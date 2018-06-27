Сборная Германии досрочно вылетела из турнира по той же причине, что и предыдущие чемпионы мира. Она банально состарилась.

Самоцитирование – не очень приличное занятие, если упражняться в нем регулярно. Но один раз, думаю, можно. Чтобы не переписывать другими словами то, что достаточно просто скопировать – для примера. Итак, отрывок из заметки, приуроченной к старту ЧМ-2018.

«Не бывает чемпионатов мира без сенсаций, без крушений топ-команд и непредвиденных выскочек. На пороге встречают по одежке, а они у фаворитов расписные, золоченые. Но пройдет три недели, – и вполне естественным и логичным, хоть и безмерно удивительным, будет выглядеть преждевременное расставание, допустим наобум, с Испанией и Германией, Колумбией и Польшей, как и проникновение в плей-офф, да не в предбанник, а вглубь, какой-нибудь Дании, какого-нибудь Сенегала. Так было, так будет. У Кубка мира тоже есть традиции».

Да, с Испанией сел в лужу, признаю. Оракул из меня никудышный. И сказать, что прям вот предвидел досрочный вылет немцев, тоже не могу. Наоборот, после их сумасбродной победы над шведами хором голосил со всеми вместе, что теперь Германия попрет, как танк. Но допустить, что она оступится, все же рискнул. Руководствуясь всего лишь наблюдением, что вечных победителей, в отличие от вечных аутсайдеров, не бывает. А на чемпионатах мира – тем более.

Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014 в ранге чемпионов бесславно, с позором выбывали после группового этапа. Аргентина-1982 и Италия-1986 – на старте второго раунда. Бразилия-2006 – кое-как дотащившись до четвертьфинала. Вот и немцы в 1978-м и 1994-м были бледными тенями, отблесками золотых команд четырехлетней давности.

Из этого ряда выбиваются, но лишь подтверждая правило, Аргентина-1990, чрезвычайно безобразная, но ведомая сквозь бури гением Марадоны, и Бразилия-1998, главное отличие которой от всех прочих чемпионов было в том, что она не позволила себе состариться и зажиреть, а сделала ставку на новых звезд. Роналдо на победном ЧМ сидел в глухом запасе, Роберто Карлоса, Сезара Сампайо, Денилсона там не было вовсе. Именно они, голодные до побед, вместе с неизменно заряженными на успех Кафу, Леонардо и Дунгой, вышли на передовые позиции в сборной и повели ее к новым успехам.

Любая другая из перечисленных чемпионских команд через четыре года продолжала эксплуатировать золотой состав. Германия-2018 – не исключение. Единственным светлым пятном в ней был Ройс, из-за травмы пропускавший до сих пор все крупные турниры. Могли быть еще Киммих и Вернер, но их старания не воспринимали уставшие от славы и успехов партнеры. Даже Кроос, еще молодой, нашел в себе силы лишь на один удар.

Возможно, понимая это, Лев в последней игре выпустил в основе еще и Горетцку. Но лишь усугубил конфликт наевшихся «отцов» и ненасытных «детей», которые, как ни старались, не могли разогнать и увлечь за собой поскрипывающую, еле ползущую немецкую телегу с надписью «машина». А ведь год назад наставник немцев привез на Кубок конфедераций почти сплошняком молодежь – и преуспел! Что же сейчас помешало ему разобраться в амбициях и возможностях ветеранов и, сохранив любовь к ним в сердце, а их самих – в Зале Славы, взять с собой в Россию только тех, кто еще не состарился, не вышел в тираж, не утратил азартный блеск в глазах?

Видимо, то же, что и Беарзоту в 1986-м, Лемерру в 2002-м, Липпи в 2010-м и дель Боске в 2014-м. Все они опаздывали или забывали, а то и просто отказывались вкачивать в командные жилы свежую кровь. Из-за того, что начинали путать понятия «чемпионы» и «непобедимые», забывая, что у этих слов совсем разный смысл и временной охват. Чемпионы – они ведь всегда только здесь и сейчас. Непобедимость же достигается на длительном отрезке, который крайне сложно – а применительно к чемпионатам мира, проходящим раз в четыре года, вообще невозможно – пройти на одном дыхании и одним составом.

Теперь Лев об этом знает. Неизвестно только, пригодится ли ему это знание.