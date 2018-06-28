ИСПАНИЯ

Расставшись с главным тренером Хуленом Лопетеги, сборная Испании за день до старта чемпионата мира назначила на его место Фернандо Йерро. Как показала практика, команда стала играть медленнее, а ресурсность ее резко снизилась. В первом туре испанцы упустили победу над Португалией (3:3), затем невзрачно на классе обыграли Иран (1:0) и до последнего могли пролететь мимо плей-офф, однако сравняли счет в матче с Марокко (2:2) и не опозорились, как в 2014 году.

Йерро не использует Коке, как это делал его предшественник, не верит в проведшего шикарный сезон Марко Асенсио, плюс очень плохо выглядит Давид де Хеа, хотя многим казалось, что голкипер «МЮ» вполне может стать лучшим среди всех на своей позиции. Пока сборная Испании добивалась результата за счет индивидуального класса своих футболистов. Команда не набирала по ходу матчей, выходя на пик формы, поэтому оправдать невзрачное выступление в группе спецификой подготовки нельзя.

Показали себя на: 50 процентов

Прогноз: полуфинал

ПОРТУГАЛИЯ

Записывать португальцев в фавориты можно только из уважения к званию чемпионов Европы (2016) и лично Криштиану Роналду, за уши вытащившему две встречи (с Испанией и Марокко) на своих могучих плечах. Португалия никак не удивила, молодые лидеры (Гонсалу Гедеш, Андре Силва), на которых так рассчитывал Фернанду Сантуш, стабильностью похвастать не могут. Сборную целиком и полностью тащат престарелые легенды – Роналду, Рикарду Куарежма, Руй Патрисиу, Пепе и остальные.

Португалия – страшно неудобный соперник. Но Уругвай в этом отношении фору даст любому. Пройдет ли Криштиану и компания банду Оскара Табареса? Вряд ли, в тяжелых матчах уругвайцы показывают себя лучше.

Показали себя на: 80 процентов

Прогноз: 1/8 финала

ФРАНЦИЯ

Кажется, Дидье Дешам перемудрил с составом, но в довольно предсказуемой группе его команда заняла предсказуемое первое место. Как раз про французов можно сказать «да, эти парни набирают форму, экспериментируют на ходу». И главное, себя достойным образом проявила молодежь: Килиан Мбаппе, Лукас Эрнандес, Усман Дембеле. У Франции один из самых разнообразных и многогранных составов, а лидеры вроде Поля Погба, Антуана Гризманна своего главного слова еще не сказали. Эта команда только набирает форму, хотя и прошла группу при помощи Фортуны. Лучшие матчи французов еще впереди. Аргентина, берегись.

Показали себя на: 70 процентов

Прогноз: полуфинал

АРГЕНТИНА

Падайте в ноги Лео Месси, он как бурлак продолжает тянуть сборную Аргентины, похожую на гнилой баркас, вперед. Так ужасно в группе D, как аргентинцы, не играл никто. Но пробились все-таки представители Южной Америки. Сборная Хорватии по делу вынесла Аргентину, доступно показав всем потолок этой команды. Лидеры аргентинской сборной стареют, этот турнир станет последним реальным шансом для Месси, Серхио Агуэро, Анхеля Ди Марии, Эвера Банеги, Гонсало Игуаина, Хавьера Маскерано взять Кубок мира. Хотя, как показали матчи в группе, реальный шанс был четыре года назад в Бразилии. Франция должна предсказуемо наказывать Аргентину за отсутствие целостной игры и мессизависимость.

Показали себя на: 80 процентов

Прогноз: 1/8 финала

БРАЗИЛИЯ

С возвращением Неймара сборная Бразилии собрала воедино все компоненты для победы на чемпионате мира: самый сбалансированный состав состав на турнире, отсутствие слабых мест (кроме правого фланга обороны), наличие у игроков психологии победителя, а также ярко выраженная звезда (Неймар).

Матч со Швейцарией (1:1) показал, что при всей звездности, коллектив Тите порой занимается шапкозакидательством и недооценкой соперника, захлебываясь в собственной самоуверенности. Главная проблема сборной Бразилии – отсутствие трезвой оценки оппонента. В остальном у этой команды все просто замечательно.

Показали себя на: 70 процентов

Прогноз: полуфинал

ГЕРМАНИЯ

Поначалу казалось, что эксперименты Йоахима Лева с составом по ходу Кубка конфедераций и отбора к ЧМ-2018, позволят тренеру взять в Россию лучших из лучших, но солидно перелопатив состав, Германия столкнулась с большими проблемами. Так как топ-сборные выходят на пик формы к плей-офф и рассчитывают провести на турнире максимальные семь встреч, в группе немцы моментально получили от пиковой Мексики (0:2) и чудом победили сбалансированную, но менее классную Швецию (2:1). Однако, чудеса по расписанию не совершаются – Южная Корея выбила Германию из турнира.

Первый из фаворитов турнира уже выбыл. Кто следующий?

Показали себя: на 40 процентов

Прогноз: через четыре года отыграются