6,0

Ли Дже Сон 5,5

Чон У Ен 6,0

Чжан Хен Су 5,5

Мун Сон Мин 6,0

(Чу Седжон, 69)

Гу Джа Чхоль 5,5

(Хван Хи Чхан, 56) 5,5

(Ко Е Хан, 79) - б/о

Сон Хын Мин 7,0

ГЕРМАНИЯ

Нойер 5,5

Хектор 5,0

(Брандт, 78) 5,0

Хуммельс 6,0

Зюле 5,5

Киммих 5,0

Кроос 5,5

Хедира 5,0

(Гомес, 58) 5,5

Горецка 4,5

(Мюллер, 63) 5,5

Озил 4,5

Ройс 5,5

Вернер 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Чон Хен У - 7.5. Сыграл очень надежно, как на линии, так и на выходах. Несколько рах выручил команду. Совершенно не боялся немецких нападающих - ни Вернера, ни Гомеса.

Ким Ен Гвон - 6,5. Оказался самым расторопным в штрафной сборной Германии после подачи углового на 91-й минуте. Показалось, оказавшись с мячом перед вратарем, сначала не поверил своему счастью, но тут же сориентировался и отправил мяч под перекладину ворот Нойера.

Сон Хын Мин - 7,0. Для нападающего “Тоттенхэма” этот матч наверняка был особенным - его становление в Европе проходило в бундеслиге. Практически все игроки сборной Германии ему знакомы. Поставил точку в матче, не выключившись из игры и забив второй гол.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Син Тхэ Ен - 7,0. Насытил середину поля, не давая немецкой полузащите разбежаться. Исполнительность и трудолюбие - главные добродетели корейской сборной, - были использованы в полной мере.

Лев - 5,0. Вернул в состав Озила и Хедиру, проваливших матч с Мексикой. Неожиданно вывел из состава Мюллера, заменив его на Горецку. В обороне сделал ставку на пару из “Баварии” Хуммельс-Зюле. Кроме последнего, вынужденного хода, все остальные решения игру Германии ослабили.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Ким Ен Гвон, 90+1 - 6,5. После подачи углового, изрядно паниковавшая к этому моменту Германия устроила в своей штрафной невесть что. Автором голевой передачи в итоге стал Тони Кроос, отдавший пас Гвону через ноги своего партнера Зюле. Кореец с близкого расстояния не промахнулся.

Сон Хын Мин, 90+5 - 6,0. Если в момент первого корейского гола Германия была в панике, то в эту секунду - уже в истерике. Вратарь Мануэль Нойер бегал по чужой половине поля, с его потери и началась атака, завершенная выходом “один в ноль”.