Корреспондент «Советского спорта» принял участие в удивительной акции «На чемпионат мира FIFA вместе с «Макдоналдс», благодаря которой на поля ЧМ-2018 перед матчами выйдут 1408 детей.

Все дети получат уникальную возможность – лично вывести на поле одного из игроков. А затем посмотреть матч с трибуны вместе с родителями. Ну и понятно, что раз чемпионат мира по футболу проходит в нашей стране, то и большинство мальчишек и девчонок (1273 человека) – россияне.

МАЛИКОВ: НАМ ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО

Благодаря программе компании «Макдоналдс», которая является официальным спонсором чемпионатов мира с 1994 года, принять непосредственное участие во всемирном футбольном празднике получили и воспитанники детских домов, и дети из многодетных семей. А также ребята, подопечные различных благотворительных фондов. К примеру, фонда Дмитрия Маликова «Проникая в сердце».

Кстати, Маликов лично приехал на встречу с детьми, которые приняли участие в церемонии открытия матча Польша – Сенегал в Москве, чтобы подбодрить девчонок и мальчишек перед весьма ответственной миссией. Ведь всем им – от 6 до 10 лет!

- Я вот побывал на матче-открытии ЧМ-2018, где Россия сыграла с Саудовской Аравией и скажу, что это был колоссальный праздник, - обратился популярный певец к детям. – Всем нам очень повезло, что чемпионат мира проходит в нашей стране. А как вы думаете, кто победит в матче Польши с Сенегалом? Россия?! Совершенно правильно. Я и сам так думаю. А давайте я вам для настроения на рояле сыграю что-нибудь виртуозное и веселое!

И Дмитрий действительно исполнил зажигательную пьесу для фортепиано, которая здорово бы подошла к любой острой атаке!

Еще одна удивительная категория людей, которые выйдут на поля ЧМ-2018 вместе с футболистами – это дети-герои. На нынешнем турнире их 11 человек. С некоторыми из них я познакомился лично. И скажу, что никакого преувеличения в слове «герои» нет и в помине. Ведь каждый из этих ребят спас человеческую жизнь…

ТРИ СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

5-летний Ильяс Умаханов из Подмосковья прыгнул за своей тонувшей 3-летней сестренкой в соседский бассейн, потому что никого из взрослых рядом не оказалось. И вытащил девочку, хотя сам не умел плавать!

8-летний Даниил Бахарев плавать уже умел, когда возвращался на велосипеде с футбольной тренировки. Но и нырять ему уже пришлось не в бассейн, а в холодную местную речушку, куда также свалился незнакомый ему трехлетний малец, потянувшийся в воду за упавшей игрушкой. Даниил неохотно вспоминал о своем подвиге. Зато рассказал мне, что уже бывал в Москве на матчах «Спартака». Но болеет за ЦСКА и сборную России. И лучшим футболистом в мире считает вратаря Игоря Акинфеева. Хотя Месси ему тоже нравится.

Еще больше меня потрясла история 8-летней Алины Чернолевой из Вологодской области, которая оказалась одна с младшим братишкой, когда в их доме начался пожар. Спасатели потом скажут, что начался он из-за неисправной проводки. Старенькое частное строение полыхнуло сразу и сгорело чуть ли не за 15 минут. Алина успела сделать только одно – схватить в охапку своего полуторогодовалого братишку и выскочить с ним на улицу. Когда прибежали взрослые (отец был на работе, а мама вышла в магазин) войти в дом было уже нельзя. А Алина босиком стояла на снегу в 30-градусный мороз с братишкой на руках. Ноги она отморозила, пришлось потом ложиться в больницу. Зато ее брат даже ничего не помнит об этом страшном событии. А вот у самой Алины, когда я попросил ее вспомнить тот день из глаз полились слезы…

Я очень рад, что познакомился на ЧМ-2018 с этими детьми. И что именно они стали на грандиозном международном турнире почетными гостями. Ведь своим личным мужеством они не уступают героям спорта.

КИСЕЛЕВА: ЗАРЯЖАЙТЕ ИГРОКОВ ОПТИМИЗМОМ

- Ребята, выходите на поле с высоко поднятой головой, - посоветовала детям паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина. – Наслаждайтесь этим моментом и веселитесь. И громадное спасибо всем, кто организовывает такие праздники спорта!

- Сегодня для вас очень ответственный день, - добавила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. – Вы будете держать за руку лучшего в своей стране игрока перед одним из самых важных матчей в его жизни. Получайте сумасшедшие эмоции! И делитесь ими с футболистами, заряжайте их оптимизмом и энергией.

- Мы все – одна команда, - скандировал ведущий этой встречи, известный футбольный комментатор Георгий Черданцев. – Мы все за одного! Нам всем нужна победа…

- …И больше ничего, - хором заканчивали ребята перед тем, как отправиться на стадион, чтобы навсегда стать частью истории. Принять участие в первом в России чемпионате мира по футболу.