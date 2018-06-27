Сборные Швеции и Мексики предполагали, что одна из них после очной встречи поедет домой. Ничего подобного: борьбу благодаря бравым и стойким корейцам продолжат обе.

ЖЕЛТЫЕ ЛИЛИИ В ЗЕЛЕНОМ ОЗЕРЕ

Мексиканцы давно помешаны на футболе, но успехи на чемпионате мира их сборной – по всеобщему мнению, самой талантливой в истории, – совсем свели их с ума. Рассказывают, что одному из рьяных болельщиков жена запретила путешествие в Россию, и друзья, чтобы хоть как-нибудь обозначить его присутствие, приволокли с собой картонный манекен этого несчастного. Так вот когда жена узнала об этом – и увидела, как он радуется успехам команды, – то все-таки отпустила благоверного за океан. К матчу с шведами он как раз успел добраться и даже стал в Екатеринбурге героем новостных сюжетов.

Горожане уверяют, что мексиканский десант абсолютно несопоставим с перуанским – в разы больше. Видимо, из 50 тысяч перуанцев, долетевших до России, билетов на «Арену Екатеринбург» хватило не всем, и обделенные сюда просто не поехали, Тогда как болельщики из Мексики вовремя подсуетились и выкупили, по визуальному впечатлению, три четверти мест на уральском 32-тысячнике: два полных сектора и по половине в остальных. А на городских улицах и площадях шведы казались крошечными желтыми лилиями в необъятном зазеленевшем озере.

Для Екатеринбурга это была последняя гастроль чемпионата мира. С каждым матчем градус футбола, как и столбик термометра, неуклонно возрастал. После замороженного матча Египет – Уругвай стало чуть теплее после встречи французов и перуанцев, разгулялось на игре Япония – Сенегал, – и к среде на Урал пришла настоящая жара. В том числе, чемпионата мира: от матча Швеции с Мексикой ждали огня.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЮРПЛЯС

Волшебный Грааль для обеих команд был зарыт в районе мексиканских ворот. Подразумевалось, что приговоренная выиграть Швеция должна ударно провести стартовый отрезок, – иначе потом придется спешить и суетиться. Ничего подобного! Хладнокровных викингов уральский зной, скорее, разморил, а не зажег: за первую половину тайма они трижды опасно разыграли стандарты – и больше ничего. В первом из них сначала напортачил, сыграв руками за пределами штрафной, а затем исправился, выбив мяч почти из ворот, Очоа.

Мексика, по обыкновению, в своей зоне не отсиживалась, но и вперед столь же ретиво, как на немцев, не лезла. Неплохой момент был только у Велы, который бил обводящим с линии штрафной без помех, но в створ не попал. Видя на мониторе, какая жуть творится в параллельной встрече у ворот Нойера, временами даже не хотелось поворачиваться обратно к полю: единственной из команд, показывавшей в те минуты неплохой футбол, который стоило смотреть, была Корея.

Промурыжив друг друга и всех нас полчаса, шведы, наконец-то, оживились. Чуть не вытребовали 11-метровый, когда Эрнандес, перехватывая мяч, коснулся его подмышкой. Следом перебросили мяч под удар Бергу прямо из вратарской – тот плюнул слишком сильно и высоко. В ту же сторону улетел удар Форсберга в падении ножницами – абсолютно бессмысленный, надо сказать. Находился он на линии штрафной – далековато для того чтобы забить акробатическим трюком, при этом вокруг него никого не было: принимай и бей.

Невольно закрадывалось подозрение, что три основных соискателя вакансий в плей-офф от группы F устроили какой-то сюрпляс, выжидая, кто из них первым сделает результативный ход. Неужели они в самом деле хотели на той неделе избежать бразильской канители?

МЕКСИКА ОТВЫКЛА ПРОИГРЫВАТЬ

Начался второй тайм, и сразу выяснилось: нет, ничего подобного. Просто шведы раскачивали оборону Мексики, как лодку посредине этого зеленого озера, выискивая, где она не законопачена и может дать течь. Как только нашли – расковыряли. Веерная атака раскрылась направо, перекатилась налево, мяч не поддался Классону, замахивавшемуся в убойной позиции, зато удобно лег на стопу Аугустинссона. Не великий бомбардир, он пробил неряшливо, зацепив Очоа, но настолько сильно и в упор, что мячу все равно было некуда деваться, кроме как в сетку.

И тут обнаружилось, что Мексика отвыкла проигрывать! Она как будто не знала, что теперь делать – беречь 0:1, теоретически их устраивавшие, или вытаскивать ничью. А пока разбирались, Тойвонен в центральном круге обокрал зазевавшихся соперников, бросил мяч на ход Бергу, а тот вместо удара, смутив Морено замахом, ловко подставил ему спину и был опрокинут навзничь. Судье даже VAR не понадобился, чтобы определить фол. Гранквист пробил в девятку, и за полчаса до финального свистка Швеция вышла в плей-офф.

А Мексика теперь зависела от стойкости Кореи. И будь перед глазами экран, предпочла бы смотреть в него и болеть за отважных азиатов, чем ковыряться с мячом. У нее, правда, был сумасшедший шанс размочить счет, когда Эрнандес прострелил, а Вела не так подставил голову, – но даже забей он, это не изменило бы диспозицию в целом. Оставалось ждать вестей из Казани. Впрочем, расстроенные бездарным выступлением, мексиканцы – и футболисты, и зрители, – даже не радовались, узнав, что натворили корейцы. С такой игрой в 1/8 финала будет тяжко.