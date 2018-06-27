Главный тренер сборной Германии дал послематчевую пресс-конференцию после вылета с чемпионата мира.

О ПРИЧИНАХ ВЫЛЕТА

- На данном этапе тяжело сказать, почему у нас не получилось. Мы чувствуем разочарование. Нам необходимо поздравить соперников, которые вышли из группы. На этом турнире мы не заслужили, чтобы стать снова чемпионами и даже выйти в 1/8 финала. Мы хотели победить, но сегодня у нас не получилось повести в счете. После 60-й минуты мы увидели, что шведы забили гол, сделали замены, усилили давление на соперника, но нам не хватило динамики в атаке.

О ПОДГОТОВКЕ КОМАНДЫ

- Для нас вылет с чемпионата мира - огромное разочарование. Мы прекрасно подготовились к турниры. Мы готовы были отстоять титул. Все команды старались выйти на наш уровень и бороться, сжав зубы. Нам не удалось показать свой класс. У нас были возможности забить, но мы не смогли реализовать моменты. Почему это произошло? Нам придется с этим разобраться. С 2006-го года мы были одной из четырех лучших команд мира, но в этот раз все было нет так. Нам надо принять эту ситуацию и это поражение.

О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ

- Сложно сказать. Я в шоке, и должно пройти время, прежде чем я смогу оправиться. Когда я говорил с командой перед матчем, у меня было ощущение, что мы под давлением. Вероятно, это сказалось на наших действиях. Что будет дальше? Надо спокойно подумать и все это обсудить.

О СТАРТОВОМ СОСТАВЕ И ПРОВАЛЕ ОЗИЛА

- У нас был ряд травм, пришлось менять стартовый состав. Как правило, у нас начинает получаться игра на поздних стадиях турнира. Сегодня нужно говорить не только о неудачной игре Озила, многие не смогли показать лучшую игру. Беру ответственность за это на себя. Состав был у нас хорошим, Горецка был прекрасен на тренировках. Мюллер хорошо сыграл первые два матча, я дал ему отдохнуть, чтобы использовать на поздних стадиях. Но игра сложилась так, что пришлось его выпускать. Пропустили из-за того, что были вынуждены открываться, нам нужен был гол.

О ЮЖНОЙ КОРЕЕ

- Мы знали, что Южная Корея будет играть активно, агрессивно, они очень мощная команда, которая защищается большими силами и тут же бежит в контратаку. В течение матча мы теряли мяч в центре поля, и это облегчило задачу корейцам. Они могли контратаковать после наших потерь. Когда мы ведем в счете, мы не даем сопернику таких возможностей. Соперник здорово перекрывал свободные зоны.

О СЛАБЫХ ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ

- Мы прекрасно тренировались, отлично работали, команда была в хорошей форме. Да, товарищеские матчи мы провели не очень здорово. Перед Мексикой мы думали, что сможем переключиться и резко улучшим свою игру. Но нам это не удалось. Мы были уверены, что как только начнется турнир, все заработает. Я не виню своих игроков, мы давили на соперников, создавали моменты, но забить не удалось. Сегодня после первого гола все сломалось, мы упали духом и поняли, что моментов больше не будет.

О ГОЛЕ КОРЕИ

- Я не видел повтор, не знаю, правильное ли было принято решение. Мяч пролетел между ног у нашего игрока. Насколько я видел ситуацию со своей стороны, футболист соперника был в офсайде. Но если арбитры приняли такое решение, значит они правы.

О ТЕМНЫХ ВРЕМЕНАХ В НЕМЕЦКОМ ФУТБОЛЕ

- Вы говорите о темных временах для немецкого футбола? Мы были самой стабильной командой за последние 10-12 лет, выходили в полуфиналы и финалы крупных турниров. Я думаю, что у нас есть молодые игроки, которые очень талантливы и обладают хорошим потенциалом. Это случалось и с другими странами. Нам надо сделать правильные выводы и все исправить.