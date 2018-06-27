Вот так приедешь на тренировку сборной России, а там ходят сразу два Александра Овечкина. И оба – не настоящие.

КУЗЯ И САМЕДОВ

Если в сборной России по хоккею проходит лишь одна открытая тренировка в Новогорске перед чемпионатом мира, то в сборной России по футболу они идут каждый день. Но смотреть можно лишь 20 минут.

За это время успеваешь узнать, что команда пока только восстанавливается после матча с Уругваем (0:3). Подготовка к 1/8 финала с испанцами начнется в четверг. Все футболисты занимаются в общей группе, кроме Александра Ерохина – его беспокоит стопа. Состояние Алана Дзагоева нормальное, работает с небольшими ограничениями. Но никто не обещает, что Дзагоев будет играть с испанцами.

Кстати, хоккеисты в эти дни активно интересуются футболом. Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Александр Радулов сколотили партийную ячейку и вместе ходят на матчи. Во вторник плевались от игры Дания – Франция, в среду предвкушали вкусное на поединке Сербия – Бразилия. Кузя прилетал в Самару на игру, заглядывал в отель, потому что дружит с Александром Самедовым.

РАСКОЛ У ИСПАНЦЕВ

Есть среди испанских журналистов один мужик двухметрового роста – Давид Рубио Сальгеро. На протяжении всего чемпионата мира он ходит в одной и той же майке – «Вашингтона», с восьмеркой и фамилией «Овечкин» на спине. А если учесть, что на мне тоже была чемпионская майка «Кэпиталз», которую в столице США начали продавать после победы в Кубке Стэнли, мы быстро нашли общий язык. Тем более Рубио Сальгеро здорово говорит по-русски.

- Скажи мне, Давид, что в Испании думают о матче против сборной России?

- В испанской сборной есть несколько проблем. Отношения между тренерами и игроками не столь хорошие, как были во времена Лопетеги. Ряд футболистов, выступающих в мадридском «Реале», не очень воспринимают Йерро – и не хотели, чтобы увольняли Лопетеги. Ты видел, как в последнем матче против марокканцев (2:2) Йерро относился к Рейна и Пике?

Многие в Испании думают, что наша сборная победит в 1/8 финала. Но мне кажется, в России считают, что испанская команда сильнее. Почему-то вы железно уверены, что дальше пойдет Испания. Но я думаю, что изнутри коллектив у Йерро не слишком хорош.

Вот в прежние времена все было веселее. А теперь? Только в первом матче, против Португалии (3:3), испанцы играли нормально. Но против Ирана (1:0) и Марокко (2:2) мы увидели какую-то ерунду. Я знаю, они могут играть лучше. Однако пока мы этого не видим.

«ГОЛОВИН ИНТЕРЕСЕН «БАРСЕЛОНЕ»

- 80 процентов на победу Испании, 20 – на Россию. Где-то так?

- Я бы поставил 50 на 50. А что будет, если на первой минуте наш вратарь Давид де Хеа схватит красную карточку? Что, такое исключено? Вся игра сломается!

У вас есть Александр Головин – очень важный футболист. Испанцы верят, что он умеет менять ход матчей.

- Его хотят купить в «Барселону»?

- Вообще там хотели подписать Антуана Гризманна. Не удалось, поэтому сейчас претендуют на бразильского полузащитника Артура. Он почти в «Барселоне», тогда будет трудно подписать Головина. Но у вашего парня есть отличная возможность – в воскресенье показать классную игру. И тогда за ним точно выстроится очередь.

- А сколько футболистов из этой сборной России могли бы выступать в «Барселоне»?

- Головин, но он должен очень серьезно относиться к тренировкам. Это классный профессиональный футбол. До этого уровня нужно дорасти. Игорь Акинфеев мог бы играть. А еще я отметил бы Далера Кузяева – он даже лучше, чем Зобнин. И, конечно, Марио Фернандес.

- Если бы от тебя зависело – играть против России в «Лужниках» или с Уругваем в Сочи – вы бы что выбрали?

- На этот матч приедут очень много родственников игроков. Никто не хотел попасть в Сочи – это далеко. Неудобно. Лучше всего играть в «Лужниках», в сердце Москвы. А кто будет соперник – Уругвай или Россия – это дело десятое. Хотя в 1/4 финала по сетке светит победитель пары Хорватия – Дания. Хорваты играют очень задорно. Но это не Франция или Германия.

- С каких пор ты начал болеть за Александра Овечкина?

- Я его впервые увидел на Олимпиаде в Турине, когда Россия в группе играла против сборной США. Там еще был счет 5:4. Кажется, Овечкин забил гол – и тогда я в него влюбился. Ему было 20 лет, но я сразу понял – это будет сумасшедший игрок!

Из-за него я каждую неделю смотрю матчи «Вашингтона». У меня есть друг в Барселоне, он – русский. Играл в Новокузнецке с Дмитрием Орловым. А теперь Орли взял Кубок Стэнли вместе с Овечкиным.

Моя мечта – поговорить с Александром. Однажды я пришел на пресс-конференцию, стоял рядом с Ови, смог задать ему один вопрос.

- Скоро Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву, будет с ним кататься. Можете встретиться.

- Обязательно буду!

…Я посмотрел на алую футболку на Давиде и подумал: «Вашингтон» - это ведь тоже в своем роде Красная Фурия. Тут у Овечкина спросили, что случится раньше: испанцы обыграют нас в хоккей, или мы их – в футбол? Саша фыркнул: «А что, в Испании есть хоккей?»

Так что ставим на футбол. На победу России. Может, уже в воскресенье в «Лужниках».