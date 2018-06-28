Наша национальная команда продолжает готовиться к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией в Новогорске. Очередную тренировку посетил Гус Ходдинк, сумевший привести сборную России к бронзе Евро-2008. Это - самый серьезный на сегодняшний день успех российского футбола.

Первым, аж за 25 минут до официального начала, на занятие вышел Александр Головин. Он пропустил матч с Уругваем по стратегическим соображениям и сейчас рвется в бой. Вслед за ним на поле появляется Сергей Игнашевич. Здорово, что наш самый опытный футболист не наигрался. В его годы (Сергею 39 лет исполнится 14 июля 2018 года) Мирослав Ромащенко уже успел побыть главным тренером в двух клубах и вошел в штаб наставника сборной России Станислава Черчесова в сочинской «Жемчужине». Потом они вместе работали в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», польской «Легии» и с 2016 года – в нашей национальной команде.

Многие члены штаба сборной давно переоделись в шорты. А вот Станислав Черчесов и тренер вратарей Гинтарас Стауче не расстаются с тренировочными брюками. Наверное, сказывается вратарское прошлое. Черчесов чеканит мяч, показывая неплохую технику – левой, правой, плечом, снова ногами. Участвует в акции: «Начекань билет в полуфинал?»

Внезапно на бровке появляется Гус Хиддинк. Черчесов снимает бейсболку, обнимается с коллегой по тренерскому цеху. Особо тепло общается с теми, с кем ковалась та самая бронза Евро-2008 – Сергеем Игнашевичем, Владимиром Габуловым, Игорем Акинфеевым и Юрием Жирковым, а также многими из штаба сборной.

Пока игроки и персонал собираются не в центре тренировочного поля, а вокруг Хиддинка, Черчесов общается с гостем по-немецки. Гус польщен таким вниманием и произносит несколько фраз по-английски. Черчесов выступает в качестве переводчика. После каких-то комментариев раздается дружный смех – видимо перевод не совсем точный.

Едва началась тренировка, испанская пресса буквально прилипла к перилам – ждут эксклюзива с Хиддинком. А российские журналисты шутят: Гуса пригласили, чтобы отвлечь испанцев от просмотра тренировки. А испанцы парируют: «Теперь вам конец. Проводите параллели – Гус, 2008-й год, 0:3 и 1:4 с Испанией. Теперь мы спокойны».

Да мы, в общем-то, тоже не волнуемся. Тогда Испания была могучей кучкой, сейчас – просто добротная команда, которая едва вползла в плей-офф, сравняв счет с Марокко на третьей компенсированной минуте встречи.