ДО МАТЧА

Швейцарии, чтобы выйти в 1/8 финала вне зависимости от исхода параллельного матча между Бразилией и Сербией, требовалось всего лишь сыграть вничью с Коста-Рикой, которая уже лишилась шансов на плей-офф. Если команда Владимира Петковича желала потеснить южноамериканцев с первого места, то должна была замахиваться на крупную победу, чтобы сделать хорошую разницу мячей. Тогда дружину Тите можно было обставить, даже если она превзошла бы сербов.

Перед матчем Петкович сказал, что швейцарцам стоит играть в свой футбол. Действия дружины в атаке он определил как «организованный хаос», главную роль в котором играет Джержан Шакири. В двух стартовых играх Швейцария забила три мяча, свободный художник отличился сам и ассистировал товарищу.

Петкович не первый тренер, кто не ограничивает креативного полузащитника тактическими рамками. Ранее свободу хавбеку давал Юпп Хайнкесс в «Баварии». Важным винтиком в составе мюнхенцев тогда был Анатолий Тимощук – он страховал созидателя.

Тренер Коста-Рики Оскар Рамирес и защитник Кендалл Уостон признались, что счастливы быть участниками ЧМ-2018. И обещали сделать все, чтобы забить стартовый гол и одержать первую победу на мундиале. Правда, о потенциальном голе футболист сказал робко: «Возможно, у нас получится отличиться со стандарта». Действия в атаке его команде даются тяжело. В двух первых матчах она нанесла лишь шесть ударов из штрафной площади, три – после розыгрыша статичных положений.

Несмотря на досрочный вылет из турнира, представители Коста-Рики выглядели позитивно. Не зря считается, что это самый счастливый народ в мире. Тренировку за день до матча команда начала с игрой в квадраты и двусторонки на полполя. Персонал команды играл в футбол на отдельном участке! На лицах участников были улыбки.

Никакого уныния у коллектива не наблюдалась. С чего бы? «Миллионы мечтают сыграть на ЧМ, а мы это сделали», - с Уостоном не поспоришь.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Костариканцы начали матч так же лихо, как играли на тренировке за день до встречи. Никакой осторожности, какая была присуща им на старте турнира. Терять больше было нечего. «Все худшее, что могло случиться, уже произошло», - заметил перед игрой Уостон.

Подопечные Оскара Рамиреса заставляли ошибаться швейцарцев прессингом у чужой штрафной. Целью давления был Гранит Джака. Если следовала передача на игрока «Арсенала», на него тут же летели два-три оппонента, беря звездного игрока в окружении. Обычно все передачи в центр поля игроками Рамиреса перехватывались. Несколько ошибок допустили центральные защитники Швейцарии Шер и Аканджи! А если пасы проходили, то чужие атаки тормозились, так как опции продвинуть мяч вперед не было – настолько все плотно было в середине.

В результате высоких отборов Коста-Рика создала два супершанса. Колиндрес пробил в перекладину, а с ударом Борхеса головой из убойной позиции справился вратарь Зоммер, переведший мяч в штангу. Колиндрес чаще всех угрожал чужим воротам, нанеся три удара. Результативным мог стать каждый.

Если Швейцария заходила на чужую половину поля и теряла мяч, то Коста-Рика пыталась выйти в атаку комбинационно. И Колиндрес совершил обрез, который привел к голу европейцев! Шакири бросил мяч забежавшему Лихтштайнеру, «туринский экспресс» подал, а Джемайли забил после скидки Эмболо. Вынуждая соперника ошибаться, костариканцы допустили ляп на ровном месте!

Спустя всего пару минут подопечные Рамиреса вновь потеряли мяч. Опять быструю атаку разогнали Шакири и Лихштайнер, а завершал ее Джемайли. К счастью команды из Америки его удар заблокировали. Иначе могло быть по итогам тайма могло быть не 0:1, а 0:2. Совсем не по игре.

Первый 45 минут были таймом прессинга, ошибок и быстрых атак Игра увлекала. Не качеством – остротой.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В своем шестом тайме на турнире Коста-Рика сумела забить гол. Со стандарта, как и предполагал Уостон. Он сам же и поразил ворота, перевисев в воздухе Аканджи. На забитый мяч его команда точно наиграла.

У костариканцев вновь выделялись Колиндрес и Борхес, снова угрожавшие чужим воротам. Борхес вспахал центре поля, как Рино Гаттузо в лучших матчах.

У швейцарцев самым опасным был Брис Эмоболо. Как и в первом тайме. После его скоростного открывания и подачи в крестовина попал вышедший на замену Дрмич. Рывки – то, чем терроризировал соперника на протяжении всего матча Эмболо Причем как вперед (созидание), так и назад (разрушение).

В концовке встречи команды обменялись голами. Европейцы соорудили гол во фланговой атаке: Дрмич замкнул пас Захарии. Соперник забил с пенальти: послу удара Руиса мяч отскочил от перекладины в плечо Зоммеру и угодил в ворота! Пенальти был назначен за снос Кемпбелла. Его совершил Захария.

Ничья позволила Швейцарии занять второе место в группе. Победа бы также оставила команду Петковича на второй строчке, так как Бразилия выиграла у Швейцарии в два мяча.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Фол Захарии в конце матча. Игрок мог стать героем, но стал антигероем.

Швейцария – Коста-Рика – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 31 Джемаили, 1:1 – 56 Уостон, 2:1 – 88 Дрмич, 2:2 – 90, автогол Зоммер

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Бехрами (Закария, 60), Джака, Шакири (Ланг, 81), Джемаили, Эмболо, Гавранович (Дрмич, 69)

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Уостон, Гамбоа (Смит, 90), Борхес, Гусман (Асофейфа, 90), Овьедо, Колиндрес (Уоллес, 81), Руис, Кэмпбелл

Предупреждения: Гамбоа (11), Кэмпбелл (29), Лихтштайнер (37), Закария (75), Шер (83), Уостон (89)

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ШВЕЙЦАРИЯ

Зоммер 7,0 Лихтштайнер 6,5 Шер 5,5 Аканджи 5,5 Родригес 6,0 Шакири 6,0 (Ланг) б/о Бехрами 5,5 (Захария) 6,0 Джака 5,5 Эмболо 7,0 Джемайли 5,5 Гавранович 5,5 (Дрмич) 6,5

КОСТА-РИКА

Навас 6,5 Акоста 6,0 Гонсалес 6,0 Уостон 6,5 Гамбоа 6,5 (Смит) б/о Борхес 7,0 Гусман 6,0 (Асофейфа) б/о Овьедо 6,0 Кэмпбелл 6,0 Колиндрес 6,5 (Уоллес) б/о Руис 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Эмболо – 7,0. Был главным источником остроты в атаке Швейцарии.

Зоммер – 7,0. Неоднократно выручал свою команду от пропущенного мяча.

Борхес – 7,0. Был хозяином центра поля, успевая и созидать, и разрушать.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Петкович – 6,0. Сделал результативные замены. Но ошибка Захария свела на нет все старания.

Рамирес – 6.0. Коста-Рика наконец-то выдала зажигательный матч. Смелая тактика помогла команде.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Джемайли =

Оказался самым расторопным в штрафной площадке после скидки Эмболо.

Уостон !

Завис в воздухе и отправил мяч в сетку после подачи с углового.

Дрмич =

Уложил мяч в угол после флангового прострела.

Зоммер ?

Несчастный случай – мяч от перекладины угодил во вратаря и отскочил в сетку.