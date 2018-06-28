Нашему корреспонденту, находящемуся в Самаре, удалось пообщаться с официальным послом Колумбии в России Альфонсо Лопесом Кабальеро. Сеньор Кабальеро поделился своими впечатлениями от того, как проходит чемпионат мира по футболу

ПАБЛО ЭСКОБАР НИКАК НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛУМБИЮ, ОН НАНЕС ОГРОМНЫЙ ВРЕД НАШЕЙ СТРАНЕ

- Как вам Самара, как горо-организатор чемпионата мира?

- Очень сердечный, гостеприимный город. Я здесь впервые и могу сказать, что не разочарован. Я приехал специально на матч с Колумбией. До матча хочется еще успеть погулять по городу, по туристическим маршрутам.

- Вас удивляет, что так много колумбийских болельщиков пришло поддержать команду?

- Я поражен, что такое большое количество колумбийских болельщиков приехало во все города России, где играет колумбийская сборная. Складывается впечатление, что половина болельщиков на стадионе – это колумбийцы. В матче с Сенегалом вы увидите сплошные желтые ряды – это наши ребята, а еще голубой цвет, потому что это тоже часть нашего символа. Вообще в Колумбии умеют болеть за свою команду и это надо признать. Надеюсь, поддержка фанатов поможет нашей сборной одержать победу.

- Как вы относитесь к главному тренеру Хосе Пикерману, предки которого являются выходцами из России?

- Он аргентинец, тем не менее он очень популярен в Колумбии. После триумфа с поляками, думаю, любовь к нему только возросла.

- Насколько далеко колумбийская сборная может пройти по турниру?

- Я не могу прогнозировать на долгий период. Но думаю, что нам по силам пройти Сенегал. А дальше будет ясно, на что мы способны

- Для среднестатистического россиянина Колумбия ассоциируется с кокаином и Пабло Эскобаром. Может ли футбол изменить эту тенденцию на более положительный образ?

- Я могу сказать, что и Колумбия очень мало знала о России. Многие мои соотечественники воспринимали вашу страну как достаточно жесткую, малоприветливую. Поэтому колумбийцы, приехав на матчи Чемпионата мира, были крайне удивлены тому, какими современными оказались города, как здесь красиво и какие здесь прекрасные люди. Около 6 тысяч наших граждан купили билеты и приехали на футбол. Уверяю вас, что 99% моих сограждан уедут отсюда с абсолютно другим видением России, потому что все будут рассказывать о чудесах, увиденных на этом мундиале. У вас современное прогрессивное общество и очень вежливые люди.

То, как видят Колумбию другие страны, тоже мало соответствует действительности. По большей части то, что вы видите в кино, – это карикатура на колумбийцев. В США, например, был период, когда царствовал Аль Капоне, но никто не думает, что Капоне – это лицо Соединенных Штатов. И, разумеется, Пабло Эскобар никак не может представлять Колумбию. Этот человек, которым многие восторгаются, нанес огромный вред моей стране. Поэтому хотелось бы, чтобы у вас были другие ассоциации с нашей страной. А для этого риезжайте к нам! Мне очень хочется, чтобы россияне больше знали о Колумбии, не по фильмам, а воочию имели правильное представление о нас.

На этом чемпионате был тоже эпизод в Казани, с девушкой из Колумбии. Она вела себя крайне непристойно, на это тоже не стоит обращать внимание.

ЕСЛИ КОЛУМБИЯ ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ, НАШ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛИЧНО ПРИЕДЕТ В РОССИЮ

- История колумбийского футбола знает и другого Эскобара – Андреса. Та трагедия, которая произошла в 1994 году, забыта в Колумбии?

- Для тех, кто болеет за сборную давно и даже для нынешних молодых болельщиков, эта тема жива.

- Насколько отношения Колумбии и России станут лучше на политическом уровне?

- Отношения Колумбии и России – хорошие, как дипломатически, так и политически. Что касается торговых отношений, они несколько поверхностны как раз по той причине, что наши страны мало друг о друге знают. Не так много предпринимателей из моей родины осмеливаются вести бизнес на вашей территории. То же самое происходит и в обратную сторону. Нам нужно укреплять торговые и экономические отношения между нашими странами.

А в плане политики все нормально. Кстати, если наша сборная пройдет дальше по турниру, наш новоизбранный президент Иван Дуке Маркес обязательно посетит Россию, чтобы поболеть за команду. И это будет еще один колумбиец, который уедет из России с совершенно другим представлением.

- Вы хотели бы, чтобы сборная Колумбии встретилась со сборной Россией?

- Мне бы этого очень хотелось.

- Для начала нам надо победить сборную Испании…

- Посмотрим, в футболе все возможно.